多災多難一改再改的UFC 249 將於香港星期日早上開打，兩個月後終於有比賽，而UFC也沒有怠慢，回來第一場PPV的確粒粒皆星。在此抽了兩場冠軍戰和大家分析一下，分別是 Tony Ferguson對上 Justin Gaethje以爭奪臨時155磅冠軍，以及 Henry Cejudo 對上 Dominick Cruz 決定135磅冠軍。

變幻莫測的 Tony Ferguson

(UFC Twitter)

Tony Ferguson在UFC 至今一共打了15場比賽，除了在早期以判定輸給過Michael Johnson 一次外，其餘比賽都是戰無不勝，當中6次降服對手、4次擊倒對手、9次獲得賽後獎金。他更創下Lightweight史上連勝次數最多的記錄︰連續12場不敗。所以，雖然現時的正式冠軍為Khabib，但Tony Ferguson其實未曾在比賽中輸掉自己的腰帶，他也一直指自己是「正式冠軍」。

+ 5 + 4 + 3

Tony Ferguson是一位勇於攻擊的選手，他並不是那種打Sniper Shot 的拳手，而是要緊密的出拳令對方接應不下。這種打法好的地方就是很容易會打亂對方的節奏，但同時自己被打中的機會也會變多。

而在打出拳時，他的節奏又跟其他人不太一樣。他混合了速度、角度，及在組合拳中一些突然的停頓，令人難以預測他的下一個攻擊在哪兒來和什麼時候來。那瘋狂的攻擊選擇、拳腳肘膝的組合，在比賽中難以預測卻展露無遺。

另外，可能是受10th Planet Jiu Jitsu訓練環境影響，Tony Ferguson會很大膽的去試一些少用的防摔，如前滾、Omoplata sweep等等。而他的D'arce choke更是他的「必殺技」：

片段擷取自Gifs

這並非單單因為他的臂展。這種在打擊加纏鬥，看似十分混亂的情況下，拿到那一個降服機會(尤其是D'arce choke)的能力，並非每位選手的具備，而 Tony Ferguson則手到拿來。

Justin Gaethje 2.0

(UFC Twitter)

Justin Gaethje 現時戰績為21勝2敗，在最近三場UFC 比賽都能終結對手，絕對有資格挑戰冠軍。提起 Justin Gaethje 就不能不提起他的低掃，不論是用作反擊，還是在纏鬥中使用低掃，都能對對手造成很大傷害：

以上片段擷取自https://www.youtube.com/watch?v=AnbpTtJjZ-Y

以上片段擷取自https://www.youtube.com/watch?v=N8tEVCs0xnU

雖然低掃的傷害，不像高踢可以「一擊決勝負」，但效果會隨著比賽時間而增加和累積，當對方大腿受傷而影響出拳，Gaethje 就能用自己的重拳終結比賽。關於他的低掃，可以看以下文章：

為何Justin Gaethje的低掃如此有效？

不過他不理後果的強攻打法，結果不是他KO對手，就是被對手KO，兩場UFC敗仗都是血戰被KO/TKO敗陣。只是，或者因為這種打法雖然能贏拳聲，但難以在UFC中贏得冠軍，見此他近期亦改變了自己的策略。在上年九月對牛仔Donald Cerrone的比賽中，他就變得更為機動，而且在反擊上更精準。

Justin Gaethje 本來就是個抓反擊時機的能手，只是過去他選擇「硬食」，而現時則是有耐性地閃避。

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

兩位選手的打擊能力無容置疑，大概分水嶺是在降服技方面。Justin Gaethje本來是摔跤選手，有一定摔跤能力，但問題在於Tony Ferguson 完全不怕纏鬥，就算被摔也能在地面快速作出反應再作反擊。

Tony Ferguson連續的攻擊如果對Justin Gaethje造成傷害，Ferguson大概就能用他的降服技完結賽事；只是Ferguson有時在比賽中會很「忘我」，因而會被一些本可防禦的攻擊打中。Justin Gaethje的重拳有其威力，Ferguson不能忽視，加上Gaethje的低掃有效，比賽後段Ferguson的打擊可能也會受影響。

無論如何，這一定會是場血戰，起碼跟Ferguson打過比賽的選手，位位都血流披面：

猜測：Tony Ferguson 第四回合 — 降服勝

三料冠軍 Henry Cejudo

(UFC Twitter)

Henry Cejudo是現時UFC的135磅冠軍，並試過同時擁有125磅腰帶，只是後來要集中於135磅的比賽才放棄了125磅腰帶。會叫他三料冠軍，是因為他也獲得過奧運金牌，完全展示到他的運動能力之強。

Henry Cejudo的摔跤能力當然強，但他立技的打法更偏向像空手道般的突進和閃避。不過從上一場擊敗Marlon Moraes可以看到，他臨場改變打法的能力亦相當高：

+ 2

自成一派 Dominick Cruz

(UFC Twitter)

Dominick Cruz一直是位爭議人物，有人說他是天才，有人說他閃來閃去打人又不重很悶，但他可以說是開始了整個低量級「步法流」的打法，亦是一位技術分析大師。他建立了一整套步法，去處理解比賽時會遇到的情況，不論是外圍的假動作、突擊、反摔、得手後脫離等等，都有相應的步法。

他的「搖擺」打法很反傳統，但卻有效。因為他總在移動，對方亦很難擊中他，也難以估計他的下一步。所以雖然他現時戰績為22勝2敗，但亦未有在比賽中受過很重大的傷害。

不過，自從在2016年敗陣後，就一直只作評述與解構技術的工作，雖然沒有停止訓練，但長期沒比賽還是有一定影響。

Henry Cejudo vs.Dominick Cruz

勝出者除了處到135磅腰帶，更可說是史上最佳的135磅拳手。只是，從牌面看來Dominick Cruz的確較差，除了因為年齡以及長期沒比賽以外，Cruz並未有遇過像Henry Cejudo那麼有爆發力的選手。

不過，因為二人也有摔跤背景，或者會變成籠邊纏鬥比賽。但是作為UFC 回歸第一炮，還是希望二人可以打出技術戰。

猜測：Henry Cejudo — 判定勝