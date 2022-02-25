第五波｜能否在未來兩周把兒童接種率推高至九成？

第五波疫情自1月23日爆發以來，截至昨日（2月24日）累計新增8.4萬宗確診病例，當中有超過1萬名19歲以下的兒童病患，其中4人死亡。政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉呼籲，需在未來兩個月把兒童接種率推高至9成以上；《香港01》按照過去10天平均每天有1萬名兒童接種的速度推算，相信有關目標不難完成。然而，當下疫情嚴峻，對於20萬名3歲以下無法接種、以及40萬名3-11歲尚未接種的兒童而言，仍然存在頗大風險；如果特區政府能再積極一些，把「九成兒童接種目標」縮短至一個月內、甚至是兩周內完成，又是否可行呢？



當下疫情嚴峻，對於20萬名3歲以下無法接種、以及40萬名3-11歲尚未接種的兒童而言，仍然存在頗大風險。（資料圖片）

過去10天日均一萬兒童打針

兒童出現較高感染率，與他們的疫苗接種比率偏低不無關係。第五波疫情自去年底已有爆發跡象，但當局自今年1月21日才容許5-11歲兒童接種科興疫苗；而在普遍家長都有強烈「疫苗猶豫」的情況下，即使放寬接種年齡，接種比例也沒有顯著提升，截至2月13日，5-11歲兒童的接種率只有6.73%而已，按推算約2.7萬人左右。及後疫情不斷升溫，兒童群體出現廣泛爆發，特區政府分別於2月15日及16日把兒童接種科興疫苗年齡放寬至3歲、且容許5歲兒童接種復必泰疫苗，不少家長才匆匆忙忙安排子女接種，截至昨天3-11歲兒童的接種率增加到24.84%，即合共有13.1萬人。

比較過去10天、放寬接種年齡以來的數據，3-11歲兒童接種比率的確有所提升，合共多了10.4萬名兒童接種，即平均每天有約1萬人。不過，當下疫情失控，今天（2月25日）新增確診人數首次超過1萬人，創下疫情以來的單日最高紀錄，相信未來一段時間每日新增病例將會維持在萬人以上；若按第五波爆發以來的兒童確診佔比推算——在8.4萬名確診者當中有至少1.3萬名19歲以下的兒童病患，即兒童確診佔比為15%，那麼若每天有至少1萬人確診，當中就有1500名兒童——這對兒童群體而言仍然是個頗大的風險，尤其是約20萬名年僅3歲以下、根本無法接種疫苗、但又難以避免家庭傳播的嬰幼兒。

梁卓偉日前便呼籲，需在未來兩個月把兒童接種率推高至9成以上，才能形成一定保護。根據新冠病毒疫情專題網站數據，目前仍有約40萬名3-11歲兒童尚未打第一針，若要完成梁卓偉所提出的九成接種目標，未來兩個月的日均兒童接種量需要維持在5720針，根據香港當前每天至少有1萬兒童針的接種容量來看，應該不難完成。

3間每日分別只能接種2000針復必泰的兒童社區疫苗接種中心的預約更爆滿至3月中下旬。（梁鵬威攝）

兒童接種量翻倍不是不可行

只是，當下疫情嚴峻，兒童重症驟增，兩個月的接種時間似乎太長，而如果要把九成接種目標縮短至一個月完成，日均兒童接種率就需要提升至1.15萬針，這明顯也是在特區政府的能力範圍之內——當局若要再積極一些，例如公務員事務局局長聶德權上周五（2月18日）預料，12歲以上人口的首針接種比率最快可於下周達到九成，而如果當局有決心把「兩周九成目標」涵蓋至3歲以上人口，即要在未來兩周之內為至少34萬名兒童接種第一針，那麼每天平均接種量就要進一步提升至2.45萬針——特區政府有沒有這個能力是一回事，特區政府有沒有這種魄力又是另一回事了。

事實上，自特區政府放寬兒童接種年齡以來，由於未有積極調動社區和學校力量，即使增設了多間專為他們接種的疫苗中心，包括在香港、九龍、新界各有一間專門接種復必泰的兒童社區疫苗接種中心（黃竹坑的香港大學駐港怡醫院、啟德的香港兒童醫院、沙田的圓洲角體育館），以及五間專門為兒童接種科興疫苗的衛生署學生健康服務中心，但由於每日接種名額始終有限，不少預約早已爆滿至3月中下旬，可謂「一針難求」。

由2月15日開放3歲兒童接種科興疫苗當天，就能感受到打針需求的波動，因為網頁預約迅速爆滿，接種中心門外亦大排长龍；截至目前，5間學生健康服務中心到月底都已沒有名額，而3間每日分別只能接種2000針復必泰的兒童社區疫苗接種中心的預約更爆滿至3月中下旬，可見兒童疫苗供不應求；而且，不少疫苗中心早已縮短休息時間以提升接種容量，例如佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心在2月15日起接種逾3000劑疫苗，遠超原本每日2300至2400劑的正常限額，相信單靠這些固定的接種設施難以大幅增量了。

孕婦接種新冠疫苗有助減少嬰兒出生後染疫甚至重症的情況。（Getty）

必須速推外展接種服務

當然，當局可以延長疫苗中心的工作時間，例如學生健康服務中心統一開放時間為周一至周五每日開放7小時、周末休息，的確還有一定增量空間；不過，除此之外，當局還應該調動一切可調動的力量，例如更加積極推動安排醫生到校接種的外展服務，甚至及早安排基層醫療人員評估兒童身體狀況，相信短期之內仍有可能迅速推高兒童接種比率。

無可否認，政府已鼓勵學校「組隊」推行外展接種服務，聯同附近學校學生到同一校舍打針，而筲箕灣官立小學今天正式成為首間在外展服務中擔當中心學校角色的官立小學，安排醫生及護士到該校，為包括該小學、高主教書院幼稚園部、聖公會主誕堂幼稚園和欣苗幼稚園在內的170名小學生、90名幼稚園學生以及20名家長和教職員接種新冠疫苗。不過，也有學校反映，教育局的行政程序需時，例如元朗公立中學校友會鄧英業小學校長單琬雅指該校原本有約300人願意接種疫苗，但遲遲未獲編配到校打針醫生，只好自行聯絡私家醫務所為學校提供外展接種服務，並正聯絡同區幼稚園加盟。由此可見，無論是加快行政程序，還是為學校增派各種支援，政府仍有很大的努力空間。

至於約20萬名3歲以下的嬰幼兒，德國BioNTech及美國輝瑞（Pfizer）2月15日宣布其聯合開發的新冠疫苗能用於6個月至4歲的兒童，但最快到2022年4月相關臨床研究結果才會出爐。嬰幼兒暫時沒有疫苗可以接種，並不代表家長完全無能為力，世界知名期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）2月7日發佈的研究結果顯示，與未接種疫苗、感染新冠病毒的母親所生的嬰兒相比，懷孕期間接種疫苗的孕婦所生嬰兒的抗體水平更持久。美國疾控中心（CDC）2月15日公布的研究報告亦證實，孕婦接種新冠疫苗有助減少嬰兒出生後染疫甚至重症的情況。只是，本港孕婦疫苗接種率始終偏低，例如屯門醫院確診孕婦的接種率不足一半，其他聯網醫院甚至低至兩三成，當局有需要加緊普及孕婦的新冠知識，盡量鼓勵她們接種疫苗，方能為胎兒和嬰兒提供最好的保護。