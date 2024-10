英國升學｜低調傳統名校罕有來港現場招生　即睇報名面試注意事項

現時不少家長有意安排子女前往英國升學,今年升學機構英識教育成功邀請多間一向低調的英國傳統名校罕有來港現場招生,包括普頓學校(Repton School)、貝德福學校(Bedford School)及墨爾文學校(Malvern College),屆時學校代表將即場解答家長查詢,並接受學生預約即場面試,機會十分難得!



普頓學校:終院前首席法官李國能母校 六成學生升讀英國名牌大學

普頓學校(Repton School)有四百多年歷史,學生於成績及運動方面均十分優秀。

普頓學校位於英格蘭中部的打吡(Derby)郊區,於1557年成立,歷史悠久。該校學生成績優秀,多達42%學生於A-Level考獲A*至A的佳績,六成畢業生升讀羅素集團(Russell Group)大學,及劍橋大學、牛津大學、倫敦國王學院等英國G5學府。

學生同時積極參與各種運動,包括板球、足球、曲棍球、游泳等,超過八成學生代表學校參加至少一項公開比賽,學校更獲得「年度獨立學校體育成就獎」(Independent School of the Year for Sporting Achievement),不少學生循運動方向發展,甚至成為奧運選手,以至奧運金牌得主。

時尚雜誌《Tatler》曾形容普頓學校的學生「有禮貌、發展全面,更重要是充滿喜悅」,學校亦不乏著名校友,當中香港人最熟悉的當然是終審法院前首席法官李國能,以及英國暢銷童書作家羅爾德·達爾(Roald Dahl),其作品包括《查理與朱古力工廠》(Charlie and the Chocolate Factory)及《瑪蒂達》(Matilda)等。

貝德福德學校:逾470年歷史寄宿男校 設IB/A-Level雙軌學制

貝德福學校(Bedford School)是傳統一條龍男子寄宿學校,於1552年由當時的英皇愛德華六世成立。

貝德福學校(Bedford School)是英國傳統一條龍男子寄宿學校,學生由Year 5起就可以開始寄宿。該校於1552年由當時的英皇愛德華六世成立,位於英格蘭東部貝德福郡(Bedfordshire),特色之一提供雙軌學制,學生可以視乎自己的興趣及能力,選修GCE A-Level或IB。

學校相信優秀的男士應從小培養,而熟悉英國文化的香港作家陶傑的兒子正是學校畢業生之一。除此之外,該校多項體育運動的表現亦相當出名,例如欖球、木球、曲棍球。校方亦與當地天文學會合作,是全英唯一擁有天象儀(The Wolfson Planetarium)的學校。

墨爾文學校:全英排名最高16%學校之一

墨爾文學校(Malvern College)的學生進步度相當之高,成績排名全英16%。

墨爾文學校是拉格比集團(Rugby Group)學校之一,成立於1865年,位於英格蘭中西部伍斯特郡(Worcestershire)。

該校以學校進步度高見稱,屬全英排名最高的16%學校,為學生提供GCSE、A-Level及IB課程選擇,靈活度十足。另外,學校是傳統寄宿學校,全校多達75%學生寄宿,而且學生可以一條龍升學,而且最早由Year 3起就可以寄宿。

報讀英國名校宜提早部署 了解學校收生要求

3間英國低調傳統名校罕有來港,將於10月12日及19日舉行的英識教育「英國升學展2024」現場招生。現時上述學校主要招收 Year 9 及 Year 12 的學生,Year 10 及 11 只有少量學位。由於學位競爭大,加上每年招收香港學生的學位有限,建議有意入讀 Year 9 的學生提早兩年時間報名。

另外,家長若有意安排年幼子女赴英升學,3間學校均設有寄宿附屬小學,最細由 Year 4 起接受寄宿。提提大家,即場面試需事前預約,表現優異將獲優先取錄。面試入圍後,需應考CAT4邏輯推理考試,宜提早準備,家長亦可預先準備成績表及獎狀等。

除上述3間英國低調傳統名校外,英識教育「英國升學展2024」將有超過50間英國寄宿學校同場收生,包括多間「24大公學」,更有過來人分享留學心得及專家講解最新升學攻略。

英識教育「英國升學展2024」報名連結

英識教育「英國升學展2024」

第一場

日期:2024年10月12日

時間:上午10時30分至下午4時30分

地點:九龍香格里拉大酒店宴會廳

第二場

日期:2024年10月19日

時間:上午10時30分至下午4時30分

地點:尖沙咀喜來登酒店三樓宴會廳

*** 任何學校的即場面試均需透過顧問預約。