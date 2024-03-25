DSE 非唯一出路 英、美寄宿學校亦多人選擇 學生實證寄宿好處多！

近年越來越多香港學生到英、美學校寄宿，除了因為DSE改制令部分學生無所適從外，美國高中文憑、AP、IB和A-Level等學制亦吸引不少升學生選擇升讀外國大學。EF Academy在英國牛津、美國紐約和南加州三地設有寄宿學校，讓學生在適合自己的學習環境中成長。其中英國校區畢業生Regine和美國校區畢業生Cyrus亦不約而同地表示，EF Academy幫助自己在學業上邁向成功之路！



DSE改制或打亂學生出國留學部署

通識教育於2023年DSE後成為絕響，象徵DSE在今個學年正式踏入另一階段。然而，通識教育旨在訓練學生的批判性思考，在全球不同大學都有認受性，如今改制或會打亂部分有意出國留學的中學生部署，或令他們在學業方面無所適從。不少本地學生因而有意修讀IB或A-Level課程，儘管香港仍有本地學校提供相關課程，但開始的班數不多，並非每一位想就讀的學生都能成功入班。

因此，近年不少香港學生選擇到英、美學校寄宿留學，特別是在中三、四開始備戰公開試，思考自己中學畢業後的去向時，這個時間點往往是一個赴英、美留學的絕佳時機。

在中三、四是一個赴英、美留學的絕佳時機。

學生實證寄宿留學「找到真我」

中三、四是一個完成初中課程，開始踏入高中課程、選擇自己選修科的時間點，所以不少學生已經開始構思自己的人生大綱。此時選擇赴英、美留學，一方面可以確保自己有一定程度的中文基礎，回流後不會對中文目不識丁，另一方面亦留有足夠時間浸淫在全英文的學習環境之中，從Grade 9到Grade 12，四年的高中時間足以讓同學能對答流利地於外國生活和學習。

香港學生到英、美入讀Grade 9至Grade 12的高中課程，四年時間足以讓同學能對答流利地於外國生活和學習。

Regine高中時到EF Academy英國校區完成A-Level課程，她坦言自己赴英前已很清楚未來想修讀工程相關學科，以及有出國升讀大學的考慮，所以便決定到英國修讀能夠讓自己更專注和深入地了解喜愛科目的A-Level課程。「校方為我報讀大學做好充分準備，這真的是到了英國學校並得到學校的大學升學輔導團隊的幫助在才有的機會！」

Regine透露EF Academy為自己報讀大學做好充分準備，絕對是唯有英國學校配備的大學升學輔導團隊才具備的優點，現時就讀於Imperial College London土木工程系；Cyrus感激學校對自己的支持，加大自己報考設計學院Parsons的決心，並成功入讀其策略設計與管理系。

至於畢業於美國校區的Cyrus表示自己未能於香港學習環境發揮所長，而語言成績亦未有明顯進步，所以在了解過後，便決定到美國升讀高中，幫助自己在多方面發展。「我最感謝的是學校幫我找到了我的道路，並給予我支持和機會，加大了我對申請全球頂尖設計學院Parsons其中具競爭科目的決心，很幸運能夠遇到曾經幫助過我的老師及同學們！」

EF Academy認為沉浸式體驗在深度學習中是不可或缺的元素。

EF Academy以沉浸式體驗學習為核心

EF Academy認為沉浸式體驗在深度學習中是不可或缺的元素，所以一直以來給予來自世界各地的學生機會，讓他們成為有自信和有抗逆力的終身學習者，為面對全球化的未來挑戰作好準備。EF Academy校區分別設於紐約、南加州和英國牛津，環抱無窮無盡的學習和工作機會，同時更於全球設有19個辦公室，為各學生家庭提供一個綜合的全球支援系統。

如有興趣進行留學諮詢，請即瀏覽：https://bit.ly/3Vsef4b

（資料及相片由客戶提供）