UFC 270｜Ngannou悶勝Gane衛冕　Figueiredo激鬥Moreno重奪冠軍

2022年首場UFC冠軍賽上演，同場進行Heavyweight及Flyweight兩場冠軍戰。結果，竟然一場成為天堂，一場成為地獄？



相隔一個多月，UFC冠軍賽再度上演。在昨天舉行的「UFC 270」中，以一重一輕兩場冠軍戰作為重點。

「UFC 270」中，以一重一輕兩場冠軍戰作為重點。（圖片擷取自：UFC Europe Twitter）

頭條主賽為重量級冠軍統一戰，由重量級冠軍Francis Ngannou對陣重量級暫代冠軍Ciryl Gane。副主賽為由蠅量級爭奪戰，由蠅量級冠軍Brandon Moreno對陣前冠軍Deiveson Figueiredo。

不料兩場冠軍戰中，一場精彩絕倫，可說是拳迷天堂；另一場卻冷場連連，地獄級悶⋯⋯

一場天堂：Moreno VS Figueiredo 三番戰

Brandon Moreno 跟Deiveson Figueiredo 早於2020年的UFC256中首度對決，當時以「多數判定和局」告終。事隔六個月後，二人於UFC 263進行二番戰。二番戰時，Moreno 從第一回合開始，已經盡顯優勢，先以刺拳擊倒Figueiredo，再在寢技戰中佔優；在第三回合，二人寢技位置交換，Moreno 把握機會拿到了Figueiredo背位，最後以RNC降服對手，贏得腰帶。

由於排名第三的Alexandre Pantoja受膝傷影響，UFC讓Figueiredo再度挑戰冠軍。今次二人進行第三度對決，合力上演了一場精彩絕倫的比賽，可算是Demetrious Johnson離去後蠅量級難得一見的激戰。

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Figueiredo今場狀態與二番戰時截然不同。二人在賽初15秒互相保持距離，Figueiredo率先以踢擊打破僵局，Moreno則以右拳反擊。Moreno在比賽初段表現較為活躍，數記刺拳正中Figueiredo。Figueiredo以低低掃踢擊為主導，針對性削弱Moreno的活動能力。

及至第三回合，Figueiredo的低掃效果慢慢奏效，Moreno在打擊組合間出現腳步不穩的情況。Figueiredo把握Moreno前衝的機會打出反擊，在回合完結前以一記Overhand右拳，把冠軍擊倒在地上，幸而Moreno被隨即響起的鐘聲所救。

五回合結束後，雖然Moreno在打擊命中數上稍微佔優，可是Figuieredo的打擊效果明顯較大，全場共擊出三次擊倒（Knockdown）：兩次出現在第三回合，一次出現在第五回合。最終，Figueiredo 以「一致判定」擊敗Moreno，重奪失落的冠軍寶座。

在賽後訪問中，Figueiredo表示如果 UFC不立即安排與Moreno進行四番戰的話，他心中還有另一個潛在的對手：

很明顯，Kai Kara France。他擊倒Cody Garbrandt，所以我想打倒的那個人。我不再對Cody比賽感興趣，所以Kai Kara France。 Deiveson Figueiredo

這場激戰成為當晚的「Fight of the Night」，二人各獲得5萬美元獎金。

一場地獄：Francis Ngannou VS Ciryl Gane

Ngannou跟Gane曾是同隊隊友。Francis Ngannou以五連KO勝坐擁UFC重量級冠軍寶座。Ciryl Gane則以10勝不敗的成績在去年八月擊敗「黑獸」Derrick Lewis成為暫代冠軍。今場為UFC重量級冠軍統一戰。

Francis Ngannou跟UFC因為合約問題一事，近日吵得沸沸沸沸揚揚。今場比賽對於Ngannou而言，是展示自身價值、提升談判籌碼的大好機會。可惜，Ngannou卻上演了一場意外地沉悶的重量級冠軍統一戰。

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YOU EVER SEE A BIG MAN KICK TO THE HEAD LIKE THAT !!!DAMMM!!! #UFC270 pic.twitter.com/8KlUMOupRA — Humberto Perez (@betognm_perez) January 23, 2022

從比賽展開後，雖然Ngannou佔據場中央和Gane施加壓力，但Gane在打擊上明顯比Ngannou佔優。Ngannou無法對Gane帶來任何威脅，相反地Gane成功在外圍打擊中取得不少分數。Ngannou不單處於無計可施的狀態，更消耗了大量體力。

及至第三回合，Ngannou轉變打法，展示自己鮮為人知的摔寢技術。Ngannou覷準Gane前踢踢空的機會，箭步上前直接把247磅重的Gane抱起猛摔在地，然後轉以近距離纏鬥為主，使Gane無法發揮自己的打擊優勢。雖然Gane數度嘗試以降服技反擊，但都不成功。在接下來的時間，Ngannou成功搶得4記摔抱，再加有效上籠邊、地面控制搶回不少分數。

經過五回合後，Francis Ngannou以「一致判定」悶勝Ciryl Gane，成功衛冕UFC重量級冠軍頭銜。

經過這場勝仗後，Ngannou激活了他合同中的冠軍條款成功取得「三場／一年」合約，可是他跟UFC的合約爭議並沒有任何改善。UFC主席Dana White甚至沒親自為Ngannou牽上腰帶，並缺席了賽後的記者會。

Ngannou在記者會中表示：

我已經表達了我留在 UFC 的意願，為了得到尊重而簽訂一份合同。我認為，我在這裡的唯一原因是因為在某些時候，我沒有受到尊重。（Dana）本可以用更少的東西來完成這筆交易，但他採取強勢手段，讓每個人都感到沮喪，讓我感到沮喪，讓我失去做事的慾望。 Francis Ngannou

看來Ngannou的合約問題短期內都難以得到解決。