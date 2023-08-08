AR Lens大抽獎日日玩日日中！即睇點贏富豪酒店總統套房住宿、PS5

今個暑假，「AR Lens夏日大抽獎」送出多份精彩獎品，包括富豪九龍酒店總統套房1晚住宿、PlayStation 5主機及Nintendo Switch主機等多份大獎。用戶每日均有一次抽獎機會，而且不限得獎次數，即使已經贏取任何一份獎品，亦可於下一天繼續參加，贏走其他獎品！即睇點樣參加！



於bit.ly/ARLENS下載「AR Lens」app，並使用有效的本地電話號碼登記成為用戶，進入「AR Lens夏日大抽獎」專區，尋找大抽獎圖案開始遊戲，遊戲中只要捕捉3張指定酒店房卡圖案，就可以參加抽獎。

由即日起至8月20日，每人每日都有一次抽獎機會，所有獎品將於推廣期隨機送出。是次大抽獎更以即時開彩的形式進行，隨時有機會贏走總統套房住宿1晚，以及富豪酒店集團的一系列優惠。日日玩，日日都有機會中獎！

「AR Lens夏日大抽獎」獎品

步驟1：下載「AR Lens」app並開啟，按「AR Lens夏日大抽獎」

下載連結︰bit.ly/ARLENS

步驟2：舉機尋找並點擊大抽獎圖案

步驟3：捕捉3張富豪旗下酒店房卡圖案

步驟4：抽獎結果立即揭曉

立即下載AR Lens App︰bit.ly/ARLENS

活動受條款及細則約束︰

AR Lens夏日大抽獎︰https://bit.ly/43A4npo

推廣生意的競賽牌照號碼︰57407

(資料及相片由客戶提供)