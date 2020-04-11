【怪物．井上尚彌】天才拳手的成怪之路　從全國冠軍到WBSS冠軍

日本拳擊天才「怪物」井上尚彌（井上尚弥/Naoya Inoue） 是跨三量級的世界拳王，現是WBA (Super)、 IBF Bantamweight 世界冠軍。原來他在高中時曾經被另一位天才拳手擊敗，甚至幾近放棄拳擊，更成就他日後「稱霸世界」之路。

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「怪物」井上尚彌，絕對稱得上是當今日本首屈一指的拳擊手。他年僅27歲，在加入職業拳擊短短7年多，便擁有19勝0敗16KO的完美戰績。他早前嬴得了WBSS（World Boxing Super Series）Bantamweight 冠軍，同時為WBA (Super)、 IBF Bantamweight 世界冠軍。

他更是著名拳擊雜誌《The Ring》的P4P（pound for pound）排名中的第三位，僅次於墨西哥巨星Canelo Alvarez 及烏克蘭拳王「The Matrix」Vasyl Lomachenko。

他原定於4月25日挑戰WBO Bantamweight 菲律賓拳王Johnriel Casimero，可惜賽事因疫情而延期舉行。

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▍高中曾被擊敗 「沒有他就沒有今天的我」

井上尚彌於日本節目《消失的天才》中，表示自己過去曾慘敗於一位現已銷聲匿跡的拳擊天才。該名天才名為 林田太郎，現時於母校擔任拳擊教練，並已結婚生子，過著低調幸福的生活。

當時林田看穿了井上的弱點，那就是身體打擊。井上的技巧十分高超，上身回避速度十分快，讓對手很難打中他的頭部，於是林田決定集中打擊軀幹。井上跟其他拳手比賽時，因為井上的拳又快又重，對手都不敢靠近，選擇保持距離。但林田卻抑壓內心恐懼，近身打擊，成功擊敗井上。

在完敗給林田時，井上感到「激起了我前所未有的鬥心，甚至打輸的話就會放棄拳擊」。他察覺到自己身體防守的弱點，之後拼命訓練克服弱點。

翌年在全國大賽中，二人再次碰頭，井上成功振作，完勝擊敗林田。「那時勝出一刻的感覺，就像我三量級制霸一樣，十分開心！」井上在節目中表示，更指那場比賽對自己的成長有莫大意義︰「令我苦練改變姿勢的比賽，若沒在全國大賽跟林田打，就算成為職業選手亦會打得很辛苦。」

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▍拳擊風格

讀者王先生曾經來稿指出，井上尚彌是一個有力量、破壞力高、善於埋身攻擊的進取型拳擊手，而他的出拳力度及破壞力亦遠超過一般的超蠅量級選手。所以比賽上經常會看到他以不同的組合拳、勾拳等等近身攻擊對手，並憑着高攻擊力打破對方防守，從而傷害/KO對方。

除了擅長近距離埋身攻擊外，井上於打法上還有一個特點，為了對抗同樣擅於近距離打法的拳手（例如上場對手Antonio Nieves）， 井上會於合適距離、時機打出刺拳令對方進攻上，難以進入理想攻擊範圍。由於井上本身出拳力度大，他的刺拳基本上可說跟其他正常超蠅量級選手的直拳力度差不多，因此他的刺拳亦有很大的破壞力和威脅。除了拉開距離，重點也是要讓對手清楚知道自己刺拳的威力，從而不敢隨便接近。

當這個打法成功奏效，井上就會不停用他的左刺拳攻擊對手，迫使對手防守，再以高破壞力的重拳、勾拳組合拳等等打散對方的防守，從而找機會/空位傷害或者K.O對手（可以看一下井上先生之前的比賽，很多K.O都是於對方處於防守姿勢下發生）。

除了進攻，井上於各方面的能力上都十分到位，無論是抗打能力、體力分配、步法、走位；防守能力如閃避、抱頭防守、抱纏時機全部都處於高水平。無怪可以橫掃拳壇，堪稱怪物。

在此再向他講聲：井上尚彌，生日快樂！

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