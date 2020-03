【新冠肺炎】井上尚彌、Canelo衛冕戰　三場UFC賽事　因疫情延期

隨著「新冠肺炎」(俗稱「武漢肺炎」)在全球各地肆虐,為避免人群聚集,不少體育賽事遭到延期或取消。



近日,又有重大賽事決定延期舉行。今次包括了「怪物」井上尚彌、Canelo Alvarez、Tyron Woodley的賽事⋯⋯



日前,內華達州競技運動委員會(Nevada State Athletic Commission)決議在3月14日起,暫停所有職業搏擊運動(Unarmed Combat)比賽,直至3月25日再開會討論為止。作為美國搏擊運動聖地的拉斯維加斯所舉行的賽事亦將被取消,而3月25日後舉行的賽事亦很可能受到嚴重影響。

在美國因武漢肺炎疫情宣布進入緊急狀態後,加州競技運動委員會(California State Athletic Commission, CSAC)亦同樣暫停所有職業技擊賽事直到3月31日為止。



Official statement from Top Rank ⬇️



有見及此,日前拳擊經紀公司Top Rank 便正式宣布把三月及四月賽事延後,而當中更包括「怪物」井上尚彌(19-0,16 KOs)的WBA、IBF Bantamweight腰帶衛冕戰。賽事原訂在4月25日於天堂市舉行,由井上尚彌對陣WBO Bantamweight 拳王、菲律賓好手John Riel Casimero(29-4,20 KOs)之戰。Top Rank 表示會在日後「安全和合理的情況下」,重新安排相關賽事舉行。看來「怪物」統一量級之路遙遙無期⋯⋯



此外,經紀公司 Matchroom Boxing 亦宣布押後舉行另一場矚目賽事。原訂在5月2日於拉斯維加斯舉行,由墨西哥巨星 Canelo Alvarez (53-1-2,36 KOs)與WBO Super Middleweight 拳王 Billy Joe Saunders (29-0-0,14 KOs)的比賽, 將至少延後到6月舉行。但另一邊廂,則傳出Canelo Alvarez 跟Gennady Golovkin 的三番戰將訂於9月舉行的消息。



在MMA 方面,UFC 早前原本打算把接著3個活動:「UFC Fight Night: Woodley vs. Edwards」、「UFC on ESPN: Ngannou vs. Rozenstruik」、「UFC Fight Night: Overeem vs. Harris」移師至拉斯維加斯舉行。可是,由於內華達州競技運動委員會的停賽決定,UFC 無奈延期舉行這三場賽事。



我們有對戰表,我們有選手,我們有所有東西。但現在他們(美國政府)說室內不能多於10人,那根本不可能。我們已經遵守了政府和這些醫生所說的一切。 現在我們別無選擇,只能推遲這些比賽。 UFC主席Dana White

不過,他再次強調UFC 249:Khabib Nurmagomedov VS. Tony Ferguson 的賽事將會如期在4月18日舉行。但現時疫情瞬息萬變,大家還是祈求這「五度對決」能夠成真吧。