【健力士】刷新45個世界紀錄　南亞武者批爆256個合桃

巴基斯坦武術家 Muhammad Rashid，在上個月於巴基斯坦武術學院，在一分鐘內用手肘批爆256個合桃，「戰勝」他的印度對手，刷新健力士世界紀錄。這位來自卡拉奇的武者，之前也刷新多個世界紀錄。

Good News from Guinness World Records



The most walnuts crushed with the elbow in 1 min. is 256, & was achieved by Muhammad Rashid in Karachi, Pakistan on 1 Dec 2019.



Previous Record was made by India's Prabhakar Reddy@GWR#Pakistan #COVID2019 #StayHome #hometasking pic.twitter.com/MJn2cXfCPm — Ali Hasan (@AaliHasan10) March 28, 2020

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這項以肘批爆合桃世界紀錄，之前由一位印度武術家以一分鐘批爆229個合桃保持領先。Rashid在五個月艱苦訓練後，終於打破他的宿敵紀錄，並留名巴基斯坦國際名人堂。

Rashid已刷新了45個世界紀錄。早於2017年，他已在一個由意大利罐頭組織主辦的活動中，奪得一分鐘內擊碎77個罐頭的紀錄。同年，他又刷新一分鐘內以頭撞爆43個椰子的世界紀錄。

這次締造紀錄的場所巴基斯坦武術學院，亦為全球唯一學府保有59個世界紀錄。