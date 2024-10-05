英國升學展｜50間英國中小學即場招生7歲起鋪路一條龍寄宿名校

每年10月均是英國升學高峰期，家長也是時候為子女部署升學方向。想入讀英國私立寄宿學校，一般需要提早一至兩年時間報考；《英識教育》將於10月12日及10月19月舉行一連兩場升學展，即場招生及優先取錄。



一般傳統公學或私立寄宿學校主要招收Year9、Year12及少部分Year10學生，成績好、出名的學校更是一位難求，競爭非常大，有家長選擇調整策略，提早部署入讀私立小學（即Prep School），以提升入讀頂尖寄宿學校機會。

+ 2

避開競爭 鋪路入名校

愈低年級入學，入學考試亦相對簡單及容易。提早赴英升學，亦可減輕子女讀書壓力，令他們更享受學習。

Year4、5、6（8至10歲）

轉換學習環境，提早銜接英國中學

Year 7（11歲）

一般私立小學入學年，部署一條龍升讀英國寄宿中學。部分學校設校內試，學生可原校直升，免卻學位競爭問題

Year 9（13歲）

一般學生入學年，但競爭較大，以銜接兩年GCSE及兩年A-Level課程

Year12（16歲）

學生可選擇預科書院或傳統寄宿學校，以備戰公開試，考入排名高大學

英識教育舉辦之《英國升學展》設5場講座，其中一場將由公學之一的Brighton College 附屬小學Brighton College Prep Kensington主講，拆解英國小學教育及畢業路向，而成績優異的學生將獲Brighton College取錄。

星級嘉賓親臨

除英國小學，升學展將有50多間寄宿學校親臨即場招生，讓家長及學生可以一站式報考頂尖寄宿學校，優先獲取錄。

其他精彩講座：

【大學攻略】入讀醫科/頂尖大學有秘訣？4A*狀元醫科生分享備戰之路

【學費大解構】私校加20% VAT？教你重新調整財政策略｜星級嘉賓：陳思銘Samuel

【獎學金貼士】擔心學費太貴！各類獎學金減免3成學費!?

【幼齡升學】由Prep School起 鋪路11歲升讀頂尖 Brighton College

【全英Top1學校分享】解構英國A-level課程 早2年讀預科更有優勢？

升學展詳情：

第一場｜10月12日（六）

地點：九龍香格里拉大酒店宴會廳

時間：上午10：30 － 下午4：30

第二場｜10月19日（六）

地點：尖沙咀喜來登酒店三樓宴會廳

時間：上午10：30 － 下午4：30

登記及免費入場：https://bit.ly/3MJR9jV

(資料及相片由客戶提供)