在經歷新冠疫情後，香港社會開始急速的數碼化轉型，加上前年「派糖」採用電子消費券、轉數快等，線上支付系統迅速普及，坊間對電子支付終於不再陌生。財政司司長陳茂波表示，轉數快的用戶登記截至去年9月底已經超過900萬個，平均每日處理超過74萬宗、總值52億港元的轉賬交易。團結香港基金報告《央行數碼貨幣——構築數碼金融基石》指出，轉數快在疫情下快速增長的個人用戶數目「恰恰證明公營機構提供公共產品、滿足市民電子支付需求的重要性」。



「央行數字貨幣」深度報道系列四之三



與轉數快類似，零售型央行數字貨幣（下稱零售CBDC）也是數字時代的公共產品。零售CBDC的服務對象是大眾消費者，交易額度小而交易次數頻繁。因投入巨大，且涉及貨幣信用背書，研發、提供技術的主體只能是政府。但與轉數快不同的是，零售CBDC的服務範圍更廣，更為簡單易用，且技術變革所帶來的生產力提高更為顯著。那麼，在具體應用中，零售CBDC與傳統的電子支付究竟有何不同？是否值得投入研究？其實可以從政府、商業機構和消費者三個市場主體的角度去分析其應用場景和經濟價值。

2021年的「派糖」採用了電子消費券形式。（資料圖片／羅君豪攝）

團結香港基金研究員陳穎茵（左）舉例，傳統的醫療保險在理賠時手續繁複，利用CBDC的智慧合約可以簡化流程，患者就診甚至可以不需墊款。（余俊亮攝）

央行數字貨幣系列報道：

央行數字貨幣．一｜CBDC成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命

央行數字貨幣．二｜一幣N面：從貨幣發展的變與不變 透視革新

央行數字貨幣．三｜零售CBDC：國家研發領先世界 香港仍紙上談兵

央行數字貨幣．四｜批發型CBDC：香港轉型數字金融中心的關鍵

詳細內容請閱讀2022年1月17日出版的第300期《香港01》電子周報深度報道《零售型CBDC：國家數字公共產品領先世界 香港仍紙上談兵》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。