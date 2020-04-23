【金正恩】北韓最高領導人近衛特工　練武多於射擊不是因經費問題

4月22日CNN有一則關於金正恩健康安危的訊息，讓這個正值36歲的國家領導人再度成為焦點。北韓是一個神秘國度，金氏家族每次亮相，身邊亦有一班特勤及保鑣貼身保護，2018年尾朝峰會，數十個北韓特工跟金正恩車跑貼身保護一時成為傳媒焦點。全球各國都有特工的訓練，但一直是機密資訊。但隨著北韓不少脫北者出逃，當中有前特工爆料北韓特工訓練狀況，據他們所說，北韓特工特別注重武術訓練，並不是因為武術能近身保護政要，而是另有原因。

2018年美朝峰會，北韓特工保鑣圍著金正恩座駕一路跑成為傳媒焦點。(資料圖片)

自北韓立國以來，多年來不時都傳出有關北韓特工在海外執行任務的消息。據30年前炸毀大韓客機，因特赦留在南韓境內，近年有「第一代脫北KOL」之稱的前北韓特工金賢姬著作《金賢姬回憶錄》所說，北韓在全國尖子千挑萬選人才訓練為特工，讓北韓特工保持質素。這些特工專業知識十分豐富，對爆破、搏擊、暗器、體能、外語等掌握程度極高，甚至不惜從日本綁架日語老師，又自行把韓國傳統武術融合為「特務武功」。

2014年CNN曾轉播來自朝鮮電視台KCTV的一段宣傳片，遂使世人對朝鮮特工的訓練與格鬥技能有了一個更深入的認識。視頻中，赤裸上身的男子，或進行跆拳道、武術格鬥的訓練，或以頭對撞疊放的瓷磚，或用槌子在胸前砸碎一塊花崗岩，或用一根手指打破燈泡，或將手平放在一疊磚頭之上，其同伴則以利斧向他的手砍去，結果各人完好無損，磚碎了一地。即便這些武打細節可能存在一定誇張的成份，但影片卻讓人印象深刻。

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CNN在同一篇訪問中，訪問了一名自稱曾擔任北韓已故領導人金正日近身護衛達十年之久的脫北者李永國(Lee Young-guk)，他表示曾接受影片中相類訓練。當主持人問他「這種武術格鬥訓練能否培養保鑣足夠的技能以應對持槍武裝刺客時」，李永國卻認為只有透過這種艱苦的體能與格鬥訓練，才能鍛煉戰士的精神和鬥志，並增強對領袖的忠誠，而射擊訓練能提高戰鬥技巧，卻無法形塑對領袖的忠誠。

北韓官方公布的士兵訓練影片。(Youtube截圖)

而不少海外媒體如英國《衛報》，曾根據脫北者的口供，披露除了精英士兵外，北韓大多數的士兵是要餓著肚子接受訓練。早年有脫北前北韓邊境士兵，身體檢驗更發現有嚴重營養不良，身體也生有寄生蟲。



上述李永國對武術訓練影響的說法，讀者又怎樣判斷呢？