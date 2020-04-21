【拳擊】77歲老而彌堅伯伯打拳短片爆紅　真身為土耳其前歐洲拳王

近日拳擊圈流傳著一段短片，內容是一位77歲伯伯的擊影練習，而伯伯不論出拳還是步法都甚有功架。編輯憑著好奇心，決定一步步找尋這位伯伯拳手是何許人......

老而彌堅伯伯片段

網上拳迷大多都留言說伯伯厲害，希望自己77歲仍有這樣的身手，也有人提起很多拳手過40歲仍然「打得」，例如George Foreman就在45歲贏得WBA及IBF的重量級冠軍腰帶。

一步步尋找這位老拳手

不過，這位老拳手究竟是誰？在留言中也未有找到答案。好奇心重的編輯R決定追查一下這位前輩高手。

從定格畫面中，編輯R看到他的衣服上寫有「http://www.boxclub-wl.at/」的字樣，按此尋找就找到一家在奧地利維也納韋靈(Währinger)的拳館，並同時找到其社交媒體。在社交媒體的圖片中，找到了與片段中有相同背景的照片，因此確定了老拳手與這拳館有關。

https://www.facebook.com/boxvereinwienerlinien/photos/a.1516961708553581/2267336360182775/?type=3&theater

但是，仍未找到這位老拳手的其他圖片。因為片段中有多人在拍攝，編輯R又認為伯伯身手不凡，不像普通練習者，所以覺得片段是在館內賽和表演賽活動中拍攝的，就沿著此線索找尋比賽海報。結果就發現以下圖片：

https://www.facebook.com/boxvereinwienerlinien/photos/a.1516961708553581/2213900358859709/?type=3&theater

當中的兩位老拳手，紅方的外表跟片段中的老拳手十分相似，而在圖片的簡介中以土耳其文寫到:

我們有幸請到兩次歐洲冠軍Cemal Kamaci 跟 Ali Yavuz Kuscu 打一場表演賽

再尋找一下照片，兩者外表的確十分相似，所以確信這位老而彌堅的拳手，應該就是Cemal Kamaci 。

土耳其拳王

Cemal Kamaci 出生於1943年，因此今年真的已是77歲。網上他的英文資料不多，只知道他是位41勝10敗6和，在土耳其出生但住在維也納的拳手。

而土耳其文網站Biyografya(中文翻譯為「傳記」)，就有記載這位拳手的事績。以下是該文配上圖片後的簡單翻譯：

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以下是他3年前，跟人玩玩的sparring，當時74歲的他仍是身手靈活：

原來他是前歐洲拳王，這大概就可以解釋為何拳擊技術寶刀未老了。