金庸作品台灣戒嚴時期被列禁書　射雕因毛澤東一句而要改頭換面？

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-24 16:56

金庸作品燴炙人口，「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」堪稱不朽經典，開創近代武俠小說熱潮。然而，即便是如此名著，原來亦曾被列為「禁書」，只能改頭換面才得以流傳。

《捨命郎君》和前台灣總統馬英九曾說他求學時拜讀過的《瓶中俠隱記》，卻似乎無人知曉。其實它們就是大家耳熟能的《笑傲江湖》及《射鵰英雄傳》。然而，為何它們會以如此陌生的名字面世？

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這些奇怪的名稱，均源於台灣戒嚴時期(1949-1987)。所謂台灣戒嚴時期，是指台灣在國民黨政府威權時代，對政治社會民生作多方面管制的時期。而金庸小說會之所以被禁，是因為金庸早年曾在香港左派報紙《大公報》，以及親共的《新晚報》工作。他早年的作品也是在《新晚報》上連載，因此被台灣當局視為左派作品而遭禁止入境。而除了金庸之外，《臥虎藏龍》作者王度廬也因為相同的政治原因遭到查禁。及至1980年代，在台灣遠景出版社不斷與新聞局斡旋後，金庸小說方能在台灣「正名」。

▍台灣新聞有關戒嚴時代的回顧

雖然台灣政府的禁制嚴密，但人類的反叛心理，就是你越禁我越想看，於是當年有很多地下出版商盜印禁書，把作者和書名改頭換面，內容不變，以圖蒙混過關。例如巴金、老舍和魯迅等民初左派文人，或其他留在中國大陸的知識分子，便化作另外的稱謂，如巴金變「巴克」（「金」字本取自克魯泡特金，現將「金」置換成「克」）、老舍變「老人舌」(即把「舍」拆開)、魯迅變魚日(「魯」字分開)等。有時甚至直接改用出版社的名字，以此隱去作者身份。若果現時有機會去到台灣一些較具規模的圖書館，亦可能會見到三十年前某些印著「思想問題限制閱讀」的藏書，這些都是戒嚴時代只有研究人員才可讀到的作品。

至於金庸作品中，以《射雕英雄傳》的查禁原因最為經典。除了因為他的左派文人身份外，亦因為毛澤東所寫《沁園春》中，曾有一句「只識彎弓射大鵰」。《射雕》一書有為中共宣傳之嫌，所以《射雕英雄傳》來台時會改為《大漠英雄傳》，《鹿鼎記》改為《小白龍》，亦有將作者金庸改名為「司馬翎」，書名改為《萍蹤俠影錄》(這書名本應為梁羽生作品)。

對武俠書採禁，亦影響了電影創作。據台灣專欄作家蘇詠智所述，於1977年由邵氏公司出品，倪匡改編的電影《笑傲江湖》(孫仲導演、汪禹演令孤沖、施思演任盈盈)，在香港有破百萬港元票房記錄。可惜當時台灣仍在戒嚴時代，金庸作品不論改成了電影仍無法送檢，直到1979年，邵氏將整個作品改頭換面，戲名改為《捨命郎君》，國語重新配音，將要角名字大改——令狐沖改「南宮松」、任盈盈改「白鶯鶯」、東方不敗改「司馬無忌」等——再加上倪匡對原著內容的更動後，方能獲準上映。然而如此一來，整個劇本就變得不倫不類，台灣票房自然慘淡收場。而這作品成為邵氏在台灣戒嚴未解除前唯一一部金庸作品。(1)

▍金庸作品解禁後 電影台灣上映即大賣

相較之下，金庸作品解禁後的第一齣改編電影便行運了。1980年，由楚原執導、爾冬陞演張無忌、井莉演趙明（當年仍用舊版名趙明，即後來趙敏）的邵氏出品《倚天屠龍記》，被分成上下兩集在台灣上映，旋即大旺收場、轟動全台。兩集票房合共接近3400萬台幣，成為當年台灣華語片票房冠軍。但原來對導演楚原來說，這卻是他在香港市場上的一次滑鐵盧。

在此之前，楚原拍了數部改編自古龍的賣座電影，但有關創作開始陷入瓶頸。他見無綫電視拍攝《倚天屠龍記》大收，便希望改拍金庸電影。按他在金像獎典禮的憶述，他第一部想拍的為《天龍八部》，但為方逸華所拒。結果他轉而把希望押在《倚天屠龍記》，並成功趕在無綫電視版完結時搬上大銀幕。可惜終究是倉促成事，在香港的反應不如理想，兩集總票房只能勉強打入香港當年頭十大記錄。

當然，在台灣的空前成功，還是讓楚原食髓知味。幾年後他又推出了《倚天》第三集，內容將原著大改，說宋青書偷走九陽和九陰真經，練成陰陽人，電影起用當年邵氏力捧新人鍾楚紅，配搭狄龍和爾冬陞，結果在1983年台灣上映時仍有不錯反響。(2)

《大地群英》。圖片來源：_https://udn.com/news/story/9592/1768070

值得一提的是，80年代金庸作品雖然解禁，但唯獨《射雕英雄傳》仍然難途厄運。1982年在台灣上映，由張徹導演、傅聲和恬妞主演的《射雕》，便要改名為《大地群英》。(3)

金庸作品在港台再掀風潮，要數九十年代初徐克版《笑傲江湖》，有機會再與各位談談此作。

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參考資料：

超委屈！這部金庸巨著搬上大銀幕 在台隱姓埋名才能播

金庸這部作品轟動全台 其實是香港失敗作

最經典金庸小說 電影版片名傻傻弄不清楚！

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