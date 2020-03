MMA拳手工資偏低惹怒轟　UFC回應：已付業界最高人工

這些受訪前UFC拳手,部份與UFC仍有訴訟,他們炮轟UFC給拳手收入過低、限制他們尋求贊助等剝奪拳手收入。當中前拳手Kyle Kingsbury還抨擊自2001年擔任UFC主席的Dana White(這位50歲的CEO從前也是一名拳手),曾聽說他會給予10,000美元貼士給予女侍應,而這筆數目金額正是這位前拳手的工資。Kyle表示,當年他在UFC時要打兩份工,住在母親的車庫,任職私人健身教練和調酒師過活。Kyle與其餘兩位前拳手,正在集資尋求向UFC訟訴,指UFC從事反競爭做法,當中包括迫拳手簽訂長期獨家合約,不准他們參加其他比賽等種種限制,封殺他們收入來源。他揶揄Dana White的慷慨小費「改變人們生活」。

拳手出身的UFC執行總裁Dana White(右),被指剝削拳手收入。(gettyimages)

面對這些指控,UFC發言人指UFC給予拳手的薪酬,已是比其他MMA的推廣品牌更高,並指公司能順利舉行賽事,並對公司的法律地位充滿信心。(We are proud of the company we’ve built and we are confident in our legal position.)

【武備志】曾撰文分析,從賽事規範、作賽安排等分析,為何在眾多搏擊運動中,拳擊運動選手是當中收入最高。其實以收益拆帳而論,拳擊賽會通常承諾將絕大部份的付費電視轉播收入撥入給拳手,相比之下UFC則改為支付「固定金額」。即是說除了個別極紅拳手外,一般拳手帶動了拳賽轉播收入,但薪酬卻沒有上升。例如拳手Nate Quarry曾透露,他的賽事促成了百萬收入,但他只獲UFC發放1萬美元報酬,而減去備戰和比賽相關的開支後,他就只剩下5000美元。