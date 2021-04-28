考古出土彎劍　證歐洲鐵器時代戰士以摧毀敵人兵器宣示勝利

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-28 00:01

德國考古學家在當地西部一個鐵器時代的遺址中，發現多個給破壞的兵器，兵器遭人為刻意扭曲，專家相信當時流行戰勝敵人後，勝利者刻意破壞戰敗方的兵器以宣示勝利。

據《Live Science》報道，德國考古學家自2018年起，在當地西部威爾岑貝格山（Wilzenberg hill）一個遺址中發現了百多件可追溯至公元前3世紀的文物，當中包括遭故事弄彎曲的武器，例如40個矛頭和矛頭尖端、盾牌碎片、皮帶鉤、馬具殘骸、三枚銀幣和青銅首飾。

考古發現遭刻意扭曲的劍，專家認為是鐵器時代戰士以摧毀戰敗者兵器宣示勝利。(LWL archeology for Westphalia/Hermann Menne)

有份參與研究的考古學家表示，遺址附近可能曾有打鬥發生，勝方把戰敗方的兵器帶到遺址並故意將其毀壞，扭至彎曲，這反映當地鐵器時代的戰士以此作宣示勝利的儀式。雖然威爾岑貝格山與歐洲大陸的凱爾特文化（Celtic culture）中心相距甚遠，但這次考古發現把兵器故意扭曲這一點，與凱爾特人（1）刻意摧毀被征服的戰士的武器在文化行為上相似，專家認為這「可與凱爾特文化相提並論」。

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鐵器時代的馬轡。(LWL archeology for Westphalia/Hermann Menne)

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馬轡（Youtube)

除了扭曲了的兵器外，考古學家對遺址出土的馬轡十分關注。研究人員表示這種特別設計的馬轡有用於引導馬匹方向的手柄部件，使馬匹可以非常精確和直接地轉向，這對戰場上駕駛馬車的戰士來說至關重要。

（1）凱爾特人為公元前2000年活動在中歐的一些有著共同的文化和語言特質的有親緣關係的民族的統稱。主要分布在當時的高盧、北意大利、西班牙、不列顛與愛爾蘭，與日耳曼人並稱為蠻族。

參考文章：https://www.livescience.com/iron-age-hoard-germany.html

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