珠寶展2022｜首次全面改為公眾展 同步舉行只想購物節

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第38屆香港國際珠寶展，以及第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於7月29日至8月2日於香港會議展議覽中心舉行，本屆兩項珠寶展共吸引超過430家參展商，為大家帶來璀璨的珠寶首飾及各式各樣的珠寶原材料。今年兩展將全面開放予公眾人士，另同步首度舉辦只想購物節，匯聚多款美酒佳餚、家居生活及玩樂休閒產品，讓市民一站式購物。有興趣的朋友，到「01空間」登記即可免費入場。



兩大珠寶展雲集本地頂尖展商外，亦有來自中國內地、德國、意大利、日本及新加坡，包括由20家展商組成的意大利展團，而亞太區創作師協會亦將帶來多位香港設計師的創新珠寶設計。

由於四至五月時本地疫情較之前穩定，以及商家受惠於政府發放第一期消費券，因此四月及五月合計零售業總銷貨價值按年升4.7%，預期第二期消費券及其他政府措施會繼續刺激本地珠寶零售市場。

瑰麗珠寶時尚首飾同步登場

今年香港國際珠寶展設有五大焦點展區，當中展示引領時尚首飾系列的「瑰麗珠寶館」，吸引多家知名本地珠寶公司參展，帶來貴氣非凡的珠寶及時尚首飾，而「珠寶首飾」展區呈獻巧奪天工的珠寶首飾。

另一焦點展區「古董及古典首飾」帶來各式瑰麗的古典珠寶，展現永恆的經典魅力；「銀首飾及成品首飾」網羅充滿活力及設計時尚的珠寶首飾系列；「工具、儀器及包裝」展區則展示讓珠寶匠發揮精湛工藝的器具。

主打各類鑽石、寶石、珍珠等原材料的香港國際鑽石、寶石及珍珠展，多家展商帶來各種切割形狀的裸鑽、彩色寶石及來自不同產地的珍珠。入場人士可以揀選心儀的鑽石及寶石等原材料，再搭配不同首飾配件，設計和創作出獨一無二的珠寶首飾。

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只想購物節同場舉行 用消費券掃盡生活百貨

同場舉行的只想購物節，匯聚540多家展商，展覽分為六大主題展區，呈獻美酒佳餚、時裝珠寶、家居生活、玩樂休閒、保健美容、育兒精選等，多家展商將於不同時段推出快閃優惠或限量優惠，例如$1一罐椒鹽合桃、南非國寶茶買一送一、$2買300克越光米及$1換購法國波爾多紅酒等。除了可參與競投精明眼，以低至一折起拍價競投心水貨如潮流首飾、美容護理產品及家品等，展期每天亦會舉行「只想」大抽獎，憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次，獎品包括酒店住宿套票、飾物、防疫及保健護理產品等。

01預先登記 免入場費

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第38屆香港國際珠寶展，以及第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展

日期： 2022年7月29日至8月2日（星期五至二）

時間： 上午10時30分至下午7時（7月29至8月1日） / 上午10時30分至下午5時（8月2日）

地點： 香港會議展覽中心展覽廳3

門票： $100（預先登記免費入場）



只想購物節

日期： 2022年7月29日至8月1日（星期五至一）

時間： 上午10時30分至下午7時（7月29至31日） / 上午10時30分至下午6時（8月1日）

地點： 香港會議展覽中心展覽廳3

門票： $20（預先登記免費入場）



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