【一個人的武林】王寶強回歸武林　甄子丹現代武俠的深層解讀

最近Netflix上映2014年的《一個人的武林》，這部電影雖然沒甄子丹「葉問系列」那麼有名氣，但當中不論是武打還是劇情，加上「功夫是殺人技」、「先拳後腿次擒拿，再用兵器後內功」等等的金句，還是讓人印象深刻，更令人反思現今武術意義。 「擒拿有成，方進兵器」有沒有道理？ 在21世紀舞刀弄槍練拳術，還有意義嗎?

沒動機的動機

與很多典型武打片的「好人打壞人」故事相比，《一個人的武林》加入了一點偵探元素，而當中「壞人」的出發點也很「浪漫」：



封號「南拳王」武術家死於重拳之下，重案組總督察陸玄心（楊采妮飾）專責調查。犯了誤殺罪的服刑犯人夏侯武（甄子丹飾），主動表示願意協助警方調查，條件是立刻假釋出獄。

從一個武林口訣：「先拳後腿次擒拿，再用兵器，由外而內，天人合一」，夏侯武斷言兇手行兇目的並非尋仇，而是按口訣挑戰不同高手，結果果真如此：「北腿王」、「擒拿王」及「兵器王」的武術界精英相繼遇害，均死於各自成名的武功之下。

行兇者于修（王寶強飾）過去醉心武術，在妻子支持下練得一身好本事。但妻子因病離開，他盡失生存意義。而這一連串的兇案，其實是為了引出夏侯武來打一場。

武打片最重要的是做出「每場交打的理由」，以及「為何這樣打」。很多時看現代武打片，其實總有種「為何要赤手空拳打拳頭交」，或者「這個世代在哪兒找到劍來打」的疑問。但要用拳挑戰「南拳王」，用劍打「兵器王」，就很合理了。

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另外，看到有評論指，于修的挑戰理由不充分：妻子是病死的，與高手無關，為何妻子死了要找他們尋仇?

但于修的人生只有兩件事，那就是妻子與武術，而且因為是妻子支持他練武，所以妻子的地位明顯更重要。失去了妻子，他沒有了存在意義（哲學點說就是出現了「存在意義危機」），武術就頓時成了他的全世界。他很想填補那個巨大的空虛，結果就是靠不斷挑戰高手去尋找生存的意義，但其實他的目標是結束這一切，也就是「死」。

他說「功夫是殺人技」，所以才要「既分高下，也決生死」，當中死的是誰，其實他不太介意。死的是對手，就挑戰下一個高手；死的是自己，就可以去陪妻子了。

致敬

這套電視中的各個高手的演員，都跟武術電影甚有關係。「北腿王」是釋延能，也就是《功夫》中腿功那位，是少林寺第34代弟子；「擒拿王」是喻亢，是多套電影的武術指導；「兵器王」與上任「兵器王」是樊少皇和姜大衛，分別有多套武術電影或劇集作品；「內功王」是武指前輩元彬。除了演員更是螳螂拳大師的徐小明、著名武指及導演袁祥仁、著名武指林迪安也有客串。導演也有在訪問中提及，此片有對香港武術電影致敬之意。

而主角甄子丹為人熟悉，但其實黃寶強從小就學武，8至14歲更是在嵩山少林寺做俗家弟子，法號「恆志」，因此這次他回到本業，不再作搞笑角色，演出兇狠殺手，亦大獲好評。

心意六合拳與「先拳後兵」

甄子丹在戲內有一段口訣，幫助警察查案，被很多人引用 (在戲內說這對白時，有種因對武術的痴迷而來的壓迫感，或者甄子丹與王寶強的角色也就一線之差)：

肩與跨合，肘與膝合，手與足合。擒是死的，拿是活的。先拳後腿次擒拿，擒拿有成，方進兵器。兵器乃手足之延伸，所謂人器合一。心與意合，意與氣合，氣與力合。內陰外陽，內外貫為一氣。一形不順，難練它形。

當中「 肩與跨合，肘與膝合，手與足合」及「心與意合，意與氣合，氣與力合」，前者是心意六合拳中的外三合，後者是內三合，「內外如一，成其六合」。但拳譜中說「六合」時，也有說是「眼與心合、心與氣合、氣與力合」。至於口訣中的其他部份，就未有找到是來自什麼武術。

在此抽身出出來討論一下，當中說到「先拳後腿次擒拿，擒拿有成，方進兵器」，看起來「循序漸進」，但其實不太必要，尤其是兵器。很多門派都有拳術與兵器，當中一些手法、步法是有關的，有一定基礎然後才學習兵器當然是好，但在學習上次序其實也不一定要如此。

最簡單的例子是，很多玩歐洲劍、劍道、劍術等等的人，也是一開始就練劍，也沒有練拳術，亦不見大問題。過去武編參加過的台灣HEMA活動，當中也有很多沒有任何武術背景的人參加：

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另外，兵器對打與拳腳對打的差別也很大，拳腳有抗打可練，兵器就沒有抗打可言。因此雖然「如何先擊中對方的同時不被對方擊中」在拳腳和兵器中都適用，但在前者仍可「硬食」，後者就不可以，當中有著質性差別，故此技法亦有差別。甚至反過來，一些拳術本來是來自兵器，透過練習兵器，可能更能體會動作當中的含意。

不知大家對此又有什麼看法呢?

一個人的浪漫

只是，不能否認在現今世代，功夫不再是殺人技，起碼不是最重要的用途。那麼在這個情況下，武者學武的意義何在？大家學武至今，或者都會被問過「你練這麼多，你夠AK47打嗎」之類的問題。

是的，沒人可以練到肉身擋子彈，但仍有多種回答此問題的答案，例如「武術現今是種比賽模式」，就像你不會去問跑一百米的運動員「你練這麼多，你夠法拉利快嗎」一樣；

亦可以答「武術除了搏擊，亦有歷史文化、品德培養等等要素」，因為除了技術外，武術的其他面向一直都很重要，尤其在個人成長上；

也可以直接說「打拳是為健身、為開心」，人類娛樂一向也沒有理由，很多運動的專門技術對日常生活的幫助也不大。足球技術就不見得在日常生活中起了很重要的作用，但足球仍是個受歡迎而且有意義的運動；

更狠的大概是當別人問你這條問題，直接說「那我們現在打一場，我赤手空拳，你拿你的AK47出來」。

確實武術與其他運動相比，其防身能力還是從根本上高出很多，畢業武術與搏擊就是「人打人的技術」。雖然不建議街頭衝突，但衝突不是想避免就可避免的，當衝突來到，懂一點總比不懂好。Joe Rogan也在其節目中被問過學習巴西柔術的實際意義，他說「Well，如果我跟你打起來，我可以殺死你」：

而在戲內對於這個問題，並沒有正面答案。但電影背景仍是在武術「無所用」之下，大俠唯有隱於市，去當貨車司機、廚師、電影武行、紋身師、藝術家等等。在這個角度下，就更能見到王寶強角色的「浪漫」：全套電影中只有他執著地追求已經不再有意義的「天下第一」，追求「真正的」武術成就，假如追求失敗就是死，把武術帶回他認為的「殺人技」時代。

「一個人的武林」可以是指當了天下第一後只有一個人，也可以指仍身處這種意義下的武林的人，就只有他自己一個。

延伸一下，「時代問題定義一個時代」，武術發展到目前，是要使技術競技化運動化？是要向文化方向發展？還是只保留當中防身的部份？當我們說傳承時，又在傳承什麼？傳承的意義又是什麼？這些問題都值得大家深思。