【Twister】不是扭扭樂：摔跤常見的降服技　為何在MMA十分罕見

不是扭扭樂遊戲，而是格鬥技。

提到Twister 的話，大家可能馬上會想起，那在紅黃藍綠圓點上扭來扭去的團體遊戲——Twister（中譯：扭扭樂）。其實，Twister 同時也是一種搏擊運動中的降服技及壓制技。

最近，Bryce Mitchell 造就了UFC史上第二個Twister 降服。

▍格鬥技中的Twister

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/38BrrZJ）

（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/35d3RAk）

Twister 是一種看似很像「把對手當成毛巾扭動」的降服技，常見於自由式摔跤、巴西柔術、MMA中。它屬於Neck Crank 的一種，即是透過扭動、摺疊或以其他方式對頸椎作出壓力和傷害，迫使對方投降。

Twister這一個技術，按將它發揚光大的巴西柔術家Eddie Bravo所說，在摔跤中被稱為guillotine（斷頭台），但因在巴西柔術中已有技術使用了guillotine這個名稱（就是我們所知的斷頭台），所以改名叫Twister。

▍Twister 的動作原理

要了解Twister 的降服原理，我們要先了解一下人體頸椎的結構。它便於作出俯仰及扭轉動作，向前下擺的最大活動幅度為45-50度，向後上擺為85度，左右旋轉各為80度。卻不便作出向左右傾側的動作，只有大概40度左右。而由於脊椎的形狀，它對於前傾及左右傾的忍受能力較低。

而Twister 正正針對頸椎的活動弱點作出降服。

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以UFC史上首個Twister的拳手「韓國喪屍」鄭贊成（Jung Chan-sung）降服Leonard Garcia為例子。圖中黃線、藍線、橙線分別代表Garcia的下肢、軀幹及頭頸。

首先，鄭以軀幹貼住Garcia的後背，使其無法向右扭動。然後雙腳交叉扣住Garcia 的左腳，因為腰髖被抵住，所以左腳亦無法向右轉動。下一步，鄭把Garcia 的右手繞到自己背後，令肩肘不會頂住抵抗，同時空出向右旋轉的空間。最後一步，鄭雙手扣住Garcia 的頭部，向自己方向收緊，對其頸項施予壓力。

正常情況下，當頸項向右受壓時，我們正常反應會以軀幹右旋消解頸部壓力。但在Garcia 當時的處境下，由於軀幹被鄭頂住無法右轉，腳又被鄭扣住無法發力，所以根本不能透過上身旋轉的方式化解。



只能無助地揮腳求救。（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/38zegIo）

最後只能像不能動彈的蝦子，以僅餘能夠活動的右腿在空中揮舞，作最後的垂死掙扎。

▍為何摔跤常見 卻少見於MMA中呢？

Twister 在摔跤中被稱為Guillotine（斷頭台），不時見於比賽中，用作壓制對手之用。但為何在1993年成立的UFC等足足18年，直至2011年才出現第一個Twister 降服呢？

這可能跟兩者的比賽規例有關。

根據自由摔跤比賽規則，主要分三種獲勝方法，第一是壓制獲勝，第二種是技術優勢，第三種是得分獲勝。而得分方面，主要是透過摔跌對手令其背部（包括臀部）著地來得分。所以摔跤選手每當身處下位狀態時，都會傾向胸口貼地平躺，或是作「龜式防守」，避免被對方壓制或翻滾得分。另一方面，當一方犯規時（好像是過分消極），會被罰以四肢跪地及被對方取得背位的狀態開始。而「龜式防守」正正是Twister 最常見的起始步驟，很容易被對方以腳勾住（俗稱入Hook）肢體加強操控。

而在MMA中，背部著地並不會扣分，反而被對方奪得背位的話則會陷入危機。所以MMA選手每當快被奪取背位時，都會習慣轉身背向地面，寧願以寢技防守對方的地面打擊，亦不願意被對方奪取背位。而對於攻擊方而言，一旦奪取到背位的話，與其花多數個步驟去完成Twister，不如以最直接、成功率高的裸絞（RNC）降服對方。

因此，需要取得背位來部署的Twister，更常見於摔跤比賽。

▍Twister 在MMA中的部署

【點擊放大圖片觀看細節描述】

+ 9 + 8 + 7

最後交由將Twister 發揚光大的巴西柔術家Eddie Bravo，說明一下Twister 的常見部署。

