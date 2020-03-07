【中世紀騎士】英國遊戲界鉅子CEO　竟是騎槍武士兼歷史頻道主持

相信不少人都玩過《Sniper Elite》系列，享受擊中敵人要害時的慢動作特寫動畫。在最新一輯中，甚至有追殺希特勒的情節。

但你又知道開發公司Rebellion的CEO，這位遊戲界巨子背後還有另一個身份。

▍來自中世紀的遊戲大亨

Jason Kingsley 是英國最大電腦遊戲公司之一「Rebellion Developments」的CEO，亦是獨立遊戲開發者協會（TIGA）的主席。他於1992年與弟弟Chris 創立了這家位於牛津的公司，如今年營業額超過2500萬鎊。公司歷來製作出不少經典遊戲，如《Sniper Elite》系列、2008年《Call of Duty: World at War - Final Fronts》、2001年GBA版《灣岸》等。此外，Jason 還在2000年購入了備受追捧的英國漫畫周刊《2000 AD》。



殊不知，這位56歲的遊戲大亨在公餘時候竟然是一位「馬上長矛騎手」（Jouster），每年有十二個周末都要參加比賽。所謂的「馬上長矛比武」，是一種源自中世紀的騎士武術競技活動。騎手騎在馬匹上，手持3.7米（12尺）長的鋼頭金屬長矛，以時速32公里（20英里）在平行的跑道上衝向對方，務求以長矛把對手從馬上擊落。

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此外，Jason還是一位中世紀騎士愛好者。他經營著一個中世紀歷史研究頻道《Modern History》，親身審視影視文化對歷史描述的準確性，史實還原中世紀人們的日常活面貌。



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《Modern History》的內容相當多元化，涉及中世紀人們生活的不同方面。在兵器探討方面，他會介紹不同形狀的盾牌功能及文化，甚至親身加入盾陣對決中，也會請教HEMA專家，驗證史料技術實際上的可行性。他亦會拜訪劍匠盔甲工匠，了解兵器盔甲的製造過程工序。他更會在嚴冬之時穿上整套板甲走到戶外，為的就是體驗中世紀騎士在冬季作戰時的感受。

除了作戰部份外，Jason 亦會探討中世紀的其他生活細節，例如︰農民飲食習慣、農民如何慶祝萬聖節、中世紀版本的「保鮮紙」、中世紀人們如何保持口腔清潔等。在近期的一條影片中，他便研究中世紀如何用鈴鐺來避免交通意外。鈴聲原來不只告訴途人或其他道路使用者你的距離位置，他們甚至能夠藉由鈴聲的頻率來判斷你的速度。

▍把騎士精神應用在公司管理中

Jason Kingsley 不只在公餘時間從事中世紀研究，他甚至把中世紀的騎士精神應用在公司管理及個人生活之中。



他指出要努力成為一個得體的人，主要有三個關鍵︰勇敢、誠實和友善。

「勇敢是在業務中顯而易見的要素︰具有勇往直前、抓住機遇，並盡力而為的能力。這有助開拓新領域和尋找新市場，是成為領導者的重要組成部份。」

「誠實，並不是意味著將所有秘密告訴別人，而是怎樣公道地待人接物。因此，我在業務上不會為自己爭取最好的協議，而是在為雙方尋求最好的協議。這種比較公道和正確的做法，如果對方獲利，他們會回來與我再次合作。」

「友善則是關乎待人向善。」

假如大家對這位中世紀CEO 感興趣的話，不妨觀看一下《Modern History》這個頻道。