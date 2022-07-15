動漫節2022 | 香港首個元宇宙動漫展 限量版潮玩收藏品NFT門票

香港動漫電玩節2022將於7月29至8月2日於灣仔會展舉行，今年全球邁進元宇宙（Metaverse）新時代，連動漫電玩節亦緊貼潮流，將於展場內建構全港首個大型元宇宙展覽項目，更匯集各類最新動漫、電玩產品及精彩表演活動，勢必成為今夏潮玩熱點。而「01空間」為大會指定「電子門票銷售平台」，各書迷除了可於「01空間」購買入場門票，還可用積分低至$20換購，快人一步到達會場。



每年香港潮人引頸而待的動漫節載譽歸來，今年大會繼續舉辦多個節目及比賽，包括今年以全新面貌展現、發掘更多臥虎藏龍同人 的「ACGHK同人區」、為業界發掘新血的「第十三屆香港原創動漫人型設計比賽」、為推動大中華原創動漫文化及為漫畫人才提供事業發展機會的「2022香港原創漫畫新星大賽」等，令各位動漫迷過足癮。其中最受歡迎「動漫Cosplay大賽2022」於由香港動漫電玩節、香港動漫畫聯會及影視名人組成的專業評審團，根據服裝及化妝、現場表演、創意及難度、台風四個準則評分。

另外今年有50名來自世界各地的藝術家參與，其中包括來自法國、日本、中國及韓國等地的藝術家，以超人氣小黃鴨「B.Duck」為設計主軸，舉辦「B.Duck x World Artist 藝術家DUCK意作品展」，而闊別兩年的「高達模型」今年亦再次回歸實體展。大會又設計了五款潮巨匠 NFT 門票，每款限量2,000張，持票人可於特別通道（Hall 1B）進場參觀香港動漫電玩節和潮巨匠藝術玩具展。

半價換購電子票 玩轉夏日動漫展

今年主辦單位於「01空間」發售電子門票，購買方法非常簡單，只需成為「香港01」會員再付款便完成。以「01積分」更可以低至半價$20換購，輕輕鬆鬆快人一步入場！ 👉立即按此購買

簡易購票流程

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入場時出示門票

入場時出示門票

第二十三屆香港動漫電玩節

日期： 2022年7月29至8月2日（星期五至星期二）

時間： 每日10am - 9pm （8月2日8pm閉館）

地點： 香港會議展覽中心一號展覽廳

門票： $40 （普通門票）/ $150（NFT門票）



防疫衞生措施 全面保障健康

ACGHK 2022現場將採取多項防疫措施，包括體溫量度、設置消毒液以及加強現場參展攤位、會場的消毒及清潔等，亦會要求進場觀眾佩戴口罩、符合「疫苗通行證」之規定及登記「安心出行」。