東京奧運︱倡理念發展家鄉比獎牌重要　柔道家激勵女性比男人強

奧運參與國多達200個國家，當中不少島國寂寂無聞，其中不少借奧運機會來宣傳與這些島國發展攸關的理念，例如明天（28日）舉行的柔道比賽，首次派出柔道奧運選手參賽的太平洋島國吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）便是其中例子。現年27歲的女選手Kinaua Biribo 將代表吉里巴斯出賽，雖然她已經兩次在國際比賽首輪遭到淘汰，但相比贏得奧運獎牌，她有更宏大的理想：激勵家鄉的女性，為反對家庭暴力而戰。



位於太平洋的島國吉里巴斯共和國。(Wikimedia Commons)

位於太平洋的島國吉里巴斯共和國，是世界上唯一橫跨東西南北半球區域的國家，擁有世界最大的海洋保護區。該國在1979年脫離英國獨立，目前是大英國協、世界銀行和國際貨幣基金組織的成員，並於1999年成為聯合國會員國，目前人口大約12萬。2004年，這個橫跨350萬平方公裏海域的太平洋島國才第一次派出選手參加奧運會。

聯合國婦女署委託平權研究所做的調查研究顯示，大約60%該國男性在過去一年中對他們的伴侶使用過暴力，Kinaua 表示「我的家鄉有太多家庭暴力發生，大多數男人都毆打他們的妻子，但沒人阻止。大家都覺得這是他們的家事，但我不同意這種看法。」

Kinaua 作為吉里巴斯史上第4位女性奧運會選手，她自覺已成為家鄉女性的榜樣：「代表吉里巴斯出戰奧運會對我來說是至關重要的，家鄉女性們都在看著我，她們會說『她做到了，如果她能做到，那我也能做到』，這是我最大的動力。」

太平洋島國吉里巴斯共和國的柔道女選手Kinaua Biribo（右二）將代表國家參加東奧。(@kinauabiribo/Instagram)

她希望在奧運會柔道比賽出場能為家鄉女性帶來力量。「我的夢想是打破這個針對女性施以殘忍暴力的惡性循環，讓更多人關注到家庭暴力，同時向男人證明：女人也同樣強壯，並不只是弱小無助的受害者。」

在吉里巴斯，參與摔跤類運動的女性少之又少，Kinaua通常與男性對打訓練。據她介紹，原本有2名女運動員和她一同訓練，但兩人結婚後便不再與男性摔跤，Kinaua因為單身才得以持續訓練。2019年，她得到了前往東京參加奧運會柔道比賽的機會。

過去的17個月對Kinaua來說並不容易。去年2月，她出發到日本訓練，為隨後一場國際比賽做準備，但爆發新冠疫情讓她錯過比賽，被迫滯留日本，以東京外一所大學為訓練基地。在此期間，她每次都以理想來鞭策自己：

「每次當我不想訓練、懈怠的時候，我就想想家鄉的姐妹們！」

2016年里約奧運，吉里巴斯舉重選手卡托亞陶（David Katoatau）便在賽後大跳開心舞，希望吸引各界關注氣候變遷對吉里巴斯構成的威脅。

新聞來源：衛報

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