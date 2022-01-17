今年2月，第24屆冬季奧林匹克運動會將在北京開幕。十四年後，奧運聖火重回北京，城市裏很多東西都變了，其中數字人民幣的應用成為全球焦點。



「央行數字貨幣」深度報道系列四之一



遙想2008年的北京奧運，蘋果（Apple）公司還未發布第一台智能手機 ，比特幣停留在中本聰的密碼學論文中，內地主流支付方式依然是現金。一眨眼，在即將來臨的冬奧會上，數字人民幣將會面向世界提供應用和試點。屆時，在北京冬奧現場，來自五湖四海的奧運選手、現場觀眾，僅憑着手套、手機、穿戴手環或者一張小卡片，就能簡單完成購物。

國家研發數字人民幣，不只為了消費支付。以數字人民幣為代表的中央銀行數字貨幣（香港俗稱「央行數碼貨幣」，Central Bank Digtal Currency，CBDC）是世界貨幣當局熱切關注的議題。據國際結算銀行（BIS）最新研究，全球86%央行正在進行CBDC的研究。

因為，央行數字貨幣技術將會從金融業的基礎組成——貨幣，開啟「變革」，為傳統金融業轉型升級創造無限可能性。《香港01》與團結香港基金公共政策研究院院長黃元山和研究員陳穎茵、工銀國際首席經濟師程實、香港大學經管學院助理教授游楊、香港城市大學客座教授陳鳳翔等專家，以及香港金融管理局對話，帶讀者走進央行數字貨幣，看看即將發生的這場科技革命。

北京冬奧下月4日開幕，數字人民幣的應用成為全球焦點。（視覺中國）

選委界立法會議員、團結香港基金公共政策研究院院長黃元山把研發央行數字貨幣（CBDC）形容為金融業數字化的「基建先行」，「CBDC的研發，事關香港從傳統的國際金融中心轉型為數字國際金融中心。」（余俊亮攝）

《數字貨幣初探》指出，進入21世紀的信息革命，貨幣繼商品貨幣、金屬貨幣、紙幣之後出現了新形態，即電子貨幣，而貨幣的「無形化」超越了物理形態上的限制，貨幣流通的領域、速度、效率達到歷史巔峰。（資料來源：網絡）

央行數字貨幣系列報道：

央行數字貨幣．一｜CBDC成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命

央行數字貨幣．二｜一幣N面：從貨幣發展的變與不變 透視革新

央行數字貨幣．三｜零售CBDC：國家研發領先世界 香港仍紙上談兵

央行數字貨幣．四｜批發型CBDC：香港轉型數字金融中心的關鍵

詳細內容請閱讀2022年1月17日出版的第300期《香港01》電子周報深度報道《央行數字貨幣成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命？》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。