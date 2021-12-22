解碼香港民主白皮書兩大關鍵詞：中國共產黨、雙普選

繼中國國務院新聞辦公室（以下簡稱「國新辦」）發表《中國的民主》白皮書、中國外交部網站發布《美國民主情況》報告，國新辦在香港立法會選舉結束後又發表了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。這是自2014年發布首份「一國兩制」白皮書——《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》之後，又一份專門針對香港問題的白皮書，承上啟下的意味明顯。

今次發布的白皮書兩萬六千餘字，分為前言、正文和結束語三大部分，正文部分又包含六個部分，分別為：香港在英國殖民統治下沒有民主可言；回歸祖國開啟了香港民主的新紀元；中央政府堅定支持香港特別行政區民主向前發展；反中亂港勢力阻撓破壞香港特別行政區民主發展；香港特別行政區民主發展重回正軌；香港特別行政區民主發展前景光明。

延續北京「破」與「立」思路

從內容佈局不難看出，此份白皮書延續了一貫的破與立的思路。在此之前，北京接連兩天發布兩份民主報告，破的是美國民主的霸權與外界的迷思，立的則是國家主席習近平提出的中國的「全過程民主」。香港民主作為中西民主結合的產物，故白皮書一方面破了港人對港英時期「民主」的想象以及對美國「民主燈塔」的迷思，立的則是香港特色的民主制度。

比如白皮書中寫道，「香港過去很長一段時期，盲目從形式上追求西方式民主，實際上帶給香港的並不是真正的民主，而是分化惡鬥、社會失序、經濟失衡、管治失效，香港居民並沒有真正享受到原汁原味的民主。」至於什麼是香港特色的民主制度，白皮書對此有明確闡釋——「不能把民主簡單等同於選舉，把選舉簡單等同於直接選舉，把民主進步簡單等同於增加直選議席，而要看有關安排有沒有擴大民意代表性，能不能反映廣大居民的根本利益和共同意願。香港特別行政區民主的發展，不僅要完善、優化相關選舉制度，還應當積極探索協商、諮詢、聽證、對話等多種民主形式，開拓更多民主渠道，重在提升民主質量，追求實質民主。」

2021年4月15日，香港特別行政區行政長官林鄭月娥和中聯辦主任駱惠寧出席國家安全教育日慶祝儀式。（路透社）

圍繞民主這一核心主題的破與立之外，此份白皮書還有另外兩大隱含的關鍵詞：中國共產黨和雙普選。

強化中國共產黨在香港的存在

先來看第一個關鍵詞：中國共產黨。香港回歸至今已經二十四年，明年即迎來鄧小平當年所承諾的「五十年不變」的中期時刻，但很長一段時間以來因為「河水不犯井水」，也因為全面管治權並未實際落地，所以中國共產黨在香港的存在有些扭扭捏捏，甚至走向了反面，淪為洪水猛獸，陷入了「名正言不順」的尷尬境地，到最後連《憲法》和《基本法》賦予的權力，實施起來都有些畏首畏尾，都成了港人眼中對高度自治權的一種僭越和戕害。

經過2019年的修例風波，今次推出的白皮書相較於2014年的首份白皮書，以更加直接的姿態，強化了「中國共產黨」在香港的存在。比如白皮書中寫道，「事實充分證明，中國共產黨和中國政府是香港特別行政區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者」；「國家主體實行的社會主義制度與特別行政區實行的資本主義制度並行不悖，但主次關係不能顛倒。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是憲法確定的國家憲制秩序的核心，是國家憲法制度的靈魂，在特別行政區必須得到切實尊重和維護」；「不能以特別行政區享有高度自治權為由，排斥和對抗中央政府依法行使有關權力」；「香港特別行政區實行什麼樣的民主制度，事關國家主權安全，事關中央和特別行政區的關係，事關香港的長治久安和長期繁榮穩定，中央對此擁有主導權和決定權。只有堅持中央主導，香港民主才能健康發展。」

