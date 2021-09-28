立法會選舉｜民主黨參選意向分歧　領導層更應展現政治擔當

選舉修例後，非建制派的從政空間尚不明朗。作為泛民第一大黨的民主黨，到底是否接納全新政治規則參加立法會換屆選舉，或是退守地區事務，都顯得進退失據。一方面，縱然中央、港府多次明言「不搞清一色」，但在資格審查下，多名泛民議員都無緣選舉，有人更指議會已成「空殼」，主張「罷選」。另一方面，有權威建制不斷放風，指民主黨若阻止黨員參選或涉違法。面對前路不明，民主黨早於年初為爭議劃定「死線」，交由9月的會員大會定奪。然而，公眾等待大半年後，卻只換來一個似有若無的交待——先由中委會制定甄選機制，待有意參選者通過甄選後，再交由會員大會決定。這種做法並非一個政黨應有的擔當。



模糊其詞，非政黨應有之舉

民主黨於9月26日舉行會員大會，卻出乎意料之外，未有表決是否派人參選12月的立法會換屆選舉。黨主席羅健熙會後回應傳媒指，會員大會已授權中委會制訂甄選機制，如有人表達參選意欲，取得黨友提名後可參加甄選，最後再召開特別會員大會決定是否支持其出選。

9月26日，民主黨主席羅健熙交代會員大會決定，指如有人表達參選意欲，取得黨友提名後可參加甄選，最後再召開特別會員大會決定是否支持其出選。（盧翊銘攝）

外界之所以關注民主黨的參選動向，一來因為它是相對務實的泛民大黨，二來源於全國僑聯副主席盧文端近月多次撰文談及該黨，當中曾經提到如果民主黨強行阻止成員參選，或被視為「對抗」全新選舉制度乃至特區和國家政權，就可能觸及《港區國安法》。

風聲鶴唳之下，民主黨的決定備受矚目。而且，作為香港第一大泛民政黨，無論是否參選立法會選舉，背後又有如何考量，理應要向公眾說明其政黨立場，以及在新選舉制度下的政黨路線——這既是對支持者的應有之義，也能幫助公民社會認識政治局勢。

盧文端近月多次撰文「放風」，更揚言民主黨參選與否是「求生」和「求死」的分別。（張浩維攝）

可是，會員大會的決定，竟然是把有關問題、責任和壓力「拋給」有意參選的黨員。羅健熙更明言，有意參選的就需要承擔責任，而非「個黨係幫你鋪晒路，然之後你就可以行上去」。然而，在政治局勢波濤洶湧之際，「政黨」更加有責任帶領有著共同政治理想的成員尋找出路，而「政黨」的領導層更加需要展現有別於一般黨員的承擔。

假如民主黨認為從政者應該珍惜所有政治舞台，那就應該重新出發，務實履行「愛國者治港」；假如民主黨認為無法透過現行制度實踐政治理想，那就應該表明棄選——而不是像現在這樣，一方面看似為有意參選的黨員留有空間，但另一方面又提高黨內提名和參選門檻——這無疑是擴大黨內參選和棄選兩派的分歧，變相破壞政黨團結。

會員大會的決定，竟然是把參選與否的責任和壓力「拋給」有意參選的黨員。這種做法並非一個政黨應有的擔當。（盧翊銘攝）

莫忘初心，從政到底所為何事

其實早在舉行會員大會之前，民主黨已陷入「參選」和「棄選」的路線糾紛，而由爭持不下的所謂理據可見，該黨似乎相當迷失，有人甚至遺忘了「政黨」和「從政者」的基本意義。

例如，早前民主黨元老李華明提出「棄選有違政黨基本功能」的「棄選解散論」後，民主黨中委、沙田區議員冼卓嵐旋即反駁指，「因經過近年社會事件，『傘後』組織、政治素人及其他政治團體的發展，已經與政黨分別不大；作為團體，其核心理念才最為重要，即使民主黨過去20多年都以傳統政黨方式運作，都不代表一定要以傳統模式參選。」

李華明早前發表「棄選解散論」，指民主黨作為政黨若不參選，將失去發聲平台，違背政黨的基本功能，屆時民主黨已完成歷史任務，倘民主黨不解散，他只好無奈退黨。（資料圖片／梁鵬威攝）

