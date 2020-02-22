三浦按針：電玩《仁王》主角原型　輔佐德川家康的外交武士

在荷里活電影《最後武士》中，主角湯告魯斯以洋人武士身份，夾在洋和文明之間，介入明治政府和傳統武士的衝突中。時至今日，已有不少洋人因為仰慕日本武士文化，旅日親嘗當武士滋味，但始終社會結構已變，所謂當武士也只是一種文化體驗。然而在日本戰國時代末年，卻有一位英國人周旋於日本與外國外交的糾紛中，後來在江戶時代獲德川家康冊封為武士，早幾年前格鬥電玩《仁王》也以他為主角。他便是日本歷史上首名英國武士：三浦按針。

三浦按針(1564-1620，下文簡稱三浦)，英文名William Adams，英國肯特郡久靈漢姆鎮（Gillingham）人，出身水手家庭，自小學習造船知識，並參加英國皇家海軍，曾參與英國對西班牙無敵艦隊戰役，負責物流補給工作。34歲退役後，加入斯鹿特丹往遠東貿易的船隊，其間曾遭西班牙人俘虜，船隊成員或遇天災、疾病、或遭亞洲各島土著殺害，死傷無數。1600年，在經歷了十九個月船程，三浦船隊漂流到了九州豊後的臼杵(今大分縣)。

在等待地方政府通報關白豐臣秀賴其間，三浦因遭屬西班牙勢力的耶穌會傳教士指控為海盜(西班牙和葡萄牙為舊教、英國和荷蘭為新教)，一度遭囚禁。後來獲五大老之首德川家康接見，化解了誤會，並獲家康賞識他的西學知識。同年關原之戰爆發，家康取代豐臣政權建立德川幕府，三浦遂擔任德川家外交及貿易顧問，並教授家康西方知悉。

日英荷外交橋樑

開創德川幕府的德川家康。（網上圖片） 入仕德川家後，三浦先後為德川家康建造西洋式帆船，並正式擔任德川家康外交顧問。1608年他以德川家康名義向菲律賓總督Rodrigo de Vivero y Velasco接觸，希望能與西班牙建立直接貿易關係，最終雙方交換了友好文書，建立了日本和西班牙的正式外交關係。除此之外，三浦還開拓了日本與荷蘭和英國間的外交交往，三浦死後不久英日便斷交，但經荷蘭傳入的西方文化「蘭學」，卻在日本落地生根，對十八、十九世紀日本帶來重大影響。而在三浦的影響和恐懼基督教勢力在日本發展的威脅下，家康亦於1614年將耶穌會(舊教/天主教勢力)驅逐出日本。 由於三浦在外交上屢建奇功，獲家康封為武士，賜名三浦按針和佩刀，准許帶刀，並給予相模國三浦郡逸見村(今橫須賀市東北部)250石領地，成為日本第一位洋人武士。而名字「按針」據說有代表引航的意思。

三浦其實很想回鄉，並想念家鄉妻兒，但一直得不到德川家康同意。已經習慣了在日本生活的三浦，十分熟習日本文化和語言，並習慣當地生活。後來，他和武士之女阿雪結婚，並和她生有一子一女，英文名字是Joseph和Susanna。而他所寫的日記涉及對日本的記錄，成為現在研究早期江戶時代重要史料。

遊戲電玩《仁王》中，主角三浦按針的造型，這作品很快便會出新一輯作品。（遊戲官方網頁）