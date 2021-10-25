互聯網蓬勃、新媒體崛起、政治化嚴重，愈發驅使社會進入「不顧真相、忽略事實」的「後真相時代」，造就了「虛假資訊」的盛行——它不但衝擊「新聞」的定義，更主宰社會的輿論和情緒，甚至可能引發公共秩序混亂，因而被特區政府視為危害國家安全的一大威脅，正在研究立法嚴加打擊。特首林鄭月娥月初發表任內最後一份《施政報告》時，便正式把「打擊假新聞、保障網絡安全」等立法工作提上日程，交由曾任警務處副處長和保安局局長的政務司司長李家超負責全面統籌，當中包括檢視、激活、修訂現有法例，甚或另立新法。



經過2019年反修例風波的假新聞氾濫，再放眼世界的網絡資訊亂象，相信社會對於「虛假資訊」的破壞威力早已有目共睹，亦都明白的確需要嚴肅應對，立法規管也是無可厚非。不過，當觸及「規管言論」的問題，每每難免衍生「打壓新聞」、「抑制自由」的擔憂，所以，特區政府更有責任對公眾曉之以理、道之以德，而不是以為有了《港區國安法》就可以為所欲為。事實上，對於「假新聞」或「假資訊」的處理，到底應該由政府統一規範還是由發布平台自行管理、到底應該事先審查限制還是事後追究責任、到底如何平衡「國家安全」與「表達自由」、到底如何保障「新聞專業」和「公眾知情權」等，全都值得好好討論。



「假新聞法/假資訊法」系列報道三之一



印度有宗教團體早前提出喝牛尿能夠抵抗新冠肺炎病毒，甚至舉辦「牛尿聚會」與信徒同飲。（美聯社）

研究指出，2016年美國總統大選期間很多假新聞有利特朗普，故此造成更多共和黨支持者分享這些假新聞。（路透社）

假新聞法 ‧ 一 ｜網絡虛假資訊氾濫 社會是時候嚴肅應對

假新聞法 ‧ 二 | 立法勢在必行 各地如何平衡國家安全與網絡自由

假新聞法 ‧ 三 | 三大原則並行 保障新聞專業與公眾知情權

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《網絡虛假資訊氾濫 社會是時候嚴肅應對》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。