結合港澳辦主任夏寶龍今年2月底關於「愛國者治港」的講話，更能看出箇中邏輯。按照夏寶龍的說法，「中國共產黨帶領人民締造了中華人民共和國，在我們這個實行社會主義民主的國家裏，可以允許一些人持不同政見，但這裏有條紅線，就是絕不能允許做損害國家的根本制度，也就是損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情。『一國兩制』是中國特色社會主義的重要組成部分，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是『一國兩制』方針的創立者，也是『一國兩制』事業的領導者，一個人如果聲稱擁護『一國兩制』，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」

中央沒有放棄「雙普選」承諾

再來看第二個關鍵詞：雙普選。在香港回歸前，《基本法》第四十五條第二款、第六十八條第二款即作出明確規定，行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生的目標，立法會的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至全部議員由普選產生的目標。目標從一開始就是確定的，過去24年，北京也嘗試用循序漸進的方式，來推動雙普選的實現。白皮書中也詳述了三次努力：2004年批准對行政長官和立法會產生辦法做出修改；2007年為實現普選目標定下時間表；2014年為實現行政長官普選繪製路線圖。

「8·31」決議推出後，等來的不是港人對於雙普選的歡欣雀躍，反而是持續79天的佔中運動，次年相關決議又被離奇否決，這是香港距離雙普選最近的一次，也是被反對派耽誤的「歷史拐點」。當時的反對派應該很理直氣壯，因為當「我要真普選」的口號響起，就能輕易號令很多人群情激憤，自然更不會意識到錯失了這樣的拐點意味着什麼。而後，隨着旺角騷亂、修例風波的發生，尤其是「港區國安法」的落定，以及選舉制度的改革，港人越來越篤定，香港已近乎「一國一制」，「雙普選」的目標雖然有《基本法》作為依據，但已經基本無望。

但今次的白皮書不僅詳述了北京為了在香港實現「雙普選」是如何努力的，香港的歷史拐點又是如何被反對派耽誤的，而且還在結尾處明確提到「雙普選」依然是北京對港政策的總目標——「中央政府將繼續按照憲法、基本法和全國人大及其常委會有關決定，不斷髮展和完善符合香港實際情況的民主制度，並與香港社會各階層、各界別、各方面人士一道，為最終實現行政長官和全部立法會議員由普選產生的目標而共同努力。」

一名市民在油麻地街坊會票站外舉起報紙上的政府選舉廣告。（羅君豪攝）

今次香港民主白皮書推出後，很多港人將其簡單看做是一份無關痛癢、自說自話的官樣文件，就像2014年推出第一份有關「一國兩制」的白皮書之後，港人除了揪着「全面管治權」不放之外亦無所感一樣。但其實此份白皮書除了因應於外部「大氣候」——中美民主話語權爭奪戰和意識形態之爭，闡述香港的民主問題之外，而且藉由潛在的兩大關鍵詞——中國共產黨和雙普選，再次明確了兩個現實：不管港人願不願意，作為香港特別行政區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者，中國共產黨在「一國兩制」的下半場將以更加直接且強勢的姿態存在；不管港人相不相信，「雙普選」這一目標和遠景仍然是北京對港的承諾和接下來努力的方向。

而今，選制改革之後的第一場立法會選舉已經結束，雖然自進入選舉周期後，香港街頭「為港為己投一票」的標語和訊息隨處可見，不少公眾人物也站出來呼籲港人走出家門投票，但今次選舉的投票率仍創下了回歸以來的新低，僅有30.2%，立法會90席位最終僅有1位非建制派人士當選。立法會選舉之外，接下來，特首選舉、香港回歸25周年已經提上了日程。從這個層面來看，今次的白皮書不失為香港民主問題的「歷史決議」，既釐清過去24年裏圍繞民主而起的紛爭，以期定紛止爭，也在明確中國共產黨的存在和指明雙普選目標的基礎上，最大限度團結一致向前看，以期實現「一國兩制」的行穩致遠。