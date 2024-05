新特蘭大學香港分校｜星級導師坐陣　全新英國運動學國家高級文憑

新特蘭大學香港分校一向以商科課程為主,而24/25學年校方與中國香港欖球總會(欖總)合作,首次開辦《英國運動學國家高級文憑(第五級)》課程。課程導師由欖總嚴選,包括Dr. Diana Li(Rugby Asia Alliance)、Samantha Scott(Valley RFC)和James Owens(Rugby For Good)等業界精英,而且學生更有機會獲得與體育相關的工作實踐經驗,有興趣的你,即看內文了解更多細節!



做好準備迎接體育黃金時期

近年香港體育發展蓬勃,除了運動員屢獲殊榮外,包括啟德體育園在內的各項體育設施亦相繼落成,可見行業人才需求將會持續上升。為了培養新一代的體育和康樂行業專業人才,英國新特蘭大學香港分校與中國香港欖球總會及飛越啟德(啟德體育園社區項目)將合作開辦全新的《英國運動學國家高級文憑(第五級)》課程,為有志投身運動和康樂行業的人士提供專業培訓。

欖總除主辦全球享負盛名的國泰/滙豐香港國際七人欖球賽外,亦負責多個的社區體育項目。因此,新特蘭大學香港分校總監蔣上偉直言,是次與欖總合作是課程質素的保證:「新特蘭是一個熱衷足球文化的城市,英國新特蘭大學亦有不少運動課程,所以我們希望將英國的運動文化帶到香港。通過與舉辦國際賽事具豐富經驗的中國香港欖球總會合作,可以為學生課程上增添趣味和實戰經驗!」

星級導師陣容 傳授全方位知識

為期兩年的課程涵蓋體育和康樂行業等知識,包括體育活動及身心健康、運動及康樂政策、設施管理、教練實踐及技能發展、戶外風險與安全管理、體育創業及運動產業推廣。新特蘭大學香港分校業務發展經理郭曉琳形容,課程內容以多元化為主:「除了一般理論課內容外,同時也會緊貼市場環境和趨勢,學習政策和法規及參考不同國家的國際體育運動案例,探索對文化和社會的影響,並且把研究項目和工作經驗納入課程中。」例如學生有機會在其中一個學科中參與公司項目及工作,累積與體育相關的實踐經驗。

包括啟德體育園在內的多項體育設施相繼落成,可見體育行業人才需求將會持續上升。

至於課程導師由中國香港欖球總會嚴選,包括Dr. Diana Li(Rugby Asia Alliance)、Samantha Scott(Valley RFC)、James Owens(Rugby For Good)等業界精英,其運動行業知識豐富。課程總監Chris Garvey更透露將會有更多重量級嘉賓作客課堂分享實戰經驗:「我們會邀請來自體育科技行業的嘉賓講者進行講座或工作坊,這些專家可以提供有關體育和休閒領域中,科技的最新趨勢、創新和應用的見解!」

課程導師Dr. Diana Li(右)和Samantha Scott(左)均是體育界資深人士。

課程由即日起至8月30日接受報名,並於9月下旬開學,入學要求為香港中學文憑試或英國高中課程一科及格,或同等學歷,以及英文水平達到雅思5.5分,或同等水平。6月8日將會舉行「運動學資訊分享會」,由課程導師主講,介紹運動學課程,歡迎對運動學有興趣之學生、家長參加!

運動學資訊分享會

日期:6月8日(星期六)

時間:14:00-16:00

地點:灣仔告士打道181-185號中怡大廈1樓

分享會報名連結:https://bit.ly/4beT9Ld

英國三年制(榮譽)學士課程同樣具有認受性

新特蘭大學香港分校同時提供英國三年全日制(榮譽)學士學位課程,包括商業及管理 (榮譽)學士(Reg. No. 252466),以及今年新增的商業及人力資源管理(榮譽)學士(Reg. No. 252649)和商業及市場管理(榮譽)學士(Provisional Reg. No. 253288),由即日起至10月2日接受報名,10月中開學。課程特設香港x英國「一校多區」跨國學習體驗,學生可選擇到英國大學校區(新特蘭或倫敦)留學一至兩年,藉此擴闊眼界,體驗英國生活文化。不論在香港,還是在英國完成學位,畢業證書均由英國新特蘭大學頒授,與英國畢業生無異,更具認受性。

新特蘭大學的入學要求以英國大學聯招 UCAS 分數收生,亦可以公開考試任何5科的最佳成績計算,即使學生在香港中學文憑試(HKDSE)的必修科成績未如理想,只要其他學科成績合計的總分數達入學要求,便可入讀三年制(榮譽)學士一年級。即使成績未符合資格,亦可先修讀一年制的英國商業國家高級證書(Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business),以銜接學士二年級,同樣可以跟隨英國學制,於 3 年內完成(榮譽)學士課程,獲頒發等同於英國新特蘭大學的學位。

如有興趣了解新特蘭大學香港分校(UoSHK),可按此聯絡學校或出席以下活動進行查詢:

本文章在出版時的信息是準確的,但相關信息可能有所變更。本文章中所有的課程都是根據《非本地高等及專業教育(規管)條例》(第493章)註冊。香港居民可以向在職家庭及學生資助事務處學生資助處申請「擴展的免入息審查貸款計劃」,尋求經濟援助。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

電話/WhatsApp/Signal:2992 0133

電郵:enquire@sunderland.edu.hk

地址:香港灣仔告士打道 181-185 號中怡大廈 1 樓

立即查詢/報名:https://bit.ly/4dkOAAI

