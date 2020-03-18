【新冠肺炎】井上尚彌、Canelo衛冕戰　三場UFC賽事　因疫情延期

隨著「新冠肺炎」（俗稱「武漢肺炎」）在全球各地肆虐，為避免人群聚集，不少體育賽事遭到延期或取消。



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近日，又有重大賽事決定延期舉行。今次包括了「怪物」井上尚彌、Canelo Alvarez、Tyron Woodley的賽事⋯⋯



（Nevada State Athletic Commission）

日前，內華達州競技運動委員會（Nevada State Athletic Commission）決議在3月14日起，暫停所有職業搏擊運動（Unarmed Combat）比賽，直至3月25日再開會討論為止。作為美國搏擊運動聖地的拉斯維加斯所舉行的賽事亦將被取消，而3月25日後舉行的賽事亦很可能受到嚴重影響。

在美國因武漢肺炎疫情宣布進入緊急狀態後，加州競技運動委員會（California State Athletic Commission, CSAC）亦同樣暫停所有職業技擊賽事直到3月31日為止。



Official statement from Top Rank ⬇️



Stay safe, everyone. pic.twitter.com/aBhYcXyiYd — Top Rank Boxing (@trboxing) March 16, 2020

有見及此，日前拳擊經紀公司Top Rank 便正式宣布把三月及四月賽事延後，而當中更包括「怪物」井上尚彌（19-0，16 KOs）的WBA、IBF Bantamweight腰帶衛冕戰。賽事原訂在4月25日於天堂市舉行，由井上尚彌對陣WBO Bantamweight 拳王、菲律賓好手John Riel Casimero（29-4，20 KOs）之戰。Top Rank 表示會在日後「安全和合理的情況下」，重新安排相關賽事舉行。看來「怪物」統一量級之路遙遙無期⋯⋯



此外，經紀公司 Matchroom Boxing 亦宣布押後舉行另一場矚目賽事。原訂在5月2日於拉斯維加斯舉行，由墨西哥巨星 Canelo Alvarez （53-1-2，36 KOs）與WBO Super Middleweight 拳王 Billy Joe Saunders （29-0-0，14 KOs）的比賽， 將至少延後到6月舉行。但另一邊廂，則傳出Canelo Alvarez 跟Gennady Golovkin 的三番戰將訂於9月舉行的消息。



在MMA 方面，UFC 早前原本打算把接著3個活動：「UFC Fight Night: Woodley vs. Edwards」、「UFC on ESPN: Ngannou vs. Rozenstruik」、「UFC Fight Night: Overeem vs. Harris」移師至拉斯維加斯舉行。可是，由於內華達州競技運動委員會的停賽決定，UFC 無奈延期舉行這三場賽事。



我們有對戰表，我們有選手，我們有所有東西。但現在他們（美國政府）說室內不能多於10人，那根本不可能。我們已經遵守了政府和這些醫生所說的一切。 現在我們別無選擇，只能推遲這些比賽。 UFC主席Dana White

不過，他再次強調UFC 249：Khabib Nurmagomedov VS. Tony Ferguson 的賽事將會如期在4月18日舉行。但現時疫情瞬息萬變，大家還是祈求這「五度對決」能夠成真吧。