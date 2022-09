香港殘疾人跆拳道運動員繼續努力,為港爭光!



香港殘疾人跆拳道選手陳嘉敏(輪椅選手),朱穎恩(行動不便)在2022 Oceania Taekwondo G2 OPEN Online Poomsae Championships在的Black Belt Divisions : Under 17, Over 17 (18 and over)的Para Poomsae (P20 and P30)項目,分別在該項目贏得冠軍和亞軍。

這是首次有香港殘疾人跆拳道運動員參與WT(World Taekwondo,世界跆拳道聯盟)認證之國際G級比賽,並為香港殘疾人跆拳道項目贏得歷史性成績。

