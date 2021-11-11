立法會選舉「提名風波」的教訓——「建制VS泛民」二元對立可以休矣

第七屆立法會選舉提名期明日（11月12日）結束，儘管港澳辦主任夏寶龍年初為「愛國者治港」定調時，強調「絕不是要搞清一色」，並且鼓勵政見不同的愛國愛港人士與反中亂港份子劃清界線積極參與香港治理；然而，在現屆立法會選舉提名期間發生的一些互相內鬥小插曲，著實令人擔心本港政治團體未必明白中央的良苦用心。例如，自稱「獨立泛民」的黃大仙區議員譚香文取得全國人大代表陳曼琪提名入閘參選後，建制內部旋即爆發爭議，批評陳曼琪「幫對家手」；又如，當標榜走「第三路線」的新思維狄志遠宣布參選社福界後，民主派前區議員譚家浚被指參與狄的選舉工程後，也被同陣營批鬥成為「沒有骨氣」。可是，在「愛國者治港」大原則和全新選舉制度之下，所謂「建制VS泛民」的二元區分根本沒有意義。



立法會提名期於10月18日展開，不少非建制、泛民代表及其支持者都嗤之以鼻，認為改制令議會淪為「空殼」，主張「罷選」。（資料圖片）

跳不出二元對立掀起「提名風波」

2021年立法會換屆選舉的提名期由10月30日開始，至11月12日結束。經歷《港區國安法》的實施、「愛國者治港」原則的定調和選舉制度的修改，立法會議席由70席增加至90席，但直選組別由35席減少至20席，另設由1500名「選舉選委會」委員選舉產生的40席，而且所有參選人必須分別取得至少兩張來自五大界別的選委提名，再通過由政務司司長把關的「候選人資格審查委員會」審核是否真誠擁護《基本法》和效忠香港特區。凡此種種，令部份不同政見人士嗤之以鼻，認為改制令議會淪為「空殼」，又質疑參選人必須放下「民主理想」，「乞求」選委提名，所以主張「罷選」、「罷投」。

出乎意料的是，在10月30日提名期首日，除了一些被視為建制陣營人士率先報名參選之外，非建制的譚香文和方龍飛也都手持10張提名票「搶閘」報名，當中包括被喻為最難攻克的第五界別提名票——人大、政協和全國團體香港成員代表界別，其中譚香文的提名備受矚目，因為她取得昔日不時與她在黃大仙區議會內火拼的陳曼琪的提名，結果引發一場「提名風波」。

譚香文的成功「搶閘」，隨即被昔日的同僚——前黃大仙區議員本土派岑宇軒揭發「黑料」。他在FB上分享一段譚以往接受媒體採訪時說「五大訴求，缺一不可；光復香港，時代革命」的片段。他質疑，曾高呼「光時」口號的「民主女神」譚香文，得到第五界別選委兼港區全國人大代表陳曼琪的提名，「大家覺得代表咗乜野？」，下文更配有「陳曼琪不是愛國者」、「選舉制度未完善」等答題選項。該貼文發布後不久，充斥大量指責譚香文「瞬間變色」、「神鬼如何兩不分」的評論。

前黃大仙區議員岑宇軒在社交專頁分享譚香文接受媒體採訪的片段。（岑宇軒Facebook）

這場「提名風波」，還蔓延至同陣營內盛傳參選的現任或前任區議員。例如，被實政圓桌立法會議員田北辰形容「醒目聰明」的荃灣區議員劉卓裕，早前在網上表示有意參選立法會選舉新界西南選區，並正爭取選委提名後，隨即遭到前沙田區議會主席李志宏、前沙田區議員丘文俊、前南區區議員俞竣晞等人批評，前南區區議員俞竣晞更指，「雖然蘋果照妖鏡已經不再存在，但選舉照妖鏡仍然能夠比大家睇清楚各類牛鬼蛇神。」

公民黨前成員、前油尖旺區議會副主席余德寶亦被傳參選，同樣遭到同一陣營的「圍攻」，前油尖旺區議員李傲然更在FB不開名與余「翻舊帳」，更指「你以前成日鬧政府鬧得咁盡」，質疑他不是愛國者。

