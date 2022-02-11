北京冬奧｜谷愛凌身份認同的啟示　鄧飛：何解有港人「裝混血」？

北京冬奧進行得如火如荼，日前（2月8日）在北京首鋼滑雪大跳台上，谷愛凌乘風而起完成從未做過的高難動作，為國家斬獲現屆冬奧第三面金牌，亦是中國女子雪上運動史上第一金。不過，中美博弈之下，谷愛凌的光芒背後，有不少關於「背叛美國」和「入籍中國」的爭議，但這顆18歲冬奧新星並未退卻，反而更加堅定自己的抉擇——作為中美混血兒，她認為自己既是中國人也是美國人，並選擇繼續善用運動化解衝突和紛爭，深信「我所做的決定是基於所有人的利益，這會帶來更多的好處。」這對如今部分徘徊在「排外」或「排華」一端的香港人來說，值得反思。



谷愛凌為中國隊在北京冬奧中奪得的第三面金牌。（影片截圖）

中美混血兒通過極限運動促進中美友誼

早在2020年，谷愛凌接受《南華早報》訪問時已表示，「我完全是美國人，看起來的樣子和說話的方式都是，沒有人可以否認我是美國人；當我去中國時，也沒有人可以否認我是中國人，因為我精通中國語言和文化，並且深切認同」。

這名父親是美國人、母親是中國人、出生於美國加州的混血兒，據說自兩歲起每年都與母親返回中國生活兩個月。她能操一口流利的普通話，熟悉中國文化，又一直在美國讀書、成長和學習滑雪，這讓她對中美兩國形成互不排斥的身份認同感。直到2019年6月，時值中美中美關係開始敏感之際，原本持有美國國籍的她，在國際滑雪聯合會更改國籍為「中國」後開始代表中國參賽，結果引起不少爭議，例如有不少美國網民批評她「背叛美國」；不過，谷愛凌由始至終並沒有以割裂的方式看待中美，反而在微博寫道「通過追求極限運動來增加中美兩國人民的交流、了解和友誼」。

這對如今部分徘徊在「排外」或「排華」一端的香港人來說，值得反思。

教聯會副主席兼立法會選委界議員鄧飛接受《香港01》訪問時指出，谷愛凌這種「雙重國民身份認同」之所以能夠「和諧共處」，與她本身的「血統」有關。他舉例說，在1987年參與春晚演唱《故鄉的雲》，而風極一時的美籍華裔明星──費翔，同樣是中美混血兒（父親是美國人，母親是中國人），也認同自己既是「中國人」，又是「美國人」。除了天然血緣，鄧飛也指出，身份認同與家庭教育不無關係，例如谷愛凌和費翔的母親向來注重培養他們對中國的認同感，因而造就了如此特殊的身份。

教聯會副主席兼選委界立法會議員鄧飛接受《香港01》訪問，指出谷愛凌的這種「雙重國民身份認同」之所以能夠和諧共處，與她的「血統」有關。（資料圖片）

「混血兒都願認同國家，為何港人要『裝混血』？」

「坦白說，對於擁有雙重血統並在美國出生人士而言，只承認自己是美國人，不是中國人，都是無可厚非的。但他們沒有放棄中國人的身份認同，而是勇於承認自己是中國人。」鄧飛感慨，反觀當下有部份香港人，「雖然曾被英國殖民，但根本沒幾個港英混血兒，而香港又向來以華人為主流，認同自己是『中國人』本是一件順利成章的事——但為何一個混血兒都能夠認同中國，我們（部分人）卻是在『裝混血』？」

鄧飛分析，部分港人吹捧英美而排斥中國的二元對立思維，源自一種偏執，一種因「去中國化」而起的「心魔」：「香港經歷長時間的英國殖民統治，整個社會都將國家放在香港的對立面上，用內地的發展問題『反襯』香港人的優越感。當八十年代香港經濟騰飛時，香港人都充滿自信，當時有句說：再窮的香港人，都有一個更窮的內地親戚。這種想法其實是人之常情，比如二戰後美國都會輕視歐洲。」

鄧飛形容，人性難免會從相互比較當中獲取自我價值，但「比較」的前提是「客觀」；可惜，過去二十多年香港教育和媒體宣傳未有跟上內地發展變化，部分港人更對急速進步的國情視若無睹，反而籍放大內地社會問題彌補「香港不再優越」的心理落差，吹捧他國文化。

部分港人更選擇對急速發展的中國視若無睹，反而籍放大內地的社會問題，彌補「香港不再優越」的心理落差，吹捧他國的文化。（資料圖片）

別由盲目「擁抱西方」走向極端「排斥外國」

因此，部分港人對外國文化的「吹捧」，並非出於「認同」，而是為了平衡厭惡中國的心理。鄧飛坦言，「我由始至終，並不認為港人會全面擁抱別國文化，港人強調西方文化，日韓文化、台灣文化，或者所謂世界公民，都是一種『假象』，只重視旅遊價值，並不會有人認真去鑽研當地的文化，或者建構一種國民認同感。」

鄧飛以英國為例解釋，雖然部分港人擁有英國國民海外護照（BNO），但其實根本不了解英國文化，而港英政府亦從未培養港人對英國的認同感，「BNO也是一種身份認同的假象。」不過，在他看來，外國文化對港人的影響都是次要，關鍵在於教育和媒體對內地描述與實際情況脫節，難免加深港人的「優越感危機」，「一方面知道內地發展得很快，另一方面，又繼續沉醉在過去的優越感上。」

鄧飛亦提醒，要警剔由盲目的「擁抱西方」走向二元的另一端「擁抱中國而排斥外國」。他表示，「排外」的情緒源自部分人看不慣事事崇拜西方的人，因而出現矯枉過正的情況，「事實上，在中國現代化的進程中，我們需要是學習西方國家的先進經驗，根據實際情況，將其中國化。比如說，現時的教育制度，正是中西方結合的產物，普魯士人的升學階梯融合中國的科舉制度，所以我們並不能全盤否認西方的現代化。」

鄧飛認為，部分港人擁有英國國民海外護照（BNO），但其實根本不了解英國文化，而港英政府亦從未培養港人對英國的認同感。（資料圖片）

多元的前提是沒有背棄主體文化

在谷愛凌身上，正正有很多「中西並用」的例子。據她的個人紀錄片《冰雪之巔》，谷愛凌媽媽每年暑假都會帶她到北京，補習數學；而在備考美國SAT高考時，由於認識到中國教育體系在「考試」上的優勢，她也特意返回中國補課，最後在滿分1600分的SAT考試中，考獲1580分的高分成績，獲美國史丹福大學取錄。而這種「中西並用」，同樣被游刃有餘地運用在她所熱愛的極限運動當中，例如她去年底接受《美聯社》訪問時指，希望將自己喜愛的運動傳遞給更多人，「改變一些人的生命、改變一項運動。」

不過，對於大部分香港人而言，我們並沒有谷愛凌的混血血統，而當我們去認識、接納甚至擁抱其他文化的前提，是我們沒有背棄本身作為「中國人」的文化主體，否則便會形成另外一種身份認同危機——例如在2019年反修例風波期間，不少極端本土陣營政客曾經力求美國國會與官員干預香港內政事務，無疑是企圖利用美國的長臂管轄製造「中美共治」香港的政治格局。

本身是將軍澳香島中學校長的鄧飛強調，必須加強國民教育才能消除港人身份認同危機，當中除了需要媒體發揮積極作用，也需要更多民間團體自發發掘、保護和傳承不同文化的優點，才能真正促使香港的多元發展。