反思高等教育．三｜學生運動不應違背初衷 大學須引導迷途羔羊

一所大學對社會的關懷和承擔，往往與學生運動有關——有人說它是學生政治的啟蒙，得以體現價值追求，也有人說它是學校教育的失敗，才會導致學生採取抗爭行動。大學固然是各種觀念的孵化器，當學生出了問題，或許也是在提醒社會，大學教育同樣有待改善。



有指學生運動是學生政治的啟蒙，也有指它是大學教育的失敗。圖為2019年7月1日有學生發起衝擊立法會的集會。（資料圖片／張浩維攝）

系列文章：

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二．自由主義之下 大學的責任邊界何在？

三．學生運動不應違背初衷 大學須引導迷途羔羊

四．大學教育所為何事？ 學者鄭燕祥：為學為人

五．大學爭排名資源學生 學生爭成績工作名譽

六．經濟價值VS人文價值 大學非資本主義接待站

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《自由主義之下 大學的責任邊界何在？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第279期周報精彩內容：

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