新特蘭大學香港分校｜星級導師坐陣　全新英國運動學國家高級文憑

新特蘭大學香港分校一向以商科課程為主，而24/25學年校方與中國香港欖球總會（欖總）合作，首次開辦《英國運動學國家高級文憑（第五級）》課程。課程導師由欖總嚴選，包括Dr. Diana Li（Rugby Asia Alliance）、Samantha Scott（Valley RFC）和James Owens（Rugby For Good）等業界精英，而且學生更有機會獲得與體育相關的工作實踐經驗，有興趣的你，即看內文了解更多細節！



做好準備迎接體育黃金時期

近年香港體育發展蓬勃，除了運動員屢獲殊榮外，包括啟德體育園在內的各項體育設施亦相繼落成，可見行業人才需求將會持續上升。為了培養新一代的體育和康樂行業專業人才，英國新特蘭大學香港分校與中國香港欖球總會及飛越啟德（啟德體育園社區項目）將合作開辦全新的《英國運動學國家高級文憑（第五級）》課程，為有志投身運動和康樂行業的人士提供專業培訓。

英國新特蘭大學香港分校與中國香港欖球總會及飛越啟德（啟德體育園社區項目）將合作開辦全新的《英國運動學國家高級文憑（第五級）》課程，為有志投身運動和康樂行業的人士提供最專業的培訓。

欖總除主辦全球享負盛名的國泰/滙豐香港國際七人欖球賽外，亦負責多個的社區體育項目。因此，新特蘭大學香港分校總監蔣上偉直言，是次與欖總合作是課程質素的保證：「新特蘭是一個熱衷足球文化的城市，英國新特蘭大學亦有不少運動課程，所以我們希望將英國的運動文化帶到香港。通過與舉辦國際賽事具豐富經驗的中國香港欖球總會合作，可以為學生課程上增添趣味和實戰經驗！」

星級導師陣容 傳授全方位知識

為期兩年的課程涵蓋體育和康樂行業等知識，包括體育活動及身心健康、運動及康樂政策、設施管理、教練實踐及技能發展、戶外風險與安全管理、體育創業及運動產業推廣。新特蘭大學香港分校業務發展經理郭曉琳形容，課程內容以多元化為主：「除了一般理論課內容外，同時也會緊貼市場環境和趨勢，學習政策和法規及參考不同國家的國際體育運動案例，探索對文化和社會的影響，並且把研究項目和工作經驗納入課程中。」例如學生有機會在其中一個學科中參與公司項目及工作，累積與體育相關的實踐經驗。

包括啟德體育園在內的多項體育設施相繼落成，可見體育行業人才需求將會持續上升。

至於課程導師由中國香港欖球總會嚴選，包括Dr. Diana Li（Rugby Asia Alliance）、Samantha Scott（Valley RFC）、James Owens（Rugby For Good）等業界精英，其運動行業知識豐富。課程總監Chris Garvey更透露將會有更多重量級嘉賓作客課堂分享實戰經驗：「我們會邀請來自體育科技行業的嘉賓講者進行講座或工作坊，這些專家可以提供有關體育和休閒領域中，科技的最新趨勢、創新和應用的見解！」

課程導師Dr. Diana Li（右）和Samantha Scott（左）均是體育界資深人士。

課程由即日起至8月30日接受報名，並於9月下旬開學，入學要求為香港中學文憑試或英國高中課程一科及格，或同等學歷，以及英文水平達到雅思5.5分，或同等水平。6月8日將會舉行「運動學資訊分享會」，由課程導師主講，介紹運動學課程，歡迎對運動學有興趣之學生、家長參加！

運動學資訊分享會

日期：6月8日（星期六）

時間：14:00-16:00

地點：灣仔告士打道181-185號中怡大廈1樓

分享會報名連結：https://bit.ly/4beT9Ld

英國三年制（榮譽）學士課程同樣具有認受性

新特蘭大學香港分校同時提供英國三年全日制（榮譽）學士學位課程，包括商業及管理 （榮譽）學士（Reg. No. 252466），以及今年新增的商業及人力資源管理（榮譽）學士（Reg. No. 252649）和商業及市場管理（榮譽）學士（Provisional Reg. No. 253288），由即日起至10月2日接受報名，10月中開學。課程特設香港x英國「一校多區」跨國學習體驗，學生可選擇到英國大學校區（新特蘭或倫敦）留學一至兩年，藉此擴闊眼界，體驗英國生活文化。不論在香港，還是在英國完成學位，畢業證書均由英國新特蘭大學頒授，與英國畢業生無異，更具認受性。

課程特設香港x英國「一校多區」跨國學習體驗，學生可選擇到英國大學校區（新特蘭或倫敦）留學一至兩年，藉此擴闊眼界，體驗英國生活文化。

新特蘭大學的入學要求以英國大學聯招 UCAS 分數收生，亦可以公開考試任何5科的最佳成績計算，即使學生在香港中學文憑試（HKDSE）的必修科成績未如理想，只要其他學科成績合計的總分數達入學要求，便可入讀三年制（榮譽）學士一年級。即使成績未符合資格，亦可先修讀一年制的英國商業國家高級證書（Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business），以銜接學士二年級，同樣可以跟隨英國學制，於 3 年內完成（榮譽）學士課程，獲頒發等同於英國新特蘭大學的學位。

如有興趣了解新特蘭大學香港分校（UoSHK），可按此聯絡學校或出席以下活動進行查詢：

本文章在出版時的信息是準確的，但相關信息可能有所變更。本文章中所有的課程都是根據《非本地高等及專業教育（規管）條例》（第493章）註冊。香港居民可以向在職家庭及學生資助事務處學生資助處申請「擴展的免入息審查貸款計劃」，尋求經濟援助。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

電話/WhatsApp/Signal：2992 0133

電郵：enquire@sunderland.edu.hk

地址：香港灣仔告士打道 181-185 號中怡大廈 1 樓

立即查詢/報名：https://bit.ly/4dkOAAI

（資料及相片由客戶提供）