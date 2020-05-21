《波斯王子》棄作被當新遊戲　簡介騎兵多用的中東彎刀與圓月砍刀

經典動作遊戲《波斯王子》最近有「新遊戲」短片，在外國做成話題，但有趣的是這條「新短片」原來已經是8年前的事。另一「兵器格鬥」遊戲《榮耀戰魂》一個月前也推出了《波斯王子》特別故事包。當中可以看到王子常常使用的中東伊斯蘭彎刀與圓月砍刀。不過究竟圓月砍刀還有什麼類型？與伊斯蘭彎刀又有沒有關係？

《波斯王子》「新作」

一星期前，Youtube突然出現了一條關於《波斯王子》「新作」的短片。正當以為《波斯王子》終於有後繼作品之時，大家就發現這條片原來已是8年前上傳，只是一直是私人影片所以沒有發佈，直頭最近才公開，以致大家以為是「新片」。

這個名為《波斯王子：救贖》(Prince of Persia Redemption)的系列新作，其實早已被取消開發，這也並非真實遊戲畫面。但當中可以看到《波斯王子》中經典的飛簷走壁以及時間回溯，還有那把經典的彎刀。

無獨有偶，今年三月至四月，另一「兵器格鬥」遊戲《榮耀戰魂(For Honor)》也有一個《波斯王子》的特別故事包，遊戲內可以與王子一決勝負。當中他背上的刀又令人想起另一中東的經典兵器「圓月砍刀」：

不過如此密集地出現《波斯王子》相關的遊戲，說不定是試試水溫，看這老牌動作遊戲還有多少粉絲。

伊斯蘭彎刀

在「新遊戲」短片中，可以看到王子用的彎刀，與伊斯蘭彎刀類似：

在伊斯蘭語中，不同樣式的彎刀都被統稱為「شمشیر‎」。而最早的彎刀樣式，則見於一個廣為流傳的傳說。據聞先知穆罕默德為了對抗信奉多神教的麥加貴族，賜予了女婿阿里一把雙刃刀(ذو الفقار‎)。之後亞里便憑此刀斬殺敵方大將，凱旋歸來。從此這種刀尖開叉、刀身彎曲的雙刃刀，就成了伊斯蘭文明的聖物。

不過若根據近代史學考證，早期阿拉伯人都是用雙刃直劍作戰的，彎刀要待到10世紀突厥西征後才真正出現。當時的阿拉伯人與波斯人，學習了突厥人利於從馬上砍殺的馬刀，並加以改良，最後便成為了流行後世的伊斯蘭彎刀。

圖片擷取自：http://bit.ly/2s4eNPH

伊斯蘭彎刀大多都是呈長彎月形，有部分則成弓背狀，刀身大體分兩種：一種上寬下銳，窄刃平面無血槽；另一種下部近尖鋒處特別寬闊，再加劃一道至幾道血槽。基於弧形設計，早期的伊斯蘭彎刀不能像直劍般輕易使出砍劈技術。但它的設計能讓騎兵在策馬時平持手上，用刀鋒平切敵人頭部或身體。

隨著彎刀愈來愈盛行，伊斯蘭世界以至歐洲地區都相繼生產出不同樣式的彎刀。例如波蘭出產的第一款軍刀，就是彷制土耳其款式的彎刀。而美國、英國與法國等軍隊，有時候更直接拿鄂圖曼帝國生產的土耳其彎刀當軍刀來用。因為歐洲人在十字軍東征時也體會到彎刀在馬戰的優勢，於是很快便學了起來。所以某程度上，伊斯蘭彎刀已經為多國所「共有」，大家毋須將之視為另一個文明的特殊產物來看待。

圓月砍刀（Falchion）

《榮耀戰魂》中王子背上的，則有點像中國的刀(王子於此的動作原型的確是位中國角色「天地」)，也像中東的圓月砍刀：

有指圓月砍刀是由伊斯蘭彎刀傳入歐洲而成，不過亦有論指圓月砍刀演變自日耳曼民族的小刀（Seax），雖然未能確認圓月砍刀的準確來源，但相信圓月砍刀確實受到伊斯蘭彎刀的一定影響。

圓月砍刀普遍是單刃兵器，其造價較為便宜，而且耐久性高，有指其作為兵器較劍為弱，或許是介乎於工具和兵器之間，但圓月砍刀廣受平民和輕武裝的士兵歡迎，另外，原本騎士會因為圓月砍刀的切割能力而採用圓月砍刀，亦有說是具弧度的圓月砍刀有利於騎馬時拔刀，雖然後來因應鎧甲的發展而逐漸在戰場消失，不過仍然有不少騎士使用圓月砍刀作日常武器使用。

圖片擷取自—左：http://bit.ly/2s3XSwz，Credit: Søren Niedziella；右：http://bit.ly/2s499wK

圓月砍刀可分為兩大類：第一類（上圖左）較為常見，形狀類近於伊斯蘭彎刀，刀刃較尖，雖然普遍的圓月砍刀是單刃兵器，不過這種類型的圓月砍刀中，有不少的刀刃處是雙刃，所以能夠使用後刃攻擊敵人；而第二類（上圖右）則是前端較粗的大刀類型，這類型的圓月砍刀較為少見，不過著名的Conyers falchion便是此類圓月砍刀。

圓月砍刀的使用方式與劍相似，不少的招式原理與長劍相近。雖然圓月砍刀有不少刺擊的招式，甚至可以使用半劍（詳見《劍技——半劍》）的技巧，如果配上雙刃的圓月砍刀可以有更佳效果，不過圓月砍刀的基本攻擊方式仍是以斬擊為主。

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