MMA拳手工資偏低惹怒轟　UFC回應：已付業界最高人工

今年二月，著名MMA賽事品牌UFC報告將大約3億美元，當中佔UFC 3.5億美元現金儲備最大份額，一次性向該公司的投資者支付股息。美國《紐約郵報》就此跟進這份財務報告，並就此訪問幾位前UFC拳手，他們都炮轟UFC總裁Dana White，揶揄他給女侍應的「貼士」已比旗下拳手出場費高。

這些受訪前UFC拳手，部份與UFC仍有訴訟，他們炮轟UFC給拳手收入過低、限制他們尋求贊助等剝奪拳手收入。當中前拳手Kyle Kingsbury還抨擊自2001年擔任UFC主席的Dana White(這位50歲的CEO從前也是一名拳手)，曾聽說他會給予10,000美元貼士給予女侍應，而這筆數目金額正是這位前拳手的工資。Kyle表示，當年他在UFC時要打兩份工，住在母親的車庫，任職私人健身教練和調酒師過活。Kyle與其餘兩位前拳手，正在集資尋求向UFC訟訴，指UFC從事反競爭做法，當中包括迫拳手簽訂長期獨家合約，不准他們參加其他比賽等種種限制，封殺他們收入來源。他揶揄Dana White的慷慨小費「改變人們生活」。

UFC前拳手Cung Le表示，他當年太太要做手術，UFC不准他請假陪伴太太，威迫他要工作。（gettyimages） 該報還報道一些遭UFC威嚇列入「黑名單」，以讓當時人就範配合賽會的個案。 拳手教練Cung Le表示，他以每集5,000美元薪酬，用教練身份參與電視節目「The Ultimate Fighter:China」。但當他向賽會要求提高薪酬時，Dana White卻說他只可接受現狀或「坐冷板凳」。有一次他太太需接受外科手術，Le希望陪同太太和照顧家中小孩而請假數日，但UFC拒絕，還堅持他要馬上去到中國，但最後當他到達中國時，仍然有一個星期並無任何拍攝。

拳手出身的UFC執行總裁Dana White（右），被指剝削拳手收入。（gettyimages） 面對這些指控，UFC發言人指UFC給予拳手的薪酬，已是比其他MMA的推廣品牌更高，並指公司能順利舉行賽事，並對公司的法律地位充滿信心。(We are proud of the company we’ve built and we are confident in our legal position.) 【武備志】曾撰文分析，從賽事規範、作賽安排等分析，為何在眾多搏擊運動中，拳擊運動選手是當中收入最高。其實以收益拆帳而論，拳擊賽會通常承諾將絕大部份的付費電視轉播收入撥入給拳手，相比之下UFC則改為支付「固定金額」。即是說除了個別極紅拳手外，一般拳手帶動了拳賽轉播收入，但薪酬卻沒有上升。例如拳手Nate Quarry曾透露，他的賽事促成了百萬收入，但他只獲UFC發放1萬美元報酬，而減去備戰和比賽相關的開支後，他就只剩下5000美元。

據外國媒體分析，現在主要MMA推廣品牌的總收益，UFC佔了當中九成。而據《紐約郵報》分析，UFC在每年9億美元收入中，只有不多於16%會回撥給拳手。若對於一些拳賽品牌會將大約4-5成收益給予拳手，UFC明顯低得很多。（1）

對於拳手收入與拳賽品牌關係，有分析員指MMA業界可能要反思，究竟是像拳擊一樣，只有賽事組織來推動比賽，當中有明確及較為標準晉級規範、配賽安排，拳手可以跨賽會比賽，還是要繼續沿用不同比賽品牌各自簽拳手，各有各做的模式。

（1）編按：這裡有兩個概念，百份比和實際數字。舉例甲賽有1,000元收益，500元歸拳手，拳手分成50%；乙賽有10,000元收益，分了1,000元給拳手，拳手分成10%，後者出的工資比前者高，但只佔拳賽收益很少部份。而整個拳手總分成額中，不同拳手間因名氣或種種原因所獲分比又可以有很大不同。