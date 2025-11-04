深圳市集好去處｜國際紅樹林之夜 20間港風文創攤位限定登場

深圳好去處｜「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」將於11月5日至6日在深圳國際園林花卉博覽園舉行。活動其中一個亮點，就是由深港兩地70間文創攤位匯聚而成的「森活集」市集，20間香港本土攤位將攜帶獨特的港式特色文創登場。除了市集攤位，還有VR互動區、漢服快閃、 樂隊表演、泡泡藝術秀等精彩節目，帶大家以全新角度認識紅樹林。活動免費入場！想知道有甚麼特色香港文創？一起來看看吧！



2025國際紅樹林之夜｜活動詳情

「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」

日期：2025年11月5日至6日

時間：下午4時至晚上9時

活動地點：深圳國際園林花卉博覽園

交通：深圳地鐵1號綫僑城東站下車，於C2出口步行約6分鐘

活動主辦單位：國際紅樹林中心、深圳市規劃和自然資源局、深圳市人民政府外事辦公室、深圳市文化廣電旅遊體育局、深圳市城市管理和綜合執法局、深圳市福田區人民政府

以下為部分香港參展的文創攤位：

1. H77 Select：綠色生活品味

集合多個品牌：ManStories、Magic Toy Factory及One move 一步日常的選物店，以天然、環保為主題，設計出不同特色工藝產品（天然大豆蠟燭、飾物、環保布產品、蜂蠟保鮮布等等）

2. H77 Select：織織復織織

以3個不同鉤織品牌：Miss V Crochet House、Chestnut Corner及織織寶 Jikjikbo 帶來不同香港特色設計的鉤織小物。

3. 巧佳小巴用品

佐敦老店「巧佳廣告公司」麥錦生師傅，自 15 歲起從事廣告設計，80 年代起開店製作小巴膠牌，現為本地碩果僅存的手寫小巴牌師傅。

4. The Knittle

The Knittle一針一線蘊含著無限的創意、心思與祝福，設計出獨一無二的作品。

5. ManTopia

是次活動，ManTopia與織人創作一系列Macrame及聖誕掛飾，讓參觀人士欣賞香港創作的小心思。

6. SLUGGY

Sluggy 成立於 2024 年，旨在透過為顧客提供獨特的 DIY 體驗，透過 DIY 過程，顧客可以忘卻壓力和悲傷，讓生活暫停片刻，重新煥發活力。

7. PP Lab

PP Lab 致力於設計高品質的寵物產品，融入香港獨特元素，為每位寵物和主人帶來滿滿的愛與歡樂，加強彼此之間的情感連結。

8. Desire Stone

Desire Stone的原創設計飾品，細緻客制不同獨特配搭的天然水晶。

9. Huiles Essential

Huiles Essential主售咖啡渣擴香石，蠟燭等生活小品及各地搜羅不同天然抗敏保養品及飾物。從選品及製作體現品牌宗旨，為大家呈現幸福療癒感，減輕現代人在社會及工作上帶來的各種生活壓力。

10. Shadle Studio

Shadle Studio 在2020年成立，其蠟燭產品100%使用天然大豆蠟，比起市面上的非天然蠟材如石蠟，燃燒時更環保無害。

11. H House

是次活動，H House創作以「大自然」元素的「Home & Outdoor」產品，以「木」、「竹」及山係為設計元素，由戶外至家居的生活用品、升級再造咖啡渣杯及咖啡器具都有，當中更有一直深受歡迎的木柄杯「香港獅子山特別版」。

12. SillyCat.傻貓 Glass Collection

「SillyCat.傻貓」是香港手工玻璃品牌由玻璃藝術家Cat Kan創立。Cat的作品以色彩繽紛為主，希望作品能帶給大家有趣，開心，隨心慨感覺。而身為本土藝術家亦同時希望製作一些具有香港特色的玻璃作品呈現在大家眼前。

13. 嵐坊造物

由香港藝術家許嵐始創的生活品牌，其致力提倡一種生活美學的態度，無論被創造或挑選的作品，能提供人們一種回到自然撲實生活的平台，從生活中重視自己，找回純粹的真我而獲得快樂。

14. 得閒寫字工作室

書法文創產品，將傳統文化融入現代日常，成為日久常新的生活藝術。

15. CYEOYM

人手紮染服飾，每件人手紮染產品都是獨一無二的，每一件都有它獨特的美，就像每個人，無論是什麼年紀性別，都要懂得欣賞自己和別人的美。店主希望顧客穿起產品都能增加自信，做自己，更欣賞自己。

16. Renee's Accessories

沒有花巧設計，將簡約風融入不同飾物，例如手鍊、頸鍊、耳環及手機鏈等等。

17. Soap Yummy

Soap Yummy 是一個以食材護膚為主打的天然環保手工皂及護膚品牌。融合具護膚功效的食材造出天然及滋潤皮膚的產品，同時配合香港及海外的獨特飲食文化於其中。保養肌膚同時不傷害地球，Soap Yummy的包裝皆不含塑膠，致力減少一次性塑膠包裝。

18. ICE YO!

香港藝術品牌銅線花飾品品牌，以藝術進行療癒，讓我們一起把創作的過程，變成照顧自己的儀式。

19. made by MT

自家香港品牌製作天然有機潤唇膏、膏彩，同時有天然潤唇膏手工包銷售。

20. Flora Catse

香港自家設計，專營手工壓花製品，希望以壓花技術，藝術同大自然融入生活。