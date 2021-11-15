貧窮報告｜玩弄數字遊戲　 製造扶貧假象

特區政府上周三（11月10日）發表《2020年香港貧窮情況報告》，顯示香港去年有165.3萬個貧窮人口，貧窮率高達23.6%，創2009年有紀錄以來的新高，約4個港人中便有1人屬「貧窮」。不過，報告也強調，港府的恆常及非恆常現金項目合計令93.7萬人脫貧，貧窮率減幅達13.4個百分點。然而，香港「社福界教父」、香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新向《香港01》指出，非恆常現金福利並非扶貧的長久之計，但港府仍然藉此突顯漂亮的減幅，明顯是玩數字遊戲，甚至有利用貧窮率減幅製造成功扶貧的假象，對整個社會欠缺真正的交代。



周永新教授認為，貧窮率的減幅雖然看似顯著，但沒有解決實質問題。（資料圖片/鄭子峰攝）

非恆常化福利只解燃眉之急

港府扶貧欠誠意

周永新表示，去年經濟環境受新冠病毒疫情衝擊，不少市民就業不足或失業導致收入下降，貧窮人口創新高乃意料之內，也合乎現實。但值得注意的是，報告中提到，政府政策介入前（純理論假設），整體貧窮人口及貧窮率分別為165.25萬人及23.6%，近半來自失業住戶，近三成來自在職住戶；而當政府介入所有選定項目的政策後，2020年整體貧窮人口及貧窮率則分別降低至55.35萬人及7.9%。

其中，非恆常項目令整體扶貧成效上升，非恆常及恆常現金項目合計令93.7萬人脫貧，貧窮率減幅達13.4個百分點，遠高於2019年的減幅8.3個百分點。例如1萬元現金發放計劃令26.67萬人脫貧，公屋租金津貼令26.59萬人脫貧，其他一次性措施令12.09萬人脫貧。

然而，周永新認為，貧窮率的減幅雖然看似很顯著，但「不太明白，政府到底做了什麼」。他進一步解釋，政府恆常化的現金福利，例如綜援、長者生活津貼等多年如一，並無改變；而非恆常化福利沒有實質地增加市民收入，只能緩解新冠病毒疫情下，市民的燃眉之急，根本不能算作是長效的扶貧措施。正如他所言，「對於廣大普通香港市民而言，2020年的生活十分困難，可謂水深火熱」；因此，政府在報告中體現出的所謂「成績」只不過是玩數字遊戲，未能長遠地解決貧窮問題，難以服眾。

報告不夠明晰

數字重量不重質

事實上，在扶貧工作方面，政府並不是第一次玩毫無誠意的數字遊戲，但從成效看來，數字遊戲只能成為社會矛盾與問題的遮羞布，不能真正解決任何問題。

例如，扶貧委員會2016年討論修訂貧窮線，將公屋住戶的租金津貼計入家庭收入，貧窮人口因此減少約30萬，結果引發社會廣泛爭議及批評，因為未能真實反映基層市民生活狀況。以300呎的公屋單位為例，2019年時市值租金1.2萬元，公屋住戶需交租金5000元，即政府津貼7000元；到2020年市值租金升至1.3萬元，但公屋租金不變，政府津貼則增加至8000元。然而，政府津貼增加了，所謂「貧窮人口」減少了，但基層的生活實際未有太大改善。

類似「重量不重質」的問題同樣出現在新鮮出爐的《貧窮報告》當中。周永新批評，政府沒有在報告中提供充足、清晰的數字給公眾參考。他研究扶貧問題數十年，習慣於從統計結果中看出政策影響，從而提出具有洞察力的改善建議：「往年的報告都會清晰地列出，經政府介入後，每一項恆常現金福利及非恆常現金福利項目分別減少多少貧窮人口，讓我們知道各個項目實際產生的效果差異，但今年的報告中缺乏這些數據。」

林鄭月娥2019年曾主持扶貧委員會高峰會，在會上提及商界的支援對扶貧工作十分重要，形容企業是扶貧工作上不可或缺的參與者。 （資料圖片/鄧倩螢攝）

政府不僅要開誠佈公地提供數據統計，亦不能忽略傾聽社會的聲音。扶貧委員會自2013年開始舉行高峰會，邀請參與商界、社福界代表等持分者分享意見和經驗，特首與勞工及福利局局長等主要政府官員，和來自各界的與會者共商扶貧策略。周永新過往也參加過高峰會，但峰會自2019年5月後便未能再展開。解決貧窮問題是實現香港社會公平正義的重要途徑之一，周永新認為，如今疫情日漸好轉，社會局勢趨於穩定，應在明年初著手重新舉辦高峰會，收集民意與眾人智慧，才能更好地精準扶貧。