有論者認為，這種做法可以說是抵制選舉制度的一種「軟對抗」，一方面批評有意參選的泛民人士為「糧支」，「背叛」過去的民主理念，指責他們加入一場不公不平的選舉遊戲之中，削弱其支持者；另一方面為其「翻舊帳」，翻出他們過去「反政府」的「黑料」，借此向提名人施壓，令他們陷於自身陣營「輿論」之中，不敢提名對立陣營、有爭議的參選人。

「翻舊帳」進行「軟抵抗」有違北京苦心

譚香文的提名人陳曼琪正是其中例子。支持者紛紛湧入其Facebook主頁，指責她提名「反中亂港者」入閘。儘管她在回覆評論時強調，「我與她政見不同，但只要在符合『愛國者治港』和正確憲制秩序的底線，就讓她試試資格審查委員會一關，通過與否就看她自己做化」，惟解話並未平息風波，更遭岑宇軒隔空反駁，「所以『光時』口號是符合愛國者治港底線？」其後，陳接連發文，稱提名不在於認同譚的政治立場，只是履行提名權，促進「愛國者選舉制度」的多元性，亦再次強調「愛國者治港」不是清一色。

可惜，網民仍不賣帳，甚至表示「失望」和「負人大之名」，批評陳曼琪為「反中亂港者」提名。然而，這些網民似乎都忘卻了，譚香文早在民政事務局局長徐英偉的監誓下成功通過區議員宣誓一事。

可以說，這場因「翻舊帳」而起的「提名風波」，泛民、建制人士遭各自陣營的「批鬥」，離不開社會大眾仍囤於泛民和建制「對立」的政治思維之中，遲遲未能認清完善選舉制度後的「政治邏輯」——多元化、非清一色，要讓不同的聲音進入到議會當中，而這些特徵其實處處體現在選委會提名和選票制度上。

現時的1500名選委來說，其中只有新思維狄志遠一名非建制派人士，非建制人士如要參選立法會，必然要與建制派協商。（羅家晴攝）

根據傳媒所了解情況，目前1500名選委當中只有新思維狄志遠並非建制陣營人士，換言之，非建制人士如要參選立法會，必然要與建制人士協商，或動之以情、曉之以理，爭取提名票，而給予提名票的準則從來不應只考慮到其「政治立場」、「理念」、「能力」，還須要「顧全大局」，將全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍所言的「愛國者治港，絕不是要搞『清一色』」落實到選舉提名之中。

如果譚香文成功通過區議員宣誓，說明其符合擁護《基本法》和效忠特區政府的政治倫理要求，而陳曼琪運用其提名權，促進新選舉制度更加多元，實為應有之義，亦無何不妥。

再者，立法會地區直選已由「單議席單票制」改為「雙議席單票制」，只有最高得票的兩名候選人才能當選，而不像以往般即使得到極少比例選票也能晉身議會，也不利於同一名單當中的其他順位候選人當選。也就是說，這種制度設計能夠避免單一政黨壟斷所有議席，也有效防止只有少數人支持的激進勢力進入議會，其實是為在「愛國者治港」框架之下的務實從政人員預留一定生存空間。

夏寶龍較早前為「愛國者治港」原則定調，「愛國者治港，絕不是要搞『清一色』」。（資料圖片）

其實，夏寶龍為「愛國者治港」定調的原話當中，明明提到即使有人對國家、對內地了解不多，甚至存有偏見，但「中央是理解和包容的，也堅信他們會繼續秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界限，積極參與香港治理。」也就是說，在未來香港的治理過程中，建制和泛民絕非「對立」，中央也會容許不同的聲音參與其中，但前題是這些聲音不能是「激端分子」，更不能是「反中亂港分子」。

譚香文能否正式參選，還要通過特區政府的資格審查。假如她的行為不符合「愛國者治港」原則，甚或確實無法服眾，相信自然會被淘汰，所以無論任何陣營人士根本無須以「批鬥」方式施壓。幸而，類似的「提名風波」早已平息，近日也有越來越多不同政見人士正式報名參選。至於新一屆立法會最後會否變成「清一色」，還看選民能否回歸理性了。

截至11月10日，已報名參加立法會九龍中直選的包括黃大仙區議員譚香文、民建聯主席李慧琼、九龍城區議會主席楊永杰；已報名參加立法會新界西南直選的包括民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣、荃灣區議員劉卓裕；已報名參加參加社會福利界的包括獨立商人葉湛溪、民建聯朱麗玲、新思維狄志遠。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。