其實，每一個「從政者」或是有意參政的人士，都需要以自己的理論綱領、方針政策和政治意識，凝聚支持者的利益和政治訴求，從而進入議會，藉行使立法權和監督權，根據它所持有的意識形態和政治理想，倡議相應的政策主張，或支持、反對政府的法案，從而向選民「找數」。而在民主政制之下，選舉既是手段，又是「從政者」的「政治舞台」。至於「政黨」，則是多個「從政者」基於相同的價值追求和公眾利益，希望通過共同奮鬥實踐訴求的「從政」團體。可以說，政黨的最終目的，自始至終都是不斷擴大自身的政治影響力，進而實現政治理想。而在「一國兩制」之下，面對以「行政主導」的香港行政機關和實行多黨制的立法會，要不進入政府架構，要不成為立法會議員，否則都無法真正實踐從政理念。

同樣道理，亦適用於「傘後」組織，比如「青年新政」的游蕙禎和梁頌恆，亦在2016年透過選舉進入立法機關；而香港專上學生聯會前秘書長羅冠聰與學民思潮前召集人黃之鋒、周庭等人另組政黨「香港眾志」後，亦有投放資源主打議會陣地，而非只是集中地區事務。由此可見，近年的確湧現不少新興的政治組織，但他們同樣都會想方設法向權力核心靠攏，藉此擴大政治影響力，以爭取更多政治資源。或者說白一點，如果政黨沒有政治舞台去實現所思所想，那無論想法有多美妙，所謂政治理念也不過是「空想」、「狂想」甚至「妄想」。

「傘後」組織，比如「青年新政」的游蕙禎和梁頌恆，亦在2016年透過選舉進入立法機關，最後因立法會宣誓風波，而被取消議員資格。（資料圖片 / 張浩維攝）

以退為進，民主黨應有政治智慧

除了迷失從政初衷之外，民主黨至今仍然無法邁步向前的「包袱」是，害怕被指「跪低」。在選舉修例後的立法會候選人提名規則之下，要求每名地方直選的候選人，除去獲得所在選區不少於100名、不多於200名選民提名外，還須獲得選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名，即最少10張選委會提名票，而每名選舉委員會委員在分區直接選舉中只可提名一人。觀乎剛剛出爐的選舉委員會委員名單，在1488名選委當中，只有狄志遠一名非建制派人士成功當選，這意味有意出選立法會的泛民全部需要取得建制提名。

然而，在部分民主黨人看來，這是「屈辱」、是一種「無底線」的「讓步」。例如民主黨前主席劉慧卿早前接受媒體訪問，指民主派參選立法會要取得選委提名是「屈辱」，主張泛民不應參選。而成功通過宣誓、沒有任何「國安」官司纏身、被視為最有潛力參選的民主黨深水埗區議員袁海文更公開表明，反對在無任何原則和底線下參選。

民主黨前主席劉慧卿早前接受媒體訪問，指民主派參選立法會要取得選委提名是「屈辱」，主張泛民不應參選。（廖雁雄攝）

姑勿論泛民向建制索取提名是否「跪低」，但政治本來就是「妥協的藝術」，有時需要從政者更有智慧地「以退為進」，而如果無法平衡各方利益的話，最終難免只能原地空轉。再者，如果索取提名就是「跪低」，那麼，難道參加區議員宣誓就不是「跪低」嗎？

選或不選，請給公眾明確交待

除此之外，有部分民主黨人主張暫時退守屬地方諮詢架構的區議會，做好社區工作以「堅守核心理念」、繼續凝聚支持者，待他日中央放寬直選條件再作參選。

但這套「專注發展地區事務」的論述背後，似乎是在逃避選舉修例後中央對「從政者」的政治要求，亦是在避免重新檢視整個政黨的自身定位，但結果可能導致立法會內再無非建制的聲音。這無疑是泛民支持者所不樂見的，對政黨本身的發展也相當不利，正如已退黨的民主黨前副主席、香港教育大學公共行政學研究講座教授張炳良早前接受《香港01》訪問時所形容：「如果民主黨不參與立法會地區直選，空出來的議席由其他泛民和建制派等民意代表取代，那未來有什麼民生議題，市民都會尋找相應的立法會議員提出訴求。」久而久之，若民主黨在「短期」棄選，這些僅有的政治空間會被其他黨派佔據。