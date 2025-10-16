紅樹林｜國際紅樹林之夜將在深圳舉行 70家中港文創市集同步登場

由深圳市規劃與自然資源局主辦的「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」主題活動，將於2025年11月5日至6日全面啟動。活動旨在全面展現「紅樹林+」行動創新實踐，推動全球生態共治、深港融合與永續發展。



五大沉浸展區亮點搶先看

活動設有五大主題展區，包括VR互動區—沉浸式體驗紅樹林水下祕境；成員國主題區— 一覽全球紅樹林保育成果；科創賦能區—了解科技如何守護紅樹林；食趣空間—品嚐特色生態輕食與創意飲品；樂影灘演藝秀場—親子泡泡秀、Live Band、古典四重奏等精彩演出。

生態人文藝術市集

活動同期更特別設立「森活集——生態人文藝術市集」，將於深圳國際園林花卉博覽園的迎賓廣場盛大舉行。市集精心匯聚70家來自內地與香港的優質文創展位，巧妙融合自然教育X生態文創X人文藝術三大元素，打造一個充滿綠意與創意的交流空間。在這裡，您不僅可以發掘以環保理念設計的獨特文創產品，更能透過互動體驗，親身感受生態保育的趣味與重要性。誠邀您一同漫步其中，以輕鬆自在的方式，共同為環境保護付出一分心力，帶走一份綠色回憶。

【活動資料】

主辦單位: 深圳市規劃與自然資源局

活動地點：深圳國際庭園花卉博覽園迎賓廣場

日期：2025年11月5日-6日

時間：下午4時至晚上9時

交通: 距离侨城东地铁站-A口440米，步行约7分钟



深圳國際園林花卉博覽園

深圳國際園林花卉博覽園 (網上圖片)

攤位示意圖