UFC｜Holland被頭錘擊倒再遭裸絞降服　拳證允許比賽繼續惹爭議

在昨日UFN 193的頭條副主賽中，一記意外頭錘犯規使Kevin Holland失神倒地，但拳證居然任由比賽繼續，最後還被Kyle Daukaus以裸絞降服終結。到底發生了什麼事？



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昨日，「UFC Fight Night: Santos vs. Walker」在美國內華達州的UFC Apex中舉行。頭條主賽中，老將Thiago Santos以「一致判定」擊敗新秀Johnny Walker，中止三連敗的低潮。不過，當天拳迷的目光都聚焦在另一場賽事中，全因一記「頭錘」犯規。

頭條副主賽由中量級排名14的打擊好手Kevin Holland對陣降服好手Kyle Daukaus。比賽開始後，Holland以一記低掃展開攻勢，再順勢衝前打出右重拳，Daukaus輕鬆避開。Daukaus短暫搏拳後嘗試下潛摔抱，不過被有備而來的Holland擋住。在Holland成功精彩躲過一次絆腿摔技後，二人陷入籠邊纏鬥。拳證Dan Miragliotta介入，二人回到籠中央重新展開始。

沒人料想得到，接下來賽事將發生意外。

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在接近3分鐘的一輪站立攻勢中，Holland打出左手擺拳，Daukaus下潛躲掉，二人同時都順勢前傾，於是Daukaus右側額頭意外撞上Holland左側下巴，Holland立即失神向前仆倒倒地。拳證Dan Miragliotta意圖上前介入，但在Daukaus追擊下Holland回過神來保護自己，於是他讓比賽繼續進行，並為向場邊裁判示意觀看錄影重播。

不過這記意外頭錘大大扭轉形勢，使Holland落入下風，Daukaus得以施展其降服技優勢。最終Daukaus搶得立技背位，以裸絞迫使Holland投降。正當雙方拳手都以為比賽結局已定時，卻出現了變數。

The accidental headbutt in Kyle Daukaus vs. Kevin Holland bout that caused the fight to end in a no-contest at #UFCVegas38. I think the referee did the right thing. pic.twitter.com/9hnqbGuSeV — Eng. Al Audhli العوذلي (@alaudhli) October 3, 2021

雖然Daukaus降服了Holland，但裁判團隨即重看比賽錄像，並判斷Holland是由於「頭錘犯規」而導致後續的降服落敗，最終Dan Miragliotta決定比賽以「無效比賽」方式告終。

▍雙方拳手皆不同意判決 頭錘犯規背後的爭議

正因為他從頭錘中恢復過來，所以他才會轉身防守，而我搶到背位降服了他，但我卻得到「無效比賽」。 Kyle Daukaus

Daukaus在賽後新聞發布會中表示了不滿：「這讓我很困擾。」他認為Holland某程度上已從頭錘擊倒中回復過來，加上拳證Dan Miragliotta亦沒有馬上介入，自己的進攻及降服完全沒有問題。

而被頭錘擊倒我Holland亦不同意裁判的判決，他認為自己確實敗給了Daukaus：「他在這一場比賽中擊倒及降服了我。」

那麼拳證的判決是否正確呢？

根據世界大部份MMA組織（包括UFC）採用的「統一規則」（Unified rules），頭錘被列為27個犯規動作之一：

（１）頭錘：頭部不得以任何方式用作打擊工具。 不論是頭對頭，頭對身體還是其他方式，將頭用作打擊工具都是非法的。 MMA Unified rules

首先，不可否認的是，頭錘確實發生，但這不能算是Daukaus的畜意犯規，因為雙方同時前傾。

其次，表面上這記「意外頭錘」對Holland造成即時反應，正如擔當旁述的前UFC冠軍Daniel Cormier所言：「Holland的眼失神，並向前仆倒了。當你見到拳手這樣向前仆倒，拳賽便應結束。」

本事件的最大爭議在於，到底那記「頭錘犯規」的傷害有多大，跟最後降服又有多少關係。坦白說，這除了受擊拳手本人外，沒有人知道那頭錘傷害有多大，而其後他又是否已經回復正常？

假如犯規後讓比賽繼續進行下去，即使拳手表示「不受影響」、「可以繼續」，對拳手而言是好還是壞？

要知道，規則存在的最主要目的正正是保護拳手，確保比賽安全及公平地進行。這不只關乎勝負，更關乎拳手的終身健康。有時違規動作的危險並不一定在違規的那一刻，反而在於拳手受違規動作影響後不能有效保護自己的時間，其時受侵犯的選手可能遭受比一般情況更為嚴重的打擊傷害。換另一說法，就是「假如沒有這記違規」，拳手便不用遭受「違規後所受的傷害」。

筆者認為出現爭議的主要原因是，拳證Dan Miragliotta並沒有在頭錘發生後馬上暫停賽事而導致。雖然拳證中止後，Holland可能會馬上表示沒事，但至少可讓第三方醫生檢查，讓拳手停下來檢視自己的傷勢，很大程度地避免遭侵犯拳手面臨即時追擊的危險。

不知大家對這場比賽又有什麼看法呢？

武圖App2

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