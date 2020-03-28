【MMA】韓國UFC選手鄭贊成　拍片教體能訓練大法

新冠肺炎全球肆虐，大家長期留在家中，相信定必十分沉悶。但「停課不停練」，今次大家可以跟隨UFC韓國拳手"Korean Zombie"鄭贊成完成「MMA體能訓練」。

▍韓國UFC頂級選手

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提起「韓國喪屍」的話，大家可能會想到韓國喪屍片《屍殺列車》或《李屍朝鮮》。不過，其實"Korean Zombie"（韓國喪屍）在MMA界卻是個鼎鼎大名的名號，所指的就是145磅量級的韓國選手鄭贊成（Jung Chan-sung）。會有著這樣的別號，是因為無論受到多強的攻擊，他都會像喪屍一樣繼續進迫。

他最令人津津樂道的，莫過於他在2011年創造了UFC史上首個Twister 降服記錄。在UFC 的處子賽中，Korean Zombie 對上WEC的舊對手，曾經以分歧判定擊敗自己的Leonard Garcia。在這一場「二番戰」中，Korean Zombie 一鳴驚人地創造了UFC 史上第一個"Twister" 降服，令他在海外人氣馬上急升，旋即獲得進入Main Card的機會。

鄭贊成的搏擊風格就正如他的名號"Korean Zombie"，抗打力十足之餘，又會無畏無懼地跟對手展開搏拳，因此基本上有他出場的比賽就絕對不會有悶場。在他的7場UFC比賽中，他便奪得了兩次「當晚最佳降服」（Submission of the Night），兩次「當晚最佳表現」（Performance of the Night），兩次「當晚最佳比賽」（Fight of the Night），一次「當晚最佳擊倒」（Knockout of the Night）！

▍跟「喪屍」一起做「家居MMA體能訓練」

早前，鄭贊成在其YouTube 頻道「KoreanZombie 코리안좀비」分享了一段體能訓練影片，教大家如何在有限空間下鍛煉個人體能。

【點擊觀看動作細節描述】

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訓練主要分成六個部份：踢腳、波比跳、手掂腳、登山者、原地跑及平板訓練。雖然每樣動作看似簡單，但其實體能消耗頗大，就連「喪屍」也做得氣喘喘的。

第一部份，針對全身肌肉及心肺耐力。向前踢腳50次，左右踢腳50次，向前提膝50次。踢腳時盡量踢至胸口高度，以腳觸手為一下。控制呼吸節奏，不用過於急速。完成後休息40秒。

第二部份，針對腿部及腹部肌肉。原地波比跳10次。手支撐地面時，切記收緊腹部，背腰成一直線。完成後休息75秒。

第三部份，針對大腿肌肉及心肺耐力。以手觸碰腳內側及腳外側共10次，然後做一下跳下壓（Sprawl）為之一組，做10組。覺得應付自如的話，大家可以增加至20次，或是增加至三組。

第四部份，針對腹肌及燃燒腹部脂肪。首先，雙手直手撐地成準備姿勢，背腰成一直線，臀部不要昇高。然後左右腳提膝向前至胸口位置，做100次。

第五部份，針對腿部肌肉及排汗。原地踏步衝刺，聽到訊號後跳下壓及原地提膝跳起，再加一個前跪步動作，這樣為之一次，共十次，期間要不停原地踏步衝刺。

第六部份，針對核心肌肉及三頭肌。首先，雙手直手撐地成準備姿勢，然後向左及向右作穿腿動作，再加一下掌上壓為之一組，共十組。

第七部份，針對核心肌肉及全身肌耐力。首先，維持平板動作10秒，然後雙手撐起落下一次，再維持10秒，撐起落下兩次。如此類推，共五組。



假如大家在家無所事事的話，不妨點擊影片觀看，跟著這位韓國UFC「喪屍」一同完成體能訓練。