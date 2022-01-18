央行數字貨幣，可以說是新生事物，但本質上仍是貨幣的一種。貨幣的存在，本來就歷經演變：一是貨幣內涵的變遷，可以理解為貨幣價值支撐；二是貨幣形態的變遷，可以理解為貨幣流通方式——而這兩種變化都圍繞一個核心，那便是科技。



「央行數字貨幣」深度報道系列四之二



「技術是生產力進步的關鍵因素，是社會發展的主導動力。作為一種社會關係，貨幣也不例外，它的歷次形態演化和內涵擴展均受到了科技進步的深刻影響。」中國證監會科技監管局局長、中國人民銀行數字貨幣研究所前所長姚前在《數字貨幣初探》（下稱《初探》）中寫道。

若想了解央行數字貨幣的屬性和特點，就必須還原基本步，先簡單回顧一下貨幣歷史的變遷，了解貨幣的基本特徵。再從科技層面，透視央行數字貨幣與過去貨幣、電子支付方式的異同，了解其所帶來的技術進步。

據國際結算銀行，全球86%的央行正研究數字貨幣。（網上圖片）

香港城市大學客座教授陳鳳翔指出，宋朝時期，中國乃世界大國，故能以國家信用發行紙幣。央行數字貨幣的價值支撐同樣也是國家信用。（何柏佳攝）

央行數字貨幣系列報道：

央行數字貨幣．一｜CBDC成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命

央行數字貨幣．二｜一幣N面：從貨幣發展的變與不變 透視革新

央行數字貨幣．三｜零售CBDC：國家研發領先世界 香港仍紙上談兵

央行數字貨幣．四｜批發型CBDC：香港轉型數字金融中心的關鍵

詳細內容請閱讀2022年1月17日出版的第300期《香港01》電子周報深度報道《央行數字貨幣成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命？》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。