第五波｜過去兩周逾千兒童確診——家長必須克服「疫苗猶豫」

本港第五波疫情嚴峻，對兒童殺傷力更加龐大，在過去14天內，17%確診者是17歲以下兒科病人，當中9%年僅6歲以下。特區政府前日（2月15日）降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲，而5至11歲的兒童今日（2月16日）開始亦可接種復必泰疫苗。措施公布之後，兒童疫苗網上預約系統旋即爆滿，但同時仍有不少家長擔心疫苗安全性而不讓子女打針，所以目前3-11歲兒童接種比率仍然偏低，其中已經接種第一針的只有40331人，佔整個年齡段總人口的7.6%。



本港每日新增個案中有一成至一成半都是兒童。（Getty）

兒童更易成為病毒載體

第五波疫情來勢洶洶，過去14天內新增超過1.2萬宗確診病例，當中17%是17歲以下兒科病人，其中9%年僅6歲以下。上周五（2月11日）一名4歲男童嘔吐後昏迷，經送醫搶救後不治。博愛醫院其後證實，該男童對新冠病毒呈「陽性」，且病毒含量高，是本港首名染疫死亡的兒童。至周日（2月13日），再有一名初確診的3歲女童病情持續惡化，被送入深切治療部留醫，直到前晚（2月15日）離世，成為第二名染疫病逝幼童。

更令家長擔心的是，每日新增逾千宗確診個案當中，有一成至一成半都是兒童。這或多或少令眾多家長措手不及，因為在大多數人的印象當中，新冠病毒疫情自2020年爆發以來，並未在未成年群體——尤其是11歲以下的兒童中廣泛傳播——這難免會給人以兒童確診個案較少、或者即使確診也不太嚴重的印象。也因此，特區政府去年6月14日開始為12至15歲兒童接種復必泰疫苗以來，總有聲音質疑兒童接種疫苗的成效。

然而，這些懷疑不但沒有科學根據，而且漠視兒童其實更易成為病毒載體的事實。

Omicron攻擊上呼吸道時，容易引發幼兒出現細支氣管炎和哮吼症狀。（Getty）

Omicron對兒童殺傷力龐大

美國芝加哥安與羅伯路易兒童醫院（Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago）發表在醫學會小兒科期刊（JAMA Pediatrics）的研究指出，染疫兒童的鼻子以及喉嚨等部位所攜帶的病毒量並不比成年人少，尤其是5歲以下兒童，感染後的新冠病毒攜帶量，最高可以達到成年人的100倍。

Omicron病毒在人類支氣管組織的複製速度較快，兒童氣管較成年人細小，當Omicron攻擊上呼吸道時，容易引發幼兒出現細支氣管炎和哮吼症狀，出現病徵後的危險性更大。

英國利物浦大學1月發佈研究顯示，嬰幼兒感染Omicron住院的比例亦高於其他變種病毒，在當地所有住院兒童中，四成是不足一歲的嬰兒。在疫情相對嚴重的美國，兒童新冠住院率更是達到疫情以來的高峰，每10萬名兒童中就有4.3名因新冠住院，平均每天約有四分之一的患者住進了兒科重症監護病房，而此前的平均比例只是10%。

港大醫學院臨床助理教授衛家聰表示，Omicron病毒會引起小兒多系統炎症症候群（MIS-C）。（盧翊銘攝）

15%兒童病患出現長期後遺症

香港大學急症醫學部臨床助理教授衛家聰上周二（2月8日）出席中西區地區康健站主辦的《兒童及青少年接種新冠疫苗你要知》網上講座時表示，Omicron會對5至13歲兒童產生一種名為「小兒多系統炎症症候群（MIS-C）」的特殊病徵，在染疫後四星期會產生炎症，最初症狀是發燒、皮疹、腹瀉和嘔吐，幾日後會明顯加重，需要進入加護病房，甚至引起器官失調或者退化的情況。

除此之外，兒童染疫的後遺症亦不容忽視。世界知名期刊《兒童神經病學雜誌》（Journal Of Child Neurology）最新研究發現，相當一部分兒童在康復後出現持續的神經系統併發症。對於住院期間出現精神疾病的兒童，有近六成在出院20至26週後，仍有這些症狀，而因病情嚴重曾住到重症加護病房（ICU）的兒童出現新冠肺炎後遺症的幾率更高。英國國家統計局數據顯示，12.9％的兩歲至11歲的兒童和14.5％的12歲至16歲兒童在染疫後5周仍會出現病症。國際慈善組織兒童長期後遺症之家（Long Covid Kids）保守估算，大約會有12％至15％的兒童新冠患者會出現長期後遺症。

長期後遺症對孩童的折磨，遠遠大於他們治病期間所遭受的病痛，而且和成年患者一樣，沒有人知道這個長期後遺症是不是永久的、會不會伴隨這些孩童一生。

疫苗對於兒童來說是否安全，是家長最關心的問題。（Getty）

接種疫苗是對兒童的最大保護

目前本港容許兒童接種科興和復必泰兩種疫苗。不過，香港教育大學幼兒教育學系上周二（2月8日）發布的兒童接種新冠疫苗意願的家長調查顯示，約八成受訪家長因為害怕孩子接種後出現副作用，表示不欲讓子女打針。

實際上，政府疫苗顧問專家委員會在去年11月已曾建議批准科興疫苗適用年齡涵蓋3至17歲兒童，委員會當時指科興疫苗在3至17歲不同人種的兒童之間均具有良好安全性，而他們產生的免疫原性反應也較18歲或以上成年人士為高。

「科興出現嚴重副作用的情況少之又少。」衛家聰引用權威傳染病期刊《刺針》（The Lancet）關於3歲至17歲人群接種疫苗的臨床安全性和免疫原性數據，指出「兒童和青少年接種科興疫苗是非常安全的」，而大多數不良反應都是發熱等一般反應。

衛家聰又指，復必泰疫苗同樣「相當安全」。到目前為止，來自5至11歲兒童的臨床試驗和研究數據均表明，復必泰安全有效。美國食品藥品監督管理局（FDA）的外部專家實驗證實，復必泰兒童疫苗有很好的免疫原性，防新冠感染有效力達致90.7％。參與實驗的1518名兒童，只有3個人出現了有症狀的新冠感染，而且症狀非常輕微。在這之後接種疫苗的數百萬名兒童當中，出現心肌炎的幾率只有百萬分之一。

「無論是科興還是復必泰，副作用都是微乎其微。」衛家聰認為，兒童接種疫苗在預防重症、降低傳染風險上有明顯作用，總的來看仍是利大於弊。他鼓勵所有小朋友都打針，不但能夠保護自己，又可降低傳染他人的機會，也有助儘早回復正常校園生活。