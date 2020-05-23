《全職獵人》粉絲每日千拳等復刊　「只練一招能打天下」可行嗎?

《HUNTER X HUNTER (全職獵人)》除了因為一流的世界觀、劇情與作畫(單行本)而出名，作者長時間停刊更是動漫迷之間的「共同梗」。最近日本有粉絲，就實況直播「每日打1000次正拳直到《全職獵人》復刊」，致敬書內角色尼特羅會長的「每日一萬次滿懷感激的正拳」。

雖然好像沒有太大關係，但會長那專心一致只打一招的訓練，其實與「把基本發揮到極致」就能「一招打天下」的習武浪漫不媒而合。

粉絲致敬每日一千拳

由2019年1月開始停刊，至今《全職獵人》都還未復刊。動漫迷之間一直都笑說《全職獵人》，就如《烙印戰士》、《強殖裝甲》一樣大概未能在此生完結，要過身後叫孫兒燒給自己看；連作者冨樫義博都擔心過是自己先離開世界，還是《全職獵人》先完結......給大家一個時間線作參考，當年2016年古拿比加上船前往黑暗大陸時，隔壁的《鬼滅之刃》才剛開始連載了幾個月，現在《鬼滅之刃》就已經成功斬鬼完了場，古拿比加都還未下船。

結果日本一位叫樽江突撃的粉絲，不知是為作者打氣還是出於什麼原因，開始了每天實況直播「每日打1000次正拳直到《全職獵人》復刊」計劃，至今已120多條片。看回過去紀錄，一開始第一天是和會長一樣「每日一萬拳」，但這一萬拳打了兩個半小時。或者因為要太多時間的關係，及後轉了「每日一千拳」，通常都是20多分鐘就打完。最近幾日實況多人看，所以「祈禱的時間變多了」，但出拳沒變快，所以打一千拳要用50分鐘：

他的正拳其實打得不怎麼樣，但對比起他一開始打的正拳，確實好了很多。這也很容易理解，每天打一千次，就算有問題也會進步呀。

只是，最大的問題是，他究竟還要打多久才可以停呢?

尼特羅會長的「每日一萬次滿懷感激的正拳」

先說一下會長的「每日一萬拳」是什麼。簡單說，就是一個武術家，感受到身體與技術的極限，對武術與一切給予他的事和物都深懷感激，所以走到深山，每天揮出一天一萬次的感謝的正拳(當中包含一個雙手合十的祈禱動作)。

+ 2

在這樣不斷地揮拳下，本來每天要花十多小時才完成的一萬拳，後來因為出拳時間越花越少，打完一萬拳太陽也未下山，取而代之的是增加祈禱時間。最後下山時，他的拳頭「已經將聲音追了過去」，出拳後才聽到聲音。更以此練成絕技「百式觀音」。

有興趣的讀者可以看看《全職獵人》第264及265話，或者第2作動畫111話。就算不知整個故事都看得明白的，但還是私心建議大家整套作品看一下。

雖然這漫畫跟格鬥技的直接關係不大(超能力格鬥不是格鬥術吧? 包剪揼的來源是拳掌指可以算是?)，但當中很多的思想都很有啟發，例如比斯姬教導基路亞，就算對方整體實力在你之上，當你發揮最好時，也可以擊敗他最差的時候，最錯的是總是認為敵人處於最好狀態，而自己是最差狀態；或者後來蟻王與會長一戰，指每人因成長、喜好等等而養成習慣，令本來無限的動作和選擇變得有限等等，只要抓到這些習慣(呼吸)就能反擊，這與搏擊運動中評估及理解對手習慣也可以有所關連。

「把基本發揮到極致」與「一招打天下」

說回會長的只打一招，而且是最最普通的正拳，對我來說這隱含了兩個意思。第一個是「把基本發揮到極致就是絕招」，第二個是「一招絕招就能打天下」。當然會長的「百式觀音」有99掌(還有第0掌)，但都來自於祈禱的動作。「百式觀音」正是，用蟻王的說法，「恐怕是將身心投入到一種近乎瘋狂的狀態.....一心鑽研其中，花去漫長歲月磨練出的成果」。

其實「把基本發揮到極致就是絕招」及「一招絕招就能打天下」在很多漫畫和小說中也有出現過。例如在《拳兒》的外傳中提到李書文練槍，就只練攔拿扎這三個槍術中最基本的動作，結果練到出神入化、無人能敵；《多情劍客無情劍》中李尋歡的小李飛刀「例不虛發」，也就是一下飛刀，結果能於兵器譜中排名第三。可見這類習武浪漫，早已深深地扎根在很多人的腦海內。

現實中，假如拳手的「必殺技」是一些基本招式，就必定極受歡迎，例如克羅地亞戰警Cro Cop的左高踢左直拳、Ronda Rousey的十字固、GSP的刺拳與下潛摔、Semmy Schilt 的刺拳加直踢、Dan Henderson的右手「H-Bomb」；兵器方面，1977年劍擊世界冠軍和1980年奧運金牌得主John Harmenberg，在《重劍2.5－－從麻省理工到天下第一劍》中也有提到他的主要打法也只是引對方到某一位置再反擊。這類的例子，都令習武者津津樂道。

+ 2

李小龍說過「我不怕別人會一萬種踢法，我只怕將一種踢法練過一萬次的人」，加上郭雲深「半步崩拳打」等等的故事，都讓這種想法更深入民心。相信習武者，都試過重覆練一個動作數百次，數千次，甚至數萬次的經驗，也有想過以基本技術制敵，比起用十招高難度技術看來更為「帥氣」。

但事實上嚴格意義的「一招打天下」卻很難做到。在兵器可能更有可能，在拳腳搏擊中，尤其是現代，就算你有被稱為「必殺技」的技術，因為對方會看過你過去的比賽，所以提前防範。就如Stipe Miocic對陣Daniel Cormier及「一拳佬」Francis Ngannou時就用了不同的策略，並利用二人的習慣而得勝；Fedor打Cro Cop那時也常常防著那左高踢。

不過「化繁為簡」仍然是個大方向，只是要控制多簡多繁才合適就很有難度了。其實熟知一招的時機、用法和距離等等要素後，再用其他的技術去補足這個「一招」，「一招走天下」也並非不可行，當然時間和心思是必要的。通常拳手的「建設」(built up)，也就是重點發展什麼技術，都是圍繞著一到兩個殺著或方向去想，例如McGregor的踢擊是為了set up 左拳、Andrei Arlovski就是去想如何多運用自己的右拳。雖然都是「一招」，但配套也很重要。

但這也側面反映了上文的那些拳手有多強：當人人都知道他們打的是那幾招，還是防不了他們。而「認真、反覆地練好基本」大概是任何武術或搏擊運動中最普通，也是最重要的練習態度。每天抽點時間練習基本吧。

延伸閱讀

【Cro Cop】克羅地亞戰警Mirko Filipović(上)：由K-1到Pride FC

十字固的機制與教學

Georges St. Pierre入選UFC名人堂 基本技術細膩串聯仿如藝術

【K-1】荷蘭巨神兵：Semmy Schilt 的「三板斧」

半步崩拳打天下——郭雲深