真‧三國無双│拍三英戰呂布耗時四十日　還原遊戲大絕花時七個月

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-25 08:00

為紀念電玩遊戲《真‧三國無双》推出二十周年的真人版同名電影，原訂在2020年上映，卻因疫情三度延期，最終將於本月29日上映。 電影預告片甫出，網民就電影重現遊戲千軍萬馬，雷霆萬鈞的破敵畫面大呼過癮！但同時又有網民不斷問「為何無趙雲㗎？」、「有無食雞髀補血情節㗎？」大家始乎十分關注電影如何重現這個經典動作遊戲的種種細節，電影導演兼監製周顯揚，為我們就此逐一解畫！ 文、攝：賴家俊

《真‧三國無双》導演及監製周顯揚。(賴家俊 攝)

平衡原著與電玩遊戲

「三英戰呂布的時候，趙雲只是十多歲的青年人，他仍未在《三國演義》中登場。」

周顯揚說出這次改編一個重點：

如何平衡電玩遊戲和原著故事？ 周顯揚

《真‧三國無双》遊戲概念源自中國文學名著《三國演義》(《演義》)中漢末群雄割據到三國歸晉的故事。然而在遊戲中，玩家選角基本上沒有時空限制，可用角色挑戰不同時段關卡，或跨時空角色大亂鬥，可是遊戲一旦改編成電影故事，製作團隊便要考慮如何平衡遊戲和原著：既要有玄幻的動作畫面、豐富的視覺效果；亦要有嚴肅的文戲，角色刻劃不能太違背大家認知，否則單單滿足電玩迷，其他觀眾卻不能接受。

「中國人都有四大名著的基因，對流傳數百年的《演義》故事耳熟能詳，永遠認定劉備代表仁義、曹操代表梟雄。因此改編成電影時，觀眾更易有前設認知。」

周顯揚表示，有別於大多數的電玩改編，人物角色要重新設定時代背景和虛構人物故事，《真‧三國無双》有《演義》為藍本，但《演義》卷帙繁多，故事指涉半個世紀的歷史故事。過往改編《演義》電影，大多選擇「赤壁之戰」一段，當中除了涉及曹、劉、孫三方人物的爾虞我詐外，基本上可以一場戲出齊所有三國主要名將，真正來個「六國大封相」，可是這次《真‧三國無双》在劇情上，卻選了由「敉平黃巾之亂」、「溫酒斬華雄」到「三英戰呂布」這個時段。

他表示以「三英戰呂布」作終結其中一個最大難處，是有別於大多數動作電影有最終一戰擊倒Final Boss情節，例如選赤壁一役可以曹操敗走華容道作結，但戰呂布一役卻沒有正式勝負，劇情上原本較難「埋尾」，讓他與編劇要為此就劇情作特別處理，但他認為這時段有很獨特的時代特色，讓他特別鍾愛而作取捨。

「黃巾之亂（184年）發生的年代，劉備、關羽、張飛和曹操等傳奇人物，都只是二十出頭！最年長的曹操也只有29歲，未到三十！」這次電影其中一個主題是「亂世出英雄」，周顯揚認為《演義》有很多主題可以發揮，這次正想說一個過往較少人涉及的題材：後生仔打出頭！

他憶述當年拍《黃飛鴻之英雄有夢》（2014）時，故事講述彭于晏飾演少年黃飛鴻，很多人拿當時33歲的彭于晏和李連杰比較說彭太年輕，但李連杰拍《黃飛鴻：男兒當自強》時只有27歲，大家現在先入為主認為30多歲仍然很年輕，但在東漢末年，一群仍未夠三十歲的年青人，卻在亂世群雄割據的時候走出來，爭地盤打天下！

那個後生仔打天下的年代！有人選擇『扶漢』，有人選擇『取而代之』。不論是為國家還是私利，這班年青人都有一股熱誠。 周顯揚

他笑言大家對《三國演義》有先入為主的看法，認為故事中的人物一定是「老坑」，最後生的都應該是「中佬」，但在討伐董卓的時代，這班後來逐鹿群雄的主要角色，全部都是初生之犢，是一個後生仔打天下的年代！

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導演執導以來最難拍作品

《真‧三國無双》在紐西蘭取景，拍攝期橫跨四季，在偏遠地方沒有酒店，每次拍攝要召集三四百人花費不少時間，種種複雜的因素讓這電影成為周顯揚執導以來最難拍的電影，單單是「虎牢關戰役」中「三英戰呂布」一節，已拍了四十日，而為了重現遊戲出大招的華麗場面，製作流程更加複雜。

「除了傳統戰爭片有千軍萬馬外，電影還用了最新的技術來做Motion Control（動作控制）。為了要拍出千人淩空彈起的畫面，我們要拍大量的Motion Cap（動作捕捉），而設計動作流程要提早七個月準備，不斷畫Story Board，再做動畫預先看是否好睇！」

《真‧三國無双》導演及監製周顯揚。(賴家俊 攝)

訪問尾聲，筆者代入電玩迷身份問了一個帶點打趣，但相信很多遊戲粉絲關注的小細節：「電影會有食雞髀、包子等補血的情節嗎？」

周顯揚就此報以莞爾一笑，表示很多人建議他加入這類情節，甚至有人整定雞髀給他拍！至於這些情節會否出現？筆者得到答案，但卻就此賣個關子，留待各位觀眾去尋答案！

【電影《真‧三國無双》人物造型】

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