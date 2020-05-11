【禁聚令】只限8人上堂拳館難經營　料復業後學生人數減四成

本港新冠肺炎疫情緩和，上周五(5月8 日)因政府防疫禁令而暫時關閉的健身中心、拳館等重開，但仍有學員人數限制。很多運動愛好者餓拳一個月後終可以返館復操，不少拳館復開首日更出現爆滿預約情況，我們訪問了幾間分別教授MMA、魔杖和詠春的拳館負責人，談談復業幾天後的經營情況。

教授魔杖的「Kalis Brotherhood」創辦人陳浩揚（Andy）表示，因應政府限制8人政策，拳館要一晚不斷重複課程，因為師生比例大幅收窄，加上更頻密清潔教學用具，經營成本大幅上漲。而疫情可能反覆，不知何時政府重推禁令，亦讓一些有興趣習武的朋友珍惜刻下機會，近日報名查詢有輕微上升趨勢。逆境下患難見真情，今次的疫情帶來極大的經營困難，但很多學員同心合力希望武館繼續營運， Andy表示十分感謝每位有心學員。

「Kalis Brotherhood」創辦人陳浩揚（Andy）(前排左四)表示，疫情期間仍有不少有心學員合力讓武館能繼續營運，他對此衷心感謝。(資料圖片)

詠春減少黐手練習

而香港較多人學習的國術詠春，課程有不少黐手課程，武館除了要加強清潔消毒外，課程也要有所調適。「PVT Group 純。詠春」創辦人楊永勣（Jerry）表示，現在要調適課程，讓學生多做單練動作和移動訓練，勉勵學生花時間重練基本功，減少黐手練習時間。Jerry表示，在上月禁令期間已轉做網上教學，但學員數目只是平時一半，現在復業以8人為上限，相比禁止營業只是「好過無」。長遠而言他對疫情走勢表示憂慮，因為一日未能研發疫苗，疫情有機會再爆發，屆時政府定必再頒禁止營業令。武術學習是一種習慣，在疫情陰霾下和高失業率環境，學員只要停了上堂個多月，即使復課，有三四成人料不會再來上堂。

「PVT Group 純。詠春」創辦人楊永勣（Jerry）表示，在上月禁令期間已轉做網上教學，但學員數目只是平時一半。(「PVT Group 純。詠春」FB專頁)

拳館做好把關工作減低風險

「東泰格鬥」創辦人吳約翰表示，復業首日預約爆滿，但第二日已開始回落，預料疫情未停，復操情況仍有待時間觀察。該館教授泰拳和MMA課程，泰拳打沙包除了有分組限人數外，亦減少對練以減低風險；而MMA訓練難免有近身接觸，為了保障學員，館方會預先了解上堂學員職業背景和家人是否有外遊記錄等，做好把關工作。

吳約翰表示，現在泰拳課程有所調適，打沙包除了有分組限人數外，亦減少對練以減低風險。(照片由受訪者提供)

政府雖然承諾援助健身室和拳館行業，但業界極度憂慮挺不到政府援助到來。吳約翰表示，政府禁止營業六星期，復業後要順延會籍個半月，但對拳館來說是前後三個月收入影響，其間所有開支全數「硬食」。拳館平時靠黃金時段學員數目拉勻非繁忙時間人數，現在各班只能有7個學生，很難拉回收支平衡。另外拳館能否延續經營十分依賴業主會否共渡時艱減租，他希望今次因應疫情的政府援助要到位和發放夠快，否則有不少拳館等不及援助而結業，營辦人一生努力和心血將化為烏有。

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