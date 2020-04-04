【武編周記】新冠疫情下的湖北武當　兼述武當山與武當武術的迷思

大家好！我是編輯K。新冠病毒疫情至今大約兩個月，內地城市相繼復工，重災區湖北省也有多個城市開始回復交通。當大家焦點都在武漢或疫情發展的時候，武術界聖地武當山其實也在湖北省內，所以我好奇下蒐集了一些有關湖北武當山的新聞，而且再與新邊朋友聊天找寫稿靈感時，亦發現一些人對武當山的誤解或迷思。這次也為大家談談這方面的資料。

首先，中國是有七個武當山，據筆者所知其中有兩三個都有辦武術營或武術學校。香港多年來一直有學校或團體會定期辦武當山學武活動，但有些是去湖北，有些是會去河北那一個，大家要留意。

這七個武當山，分別是湖北十堰市武當山、湖北省英山縣武當山、甘肅省金昌市武當山、河北省邢台市武當山、河北省邢台市北武當山、福建泉州市武當山、江西省龍南縣小武當山。而湖北十堰市武當山這個相對較出名，除了是中國道教聖地外，相傳武當拳的發源地，亦因為當地古建築於1994年入選聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。

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湖北武當山全貌。(武當山旅遊局)

武當山旅遊特區沿革

關於武當山學武，每年有超過50個國家2萬名境外人士留在武當學武，亦有很多媒體報道過，但大家不要有太多浪漫的幻想，因為武當武術是其中一個旅遊產業，大家肯捱苦外，只要肯「課金」，不論男女均可以在當地留宿練武。武當山現在又叫「武當山旅遊經濟特區」，1985年初武當山鎮同武當山風景管理局合併，1986年底分開，但再1993年又再第二次合併，改稱武當山局(鎮)。

1997年湖北省政府將武當山旅遊經濟特區與武當山旅遊風景局、武當山旅遊區合併，為正縣級機構，改稱武當山旅遊經濟特區，賦予一定的管理權利，行政區劃直屬丹江口市，現在居住人口約5萬多人。

大家多年來見到不斷有傳媒去武當山拍片訪問，根本並不神秘，因為是旅遊產業的一部份。而且，武當山特區轄下有武術局，據筆者所得資料這應為中國唯一政府設的武術局，除了當地肯定武術在武當山的地位，亦可見當地以武術作為重點旅遊項目來推廣，而在官方支持下，武術局亦舉辦了很多推廣武當文化和武術的活動。(1)

順帶一提，當大家都在談論將一件文化產物旅遊化消費時會導致它的變質，但另一面看在官方大力支持下，這些傳統文化卻得以大力推廣，讓更多人認識，甚至接觸。現在世界不少國家，均都有由政府有份參與的武術旅遊推廣，泰國泰拳便是當中代表例子。

我們之前介紹過的柬埔寨鬥獅拳，在赤柬年代幾乎消亡，而越南統治柬埔寨年代更難以發展，要到九十年代柬埔寨政府上台後，才由政府大力支持下得以重新為世人所認識。

筆者看過一份談論寫於1944年，由考古學家秦學聖寫的《武當山瑣記》，大約三四十年代，武當山人烟稀少，根本極難到達(當然當年中國政局不穩，治安不好也是一個因素)，沿途深刻的景點欠奉，要極辛苦才去到紫霄宮。(2)當然，現在交通便利了極多，但因為天然巍然陡壁的山勢，大家去到山上時，仍然要費一番氣力才能去到。



【點擊睇圖看武當山一個讓很多古人跌死的名勝】

武當山與武當派關係

另外一個很大的迷思，是有關武當派相傳師祖張三丰創內家拳、太極拳來自武當山，以及武當派的歷史。關於這一點，【武備志】先後寫過相關文章梳理過這些問題，大家可參看此：



【文化】武當派：在虛實間遊走的真正拳派

《何謂內家拳》

「中年」習武：傳說七十歲後才習武的張三丰

簡言之，據明朝嘉靖年間黃宗羲《王征南墓志銘》，他記載同時代人，亦是他兒子黃百家的拳術老師張松溪，在學得相傳由張三丰所創的武當拳法後，在蜀地和鄰近四川一帶流播。

而另一支東傳的武當拳派，它雖然沒有記錄在墓誌銘內，但在近代卻具頗大影響力，它便就是由湖北均縣人鄧鐘山（1810—1894）開創的「武當南派」。鄧鐘山的師承至今不詳，據說他祖輩為武當山道士。光緒七年（1881年），鄧鐘山在江蘇省江寧縣的倉巷橋設館授徒，自翊為「武當南派」，並著有《功家祕法寶藏》一書。書內有很多符咒心法，可謂跡近道術。

總之，武當拳系的傳承不甚清晰，但武當武術卻是查有實據，而且起碼去到唐宋時間已有歷史記載，而且武當武術的確與武當道教有著千絲萬縷的關係。



疫情期間，筆者只能找到一些由官方公布的新聞消息(3)。根據《湖北日報》報道，疫情期間居住在武當山的外國人有18人，分轄區內9家武館，而在防疫期間武館會為外國學員提供生活保障。而據武當山旅遊局官方微博，武當山旅遊景區於1月24日暫停開放，3月25日宣布恢復開放，要求全園人士必須戴口罩，旅客要實名購票，而且分時段進入園區，人與人之間至少保持1米以上距離，酒店用餐分餐制，入住旅客只可單房單人，而且太和宮和紫霄宮仍然不開放，直到另行通知。

(1)若果說到官方對武當山的政策，明朝諸帝大多信奉道教，因此有大量保育武當山環境生態的詔令，明朝政府亦經常出資保養或修建武當山的建築和文物，是武當山保育歷史中十分重要的一環。

(2)80多年前湖北武当山旅行攻略

(3)用“武”之地 “当”仁不让——武当山武术局抗疫记