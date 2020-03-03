【踢拳】Anderson Silva之子Gabriel贏冠軍　「暫時」不進軍MMA

Anderson Silva 之子Gabriel Silva 最近在同一場Kickboxing比賽中贏得了兩條腰帶，而他參與比賽也只是七個月而已。

在七個月前，他打了第一場業餘比賽，並以TKO勝出。在上周五晚上於加州的海豹灘（Seal Beach）打了場Kickboxing的冠軍戰，對上此前不敗的Christian Williams，並在第三回合以TKO勝出，將戰績提升至到5勝0敗。(比賽由2:43:04開始)

在 Instagram 查看這則貼文 FIGHTERSREP | Kickboxing（@fightersrep）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 28 日 下午 11:47 張貼

這場比賽令Gabriel Silva 同時贏取了IKF南加州中量級冠軍和FightersRep 165磅冠軍。

現時22歲的Gabriel Silva在比賽中並沒受太大威脅，對方大動作的揮拳都被他一一避開再反擊，Silav準確的刺拳也對對手做成不少傷害。唯一問題是可能Silva太輕鬆以致有點囂張，多次嘲弄對手以致被拳證警告。

在比賽中未有看到Gabriel 的打法跟Anderson有很大的相似性，Gabriel 更多以「In and Out」的打法，與Anderson的上身閃避再反擊不太一樣。唯一令人想起Anderson的是Gabriel手肘抬高(類似膀手)的防禦動作，但因為這是不能打肘的Kickboxing比賽，所以近距離做此動作時也被拳證警告。

Gabriel對MMAFighting表示，「暫時」未有打算進軍MMA。而在2019年7月贏出初場比賽時，當時他說自己的目標是2021年打第一場MMA職業賽。

而當名人之子，聚光燈就一定落在其身上；當父親是其中一位最好的MMA選手，壓力就更大，亦更易被人與父親比較。

我不是因為「噢我爸爸是UFC有史以來最好的拳手，所以我要去UFC」。對我來說，我想去UFC是因為最好的拳手都在那兒。你想發光發亮，並證明自己是最好的話，UFC就是目標。 Gabriel Silva

「證明我跟我爸爸一樣好」，我不會說這目標無關痛癢，但我從來沒這樣想過。我爸爸創造了他的歷史，現在我就正在創造我自己的。 Gabriel Silva

在此期待他未來的表現！