羅致光研轉強積金為年金　周永新：思維落後不合時宜

勞工及福利局局長羅致光日前接受傳媒專訪時提到，政府正研究取消強積金對沖後如何配合公共年金，包括討論如何將強積金自動、甚至強制轉為年金。羅致光認為隨著退休人數增加，如退休人士不將財產演化成穩定收入，消費意願會隨之降低，導致經濟收縮，還強調有關研究應是下屆政府的工作。不過，香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新接受《香港01》訪問時表示，此乃不合時宜的提議，批評政府思維落後，跟不上時代。



提議不合時宜避重就輕

公共年金計劃接受年滿65歲或以上的退休人士以一筆過方式投保，本金介於5萬至100萬元，保證回報為本金的105%。在羅致光構思的退休制度中，年金是重要環節。在官方常用例子中，假如一名65歲的香港男士付出100萬的年金，平均壽命大約還有19.58年，按照1%的既定利率，每月可獲金額4686元，直至離世。儘管計劃的回報受到政府保證，投資風險微乎其微，但公共年金收益會隨通貨膨脹而貶值。早前的認購情況便反映出，市民對此計劃並不買賬。2018年，政府首次推出公開自願認購香港年金計劃，並訂下100億元的發行上限，然而覆蓋率及投保金額頗不理想。根據相關按揭證券公司2019年的數據顯示，首次公開認購時實際只有5500宗個案認購年金，投保金額僅27.8億元，為發行上限的四分之一左右。

周永新認為，公共年金計劃對基層人士保障不足欠缺誠意，因為大部分普通「打工仔」退休時，所持強積金只有20至30萬元左右，即便將這些錢全部投入年金計劃，按照利率，基層人士每個月只能通過年金收益兩千多元。根據政府最新發布的《2019年香港貧窮情況報告》，一人戶的貧窮線為月入4500元，二人住戶則為1萬元，低於此水平即屬貧窮。

港大學者周永新批評年金計劃對基層人士保障不足。（資料圖片/曾梓洋攝）

因此，對於捉襟見肘的基層長者而言，拿出最低5萬的入場費已非易事，即便能傾盡微薄積蓄參與投保，所得收益仍難以維持基本溫飽，實屬諷刺。而對於物質豐裕的長者而言，年金帶來的微薄收益意義則不大，年金計劃處在高不成、低不就的窘境。周永新透露，「我自己也有買政府年金，但只是考慮到私人市場的產品投資風險較大，便挪用一小部分積蓄放入年金做風險管理，並不能成為生活資金主要來源。」

周永新亦批評，政府既然計劃下個立法年度向新一屆立法會提交草案，以取消強積金對沖機制，現時應集中解決並交代此安排涉及的複雜事宜，這也是社會福利範疇中亟待解決的重要問題，而現屆政府任期即將結束，如今不但未能將清晰時間表及方案細則列出，更重提早前遇冷的年金計劃，實在不合時宜。

「一刀切」平民無保障

周永新曾研究全民退休保障，在2014年與港大團隊發表《香港退休保障的未來發展研究報告》中，建議政府設立老年金，按月給合資格長者發放3000元。由於建議涉及僱主承擔四分之一老年金稅，此建議遭到商界激烈反對。儘管周永新及後改良方案，將領取年歲延至70歲並增加領取資格限制，仍未得到政府及商界接受。周永新評價，彼時政府不願協調，促商界接受該方案，而現時，政府卻意圖強制平民參與年金計劃，實在是倒行逆施，反映政府思維落後，跟不上時代。

周永新比較，香港的強積金制度始於2000年，目前只有21年的歷史，所包括的福利範疇僅限於退休後現金提取；而新加坡自1955年開始便已有公積金制度，經過多年調整演變成全面制度，覆蓋購物、保險、子女教育費或醫療等範疇，且制度規定個人需繳納的公積金比例較香港高。即便新加坡政府亦規定強制轉移公積金至年金計劃，但並非全額，而只強制保留最低限額用以投資年金計劃。他還指出，當年有新加坡公民反對年金計劃，但政府承諾年金收益可讓長者享基本生活保障；相比之下，港府的退休金安排仍然不夠全面，至於意圖將全部強積金轉為年金的方案，實屬「一刀切」的懶政思維。

羅致光提出的年金計劃曾遇冷不被市民信任。（資料圖片/李澤彤攝）

羅致光還曾經提出，年金計劃所得收入不被視為參加者的現金收入，因此年金購買者在申請長者生活津貼（長生津）時可被放寬資格。這套退休保障組合忽略長者的醫療需求較普通人大，如將強積金盡數投入年金計劃，則無醫療開支；況且，與其迂迴地玩數字遊戲，不如直接放寬長生津的申請資格，讓真正需要長生津的退休人士獲得援助，年金計劃的政策邏輯不僅自相矛盾，亦暴露出港府在為市民提供退休保障問題上毫無誠意。

香港缺乏全民退休保障，基層長者往往陷入老無所依的苦況。周永新指出，內地提倡「共同富裕」的概念，收入與稅收高度掛鉤，富人為公共財政貢獻更多，制度上強調財富合理分配，為全民長者提供退休金保障生活，反之，香港許多長者仍然沒有退休金用以養老。他認為，港府向來不插手調控市場，亦不會踐行「共同富裕」的觀念，唯恐破壞低稅政策，但時移勢易，如今香港貧富懸殊嚴重，他指出政府應該改變以往「積極不干預」市場的作風，適當插手調控市場，拿出誠意使低收入人士真正受惠。