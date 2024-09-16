TOEFL獎學金得主赴英美名校升學　讚考試內容貼近留學實際需要

現時香港學生前往英國、美國、澳洲、加拿大等學生升學熱點的大學深造進修，均需通過英語水平測試。有意負笈海外的學生選報英語水平測試時，除考慮認受性外，更須考慮考試內容是否實用、貼近海外留學生活的實際需要。



德瑞國際學校李欣怡（Cindy）早前考獲TOEFL滿分，即將前往英國劍橋大學攻讀生物學學士，並獲頒托福®香港獎學金。她表示比較不同國際英語能力測試後認為，TOEFL無論內容及形式上更貼近未來海外大學校園活和學習的實際需要，例如聆聽部份以校園生活、大學講座的情景作題材，有助她日後適應環境。



李欣怡（左）、黃摰毅（中）及張浚樂（右）都是本年度托福®香港獎學金的得獎者，他們都認為從備考及應考TOEFL之中，學習到不同方面有助到外國升學的英文知識。（鄭子峰攝）

TOEFL iBT®考試獲全球160多個國家和地區的逾13,000間大學、機構和其他學院認可，當中包括英國、美國、加拿大、澳洲、愛爾蘭及新西蘭的所有大學，而香港的院校亦接受TOEFL成績申請非聯招入學以及校內海外交流項目。為鼓勵學生透過學習實踐夢想，負責舉辦托福®考試的非牟利機構「ETS」設立「托福®香港獎學金」，今年第二屆共有4名得獎者，每人均可獲得2萬元獎學金，以表揚他們立志運用所學回饋社區的志向，及為達成目標而付出的努力。

TOEFL滿分尖子：考試內容貼近留學實況 為未來做準備

李欣怡是TOEFL滿分考生之一，她指TOEFL考試內容與校園生活息息相關，有助她於心理上準備未來到英國劍橋大學讀書。（鄭子峰攝）

李欣怡數年前從北京來港入讀德瑞國際學校，她表示自己以往一直在中文教育體系學習，若要成功申請入讀海外心儀大學，英語水平測試的成績相當關鍵。

比較不同英文水平測試後，她認為TOEFL考試內容和形式貼近未來升學需要，例如聆聽一部份是校園生活常見的情景，另一部份是模擬大學講座或授課，兩者讓她有充足心理準備，日後在全英語的環境生活和學習。

李欣怡又指，自己過往學習主要是為了應付考試，IB課程和大學則講求學生撰寫文章的能力，而TOEFL作文環節要求能夠闡述概念及舉例說明等，有助她完成IB課程的文章之餘，亦裝備她未來升讀大學。

展望未來，李欣怡期望從自己感興趣的生物學興趣發展，學習醫療研究、基因編輯、藥物研究等知識，又指劍橋大學教授會預留時間與學生一對一深入交流，並提供學習建議，是其他大學無法提供的學習經歷。

史丹福大學博士應考TOEFL 學習掌握化繁為簡表達能力

黃摰毅是中文大學分子與細胞生物學的畢業生，他說應考TOEFL有助他理解如何以大眾語言說明複雜的科學研究，有助未來攻讀博士的事業發展。（鄭子峰攝）

另一位本年度托福®香港獎學金得獎者黃摰毅（Genper），於中文大學修讀分子與細胞生物學期間，曾進行與腦退化症及小腦萎縮相關的研究，啟發他立志透過科學研究找出腦退化的原因，以及能夠緩解症狀的藥物或保健品，今年9月將前往美國史丹福大學攻讀神經科學哲學博士。

黃摰毅表示，任何科學研究最終都需要向大眾分享成果，而TOEFL重視考生以簡單易明的語言，表達和解釋學術用語，備試期間有助他從中掌握這項技能，為未來事業發展做準備。另外，TOEFL考試內容涉及閱讀和理解不同類型的學術文章，這些考試模式亦有助他將來攻讀博士。

喇沙尖子將赴牛津升學 應考TOEFL提前適應學術英語

張浚樂是喇沙書院畢業生，他說TOEFL有助他認識學術英語，有助升讀牛津大學後的學習生活。（鄭子峰攝）

至於托福®香港獎學金得獎者張浚樂（Amos），他自小已經喜歡數學及邏輯，於喇沙書院就讀期間，參加了不少STEAM比賽，確立了自己在電腦方面的興趣後，決定到英國牛津大學修讀電腦科學，長遠希望透過自己的專業領域，將一些過去大家都覺得沒可能的事變成現實。

張浚樂畢業於傳統英文中學，但他指校內使用的英文是較生活化，較少接觸到海外大學慣用的學術英語，而TOEFL考試的內容都與大學生或大學生活有關，讓他在備試期間可預先適應學術英語，有助到海外升學的學生事先適應。

新聞從業員赴美進修 TOEFL寫作及口語卷更貼合大學課堂應用

區倩怡是國際傳媒機構於香港的記者，她即將到美國進修新聞系碩士，認為TOEFL的寫作和口語考試貼合大學課堂，有助適應升學，是她選擇應考TOEFL的原因之一。

同樣是托福®香港獎學金得獎者的區倩怡於香港一間國際傳媒機構任職記者，即將到美國西北大學修讀新聞系碩士課程鑽研數據新聞。她指新聞系對申請者語言能力要求較高，部分大學更列明對寫作、口語的TOEFL分數要求，反映TOEFL成績的認受性。另外，由於她的母語並非英語，所以必須提供具國際認受性的成績證明，同時TOEFL的寫作和口語考試更貼合大學課堂，成為考取英文能力證明的不二之選。

區倩怡又指，自己透過TOEFL官方提供的試題練習準備考試時，發現考試使用的文本以及口試題目通常與學術領域有關，包括社科、人文等主題，討論的內容和方式也與大學課程類似，有助她提早適應海外大學的課堂模式。

TOEFL iBT®還原真實課堂情景 評估考生英語水平

TOEFL iBT®考試分成閱讀、聽力、口語和寫作4個部分，以考核學生的英語綜合能力，而且以還原真實課堂情景為主要目標，能夠評估考生英語水平能否達到大學要求。TOEFL iBT®考試只需兩個小時即可完成，而且整個考試都可以在電腦上完成，考生不需要另外等待接受口語考試。

首設「托福海外交流大使獎」 資助學生海外交流

另外，為鼓勵同學踏出向外闖體驗不同學習和生活文化的第一步，ETS於今年首設「托福海外交流大使獎」。申請人只需在2024年12月中旬前已向就讀的本地大學遞交海外交換生申請，並於遞交申請時已於香港舉行的TOEFL iBT®考試中取得有效成績即符合申請資格。

該獎學金的特色之一是並不看重同學的成績，而是申請同學追求目標的行動力和決心。獲選的5位同學可獲$8,000獎學金以資助其海外交換生之旅程，獎項另設社交媒體參與獎10名。了解更多資料，可以瀏覽：https://toefl.cn/exchange-award/