太空經濟——又一場「大白象工程」，還是香港轉型的「諾亞方舟」？

太空，對香港市民來說意味着什麼？是狹小居所天花板外與己無關的「遠方」，是新聞鏡頭下香港科學家為國貢獻中「正確」卻一筆帶過的「成就」，是一個過於遙遠而無暇仰望的「傳說」。如今，香港卻有一班人在倡行「太空經濟」，認為香港具備金融、科研、國際化等獨特優勢，能為香港乏力的經濟產業注入新動力。不過，遙遠的概念總是不乏民眾質疑和反感，這場爭議重重的「太空夢」，究竟是不切實際的「大白象工程」，還是將成為真正促成香港經濟轉型的「諾亞方舟」？



葉劉淑儀：香港太空經濟「有極大商機」

今年，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀提出香港應發展太空經濟，並將其作為新民黨對即將發表的《施政報告》的「重磅建議」，直言對香港有「極大商機」，而「批評者未能意識到太空技術已經滲透到我們生活的許多方面」。葉劉淑儀成立的海上絲綢之路協會今日（9月16日）舉行「新太空經濟：突破與機遇座談會」，創新科技及工業局局長孫東亦有出席。

太空經濟，在傳統領域上來說是由國家航天機構主導的，以國家通信、導航、軍事、天氣預報、太空探索和研究為主要內容的領域。而如今討論的太空經濟，更多是以私營企業主導的，有關創新與經濟價值的商業性活動，包含商業太空旅遊、太空資源利用、太空運輸、太空數據等新興領域。

葉劉淑儀建議，香港應設「航天辦公室」、「航天統籌專員」、「聯合國空天智能國際創新中心」，以官方形式使技術、科學、法律和監管等各方面統籌發展。她直指太空經濟對香港有「極大商機」，因為「太空經濟」已不再是國家主導的專屬領域。美國非牟利組織太空基金會報告指出，2023年全球航天經濟收入達5,700億美元。此外，香港具有十足的法律、科研、金融、國際化等優勢，能夠在區域和國際合作中發揮重要作用，乃至成為盧森堡一樣的全球太空經濟領導者。

葉劉淑儀：發展太空經濟「是用腦」

葉劉淑儀會後接受《香港01》訪問，談及如何看待市民或會質疑太空經濟的可行性，她否認其淪為「大白象工程」的可能性，強調香港不是要造火箭，而是充分挖掘自身優勢——「是用腦」。「太空經濟不需要投很多錢，不是要用6,000億去填的人工島，而是關乎技術、科研、已有的產業優勢。」她舉例，太空碎片相撞可產生經濟損失，而香港保險業可拓展新領域；另一方面，法律、調解等服務優勢亦能發揮作用。

對於為何要推動一個看似「離地」的產業？她表示：「政府除了解決民生問題，更要有前瞻性的政策，為香港長遠發展籌謀。」在長達50年的政治生涯中，她推動過不少重大政策，見證香港各個轉型時刻，「太空經濟非常有助於香港經濟轉型，長遠或能成為經濟支柱」。「苟日新，日日新。」——她以這句話形容她一直以來的政治工作。

在馬學志看來，香港是能連接技術、資本與合規性的「超級聯繫人」，在未來全球太空經濟中具有獨特戰略地位，「​​新型太空經濟是一股不可小覷的經濟力量，能夠重塑GDP及創造高科技就業，並重新定義全球產業領導地位 」。（梁鵬威攝）

百年家族：香港下一個巨大的可能性

香港印度裔夏利里拉家族理事會召集人馬學志（Mahesh Harilela），近期也積極推動香港發展太空經濟，不僅牽頭成立「Space HK」，更向政府提交建議。作為商人，他更關注「資本和商業化能力的落地」，倡議資本市場關注太空領域的長期投資機會。

夏利里拉家族自1929年來港，輾轉過裁縫、貿易、酒店業、金融投資各行各業，到如今推動太空經濟的發展，百年來，他們代表印度裔香港人的領袖，持續為家族、社群和香港整體利益努力。馬學志認為，在個人回報之外，參與有社會價值的投資和倡議，才是夏利里拉的家族精神。他認為，「太空經濟正是香港下一個巨大的可能性。」

Adam加入的LSR實驗室還關注太空經濟可持續發展，例如凱斯勒現象（Kessler Syndrome），即低地球軌道（LEO）產生連鎖太空垃圾，威脅太空中的人類健康，危及衛星和太空站。（梁鵬威攝）

科研學者：立法將明顯促進商業投資

香港亦有不同本地大學已積極參與國家太空科研。香港大學下設太空研究實驗室（LSR），致力於空間科學、行星科學、天體物理學及太空經濟可持續發展等領域的研究，以及推動區域合作機遇。LSR設計的小型廣視場望遠鏡，將為於明年11月發射的中國嫦娥七號在月球南極拍攝銀河平面壯觀景象。

科技研究之外，亞當 · 賈尼科夫斯基（Adam Janikowski）作為LSR的核心成員，重點研究太空經濟商業化。他發現，透過立法專門鼓勵商業太空發展的國家，其經濟投資在統計上顯著增加。中國的商業航天經濟起步至今已有十年，香港有望背靠祖國的產業生態、國家政策、市場規模等經驗積累，加速發展，通過發揮其法治傳統及國際金融中心定位，有所貢獻。

歸根結底，香港關於太空經濟的討論，實則是一場關於城市未來命運的思考。從葉劉淑儀推動經濟轉型、夏利里拉資本入局，到港大科研攻關，不同的社會力量正共同繪製這張「星辰藍圖」。從仰望星空到邁向宇宙，太空經濟是否能不再重蹈精英人士的「機會主義」、政府官員的「大白象工程」，而從「升空」轉為「貼地」，成為帶來實際經濟增長、創造更多就業機會、建立更高國際地位的「希望工程」？我們將拭目以待。