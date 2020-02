曾被李小龍譽為最危險男人　美國格鬥家Jim Harrison離世　

1968年,Harrison在他的道場舉辦首個世界專業空手道大賽( World Professional Karate Championships ),以無護甲比賽形式,雲集Joe Lewis、 Bob Wall、Skipper Mullins、 Pat Burleson、 David Moon 和 Fred Wren等當年一線選手作賽。除了空手道外,Harrison亦以高超柔道技術聞名。他更是美國首位囊括柔道、空手道和踢拳三料冠軍。他更與李小龍、Chuck Norris等獲入選The International Karate Hall of Fame。

(雲集六十年代格鬥高手的World Professional Karate Championships片段)

(左起)Chuck Norris和Jim Harrison二人是六七十年代美國武術界著名人物。(網上圖片)

Harrison於60年代創立一套稱作Bushidokan的空手道體系, 並創立Ronin Jutsu和 Sakura Warrior Arts。早年在美國軍中教授武術,而晚年在全球積極推廣運動柔術和巴西柔術,並訓練多位參賽拳手。美國著名武術雜誌《Black Belt》於2006年以格鬥家格鬥體系實用性而非本人格鬥實力為評選準則,評選武術界20個最佳格鬥家,Jim Harrsion 得以入選其中。(《地球上最厲害的人:黑帶雜誌評選武術界20個最佳格鬥家(Toughest Men on Planet Earth: Black Belt Ranks the 20 Best Street Fighters in the Martial Arts World)》)

五十多年來,Harrison曾為多位著名武術家所稱譽,例如李小龍稱他為「世上最危險的人之一(one of the most dangerous men in the world)」,其樸實無華的格鬥技讓李小龍稱他是其中一位令自己敬畏的格鬥家、Chuck Norris亦曾半開玩笑的致謝Horrison在出拳時曾對他手下留情(Jim Harrison once saved my life. He pulled his punch an inch from my face.)。