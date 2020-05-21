曼德拉一生為民權奮鬥　錯過拳王夢一生遺憾

曼德拉（1918-2013）成為香港近日的熱搜詞，讓這位一生為民權和種族平等奮鬥的南非前總統再次受到港人關注。回顧曼德拉一生，除了與南非政局悉悉相關外，他的人生也與拳擊密不可分。

其實除了政治人物和民權鬥士這身份外，曼德拉也是一位體育愛好者，熱中多種運動。而在參與抗爭前，曼德拉曾為業餘拳擊手，後來將心力投注在民權運動上，但仍不減其對拳擊的熱愛。他曾在晚年表示未能成為夢想中的拳王，為他一生遺憾。

年輕時的曼德拉熱愛拳擊，他曾經對著自制的拳擊沙包，一打幾個小時，亦曾參加過比賽。他在自傳《自由漫漫路》中，提及他熱愛這項運動的原因：

拳擊是一種平等的運動。在拳擊場內，級別、年齡、膚色和財富都無關重要。 曼德拉

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曼德拉於1944年開始展開他為南非黑人平權的道路。在二十世紀初，南非是英國殖民地，並沿用實行多年的種族政策，曼德拉於1944年加入了主張非暴力抗爭的竹月廿十非非洲人國民大會。1962年，44歲的曼德拉被捕入獄，遭監禁27年。在獄中的日子，曼德拉在艱苦的環境繼續練拳，並明白要有強健體魄，才能熬過獄中歲月，他透過持續鍛煉保持體能，並爭取帶獄友每週有若干時間踢波的權利。

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而自踏足政壇後，曼德拉沒有再正式踏上擂台，但那不減他對拳擊的熱愛。曼德拉於1994年當選南非首任總統，翌年即主辦欖球世界盃（Rugby World Cup），並留下「體育擁有改變世界的力量」這千古名句。

由於曼德拉熱愛體育，後來有關他的影視創作，都加入了他參與體育，甚至武術運動的情即。例如在2007年電影《Goodbye Bafana / The Color of Freedom》（《再見曼德拉》）中有一幕，曼德拉與他的檢察官/獄卒 James Gregory 以木棍對打，顯示出二人的交情並非單純獄卒與囚犯的關係，而這套對打棍法亦靈感自非洲的傳統祖魯棍棍術。這套電影改篇自曼德拉多年摯友，Anthony Sampson（1926-2004）有關曼德拉的著作，電影情節或許跟史實相差甚遠，但亦反映了曼德拉對體育熱愛的形象，如何植根人心。

現在南非約翰內斯堡地方法院外，豎立了一個拳擊手造型的前總統曼德拉雕像。這雕像取材自一幅1952年的曼德拉照片，當時33歲的曼德拉，在約翰內斯堡一座樓宇的天台和一名拳擊冠軍對陣。該雕像題為「影子拳擊」，以鋼製成，近六米高。製作者曾表示，曼德拉在擂台下的鬥爭深入民心，他特別選了這個拳擊手造型來造像。

這位一生為民權奮鬥的戰士，放棄了很多個人夢想。晚年的曼德拉在谈到「一生遺憾」時率先談及拳擊，並表示「我非常遺憾未能成為一名世界級拳擊冠軍。」

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